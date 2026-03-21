Kőkemény feltételek: Donald Trump felfedte az irániak elleni ütőkártyáját

Az amerikaiak a Hormuzi-szoros újranyitása, az iráni dúsított uránkészletek kérdése, az irániak nukleáris programja, a ballisztikus rakéták ügye, a regionális szövetségesek támogatásának témakörében is garanciákat akarnak, illetve követelik a Hezbollah, a húszi lázadók és a Hamász finanszírozásának azonnali megszüntetését – miközben jelenleg nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat az Egyesült Államok és Irán között. Egyelőre a szövetségeseken keresztül zajlanak az üzenetváltások.

Teherán szintén rendkívül kemény feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, a háború újraindítását megakadályozó garanciákat, valamint kártérítést követel.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton indiai kollégájával is közölte az álláspontját. Kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros helyzetének rendezéséhez az Egyesült Államoknak és Izraelnek le kell állítania a támadásokat, és garantálnia kell, hogy a jövőben sem indítja újra azokat – írja a Portfolio.

Donald Trump két kulcskérdés megoldását azonosította: megtalálni a megfelelő iráni tárgyalópartnert, és kiválasztani a közvetítő országot.

Olyan személyt keresnek a teheráni vezetésben, aki tényleges döntési jogkörrel rendelkezik, közvetítőként pedig Katart tartják ideális jelöltnek a gázai tárgyalások során bizonyított megbízhatósága miatt, az ország viszont csak háttérszerepet vállalna.