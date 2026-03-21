béke Donald Trump Irán

Kőkemény feltételek: Donald Trump felfedte az irániak elleni ütőkártyáját

2026. március 21. 22:48

Előálltak követeléseikkel a szemben álló felek.

Hivatalos amerikai források alapján kijelenthető: három hét háborúskodás után a Trump-kormányzat megkezdte az egyeztetéseket az Iránnal folytatandó béketárgyalások lehetőségéről – írja az Axios.

Donald Trump amerikai elnök pénteken már arról beszélt, hogy fontolgatja a háború lezárását, a békekötésről való megállapodásokig azonban még szükség van némi diplomáciai előkészületre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Az egyeztetésekben Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump megbízottaiként vesznek részt.

Az már most látszik, hogy a háborút lezáró megállapodás megkötése elképesztően összetett, hiszen több kulcsfontosságú területre is kiterjed.

Az amerikaiak a Hormuzi-szoros újranyitása, az iráni dúsított uránkészletek kérdése, az irániak nukleáris programja, a ballisztikus rakéták ügye, a regionális szövetségesek támogatásának témakörében is garanciákat akarnak, illetve követelik a Hezbollah, a húszi lázadók és a Hamász finanszírozásának azonnali megszüntetését – miközben jelenleg nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat az Egyesült Államok és Irán között. Egyelőre a szövetségeseken keresztül zajlanak az üzenetváltások.

Teherán szintén rendkívül kemény feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, a háború újraindítását megakadályozó garanciákat, valamint kártérítést követel.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton indiai kollégájával is közölte az álláspontját. Kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros helyzetének rendezéséhez az Egyesült Államoknak és Izraelnek le kell állítania a támadásokat, és garantálnia kell, hogy a jövőben sem indítja újra azokat – írja a Portfolio.

Donald Trump két kulcskérdés megoldását azonosította: megtalálni a megfelelő iráni tárgyalópartnert, és kiválasztani a közvetítő országot.

Olyan személyt keresnek a teheráni vezetésben, aki tényleges döntési jogkörrel rendelkezik, közvetítőként pedig Katart tartják ideális jelöltnek a gázai tárgyalások során bizonyított megbízhatósága miatt, az ország viszont csak háttérszerepet vállalna.

Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy az amerikai elnök az irániak kártérítési igényét értelmezhetetlennek tartja, a befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról azonban hajlandó egyezkedni.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
patikus-3
2026. március 21. 23:16
Összevetés Nacionalizmus minden országban: Izraelben: Egyetlen érdeket követünk, Izrael érdekét. Amerikában: Egyetlen érdeket követünk, Amerika érdekét. Magyarországon: Egyetlen érdeket követünk, Magyarország érdekét. Fiji-szigeteken: Egyetlen érdeket követünk, Fiji-szigetek érdekét. Stb. Orban-patriotizmus minden országban: Izraelben: Egyetlen érdeket követünk, Izrael érdekét. Amerikában: Egyetlen érdeket követünk, Izrael érdekét. Magyarországon: Egyetlen érdeket követünk, Izrael érdekét. Fiji-szigeteken: Egyetlen érdeket követünk, Izrael érdekét. Stb. Barmok! Valamit nagyon benéztetek. Orbánnal és Trumppal az élen!
Halder_1899
2026. március 21. 23:10
Valaki mondja már el, ennek mi NORMÁLIS értelme volt ?? MÉGIS ? Következő ki lesz ?
muszlim1970
2026. március 21. 22:50
Pusztulna el a felszopóival együtt
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!