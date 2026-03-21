Kőkemény feltételek: Donald Trump felfedte az irániak elleni ütőkártyáját

Megremegett a nyugati világ: egyetlen húzás elég volt Irántól, hogy Londontól Párizsig mindenkit rettegésben tartson
Saját maguk cáfolták meg a rezsim korábbi állítását.
Előálltak követeléseikkel a szemben álló felek.
Hivatalos amerikai források alapján kijelenthető: három hét háborúskodás után a Trump-kormányzat megkezdte az egyeztetéseket az Iránnal folytatandó béketárgyalások lehetőségéről – írja az Axios.
Donald Trump amerikai elnök pénteken már arról beszélt, hogy fontolgatja a háború lezárását, a békekötésről való megállapodásokig azonban még szükség van némi diplomáciai előkészületre.
Az egyeztetésekben Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump megbízottaiként vesznek részt.
Az már most látszik, hogy a háborút lezáró megállapodás megkötése elképesztően összetett, hiszen több kulcsfontosságú területre is kiterjed.
Az amerikaiak a Hormuzi-szoros újranyitása, az iráni dúsított uránkészletek kérdése, az irániak nukleáris programja, a ballisztikus rakéták ügye, a regionális szövetségesek támogatásának témakörében is garanciákat akarnak, illetve követelik a Hezbollah, a húszi lázadók és a Hamász finanszírozásának azonnali megszüntetését – miközben jelenleg nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat az Egyesült Államok és Irán között. Egyelőre a szövetségeseken keresztül zajlanak az üzenetváltások.
Teherán szintén rendkívül kemény feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, a háború újraindítását megakadályozó garanciákat, valamint kártérítést követel.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton indiai kollégájával is közölte az álláspontját. Kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros helyzetének rendezéséhez az Egyesült Államoknak és Izraelnek le kell állítania a támadásokat, és garantálnia kell, hogy a jövőben sem indítja újra azokat – írja a Portfolio.
Donald Trump két kulcskérdés megoldását azonosította: megtalálni a megfelelő iráni tárgyalópartnert, és kiválasztani a közvetítő országot.
Olyan személyt keresnek a teheráni vezetésben, aki tényleges döntési jogkörrel rendelkezik, közvetítőként pedig Katart tartják ideális jelöltnek a gázai tárgyalások során bizonyított megbízhatósága miatt, az ország viszont csak háttérszerepet vállalna.
Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy az amerikai elnök az irániak kártérítési igényét értelmezhetetlennek tartja, a befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról azonban hajlandó egyezkedni.
Saját maguk cáfolták meg a rezsim korábbi állítását.
Fotó: Jim Watson/AFP