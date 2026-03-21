Megremegett a nyugati világ: egyetlen húzás elég volt Irántól, hogy Londontól Párizsig mindenkit rettegésben tartson

Irán legutóbbi ballisztikus rakétatámadása egy brit katonai bázis ellen irányult, az Indiai-óceánban fekvő Chagos-szigetekkel szembeni akció pedig csak fokozta a félelmeket, hogy már a nagyobb európai fővárosok is az szélsőséges rezsim hatókörébe kerültek. Szakértők már arra figyelmeztettek, hogy Teherán akár űrhajóhordozó rakétát is bevethet a nagyobb távolságok leküzdése érdekében.

Péntek este két ballisztikus rakétát lőttek ki Diego Garcia, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által közösen üzemeltetett indiai-óceáni bázis felé. Az ellenségeskedés jelentős fokozódása akkor következett be, amikor Keir Starmer zöld utat adott Donald Trumpnak, hogy brit bombázókat vezessen be a Hormuzi-szoros fenyegetésére – írja a Daily Mail.