Megremegett a nyugati világ: egyetlen húzás elég volt Irántól, hogy Londontól Párizsig mindenkit rettegésben tartson
2026. március 21. 20:11
Saját maguk cáfolták meg a rezsim korábbi állítását.
Irán legutóbbi ballisztikus rakétatámadása egy brit katonai bázis ellen irányult, az Indiai-óceánban fekvő Chagos-szigetekkel szembeni akció pedig csak fokozta a félelmeket, hogy már a nagyobb európai fővárosok is az szélsőséges rezsim hatókörébe kerültek. Szakértők már arra figyelmeztettek, hogy Teherán akár űrhajóhordozó rakétát is bevethet a nagyobb távolságok leküzdése érdekében.
Péntek este két ballisztikus rakétát lőttek ki Diego Garcia, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által közösen üzemeltetett indiai-óceáni bázis felé. Az ellenségeskedés jelentős fokozódása akkor következett be, amikor Keir Starmer zöld utat adott Donald Trumpnak, hogy brit bombázókat vezessen be a Hormuzi-szoros fenyegetésére – írja a Daily Mail.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Források arról számoltak be, hogy az egyik rakéta repülés közben meghibásodott, míg a másikat egy amerikai hadihajó fogta el, ami feltehetően az első csapás a katonai bázis ellen.
Védelmi szakértők szerint az incidens azért is jelentős, mert rámutatott, hogy az iráni rakéták sokkal nagyobb távolságokat tudnak megtenni, mint azt korábban gondolták. Diego Garcia körülbelül 3800 kilométerre fekszik Irántól – így ez megcáfolja az iráni rezsim korábbi állítását, miszerint ballisztikus rakétái csak 2000 kilométert tudnak elérni.
Több mint kétezer áldozatot követelt már az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, miközben a negyedik hete tartó konfliktus további kiszélesedésétől tartanak az Egyesült Államokban.
Az elemzők úgy vélik, hogy Teherán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat – vagy akár egy űrhajóhordozó rakétát – használt, hogy a fegyverek elérjék Diego Garciát.
A katonai szakértők szerint miután Irán komoly katonai erővel rendelkezik, a rakétafenyegetés messze túlmutathat a Közel-Keleten, és Nyugat-Európa legtöbb fővárosának közelébe is eljuthat.
Irán a rakétáival akár a 4198 kilométerre fekvő Párizst, vagy a 4435 kilométerre lévő Londont is elérheti. A nyugati világ számára rendkívül frusztráló elemzésben Sir Richard Barrons tábornok, aki 2013 és 2016 között az Egyesült Királyság Egyesített Erőinek Parancsnokságát vezette, úgy fogalmazott, hogy Irán erejét „sorozatosan alábecsülték”.
Olaj nélkül is van élet, de víz és élelem nélkül? Az iráni légitámadások a gazdasági és termelési struktúrát célozták meg elsődlegesen. Lazac, kaviár már fogyatkozóban, de a polcokon még van elegendő élelem Dubajban. Vajon a sivatagi csúcstechnológia és a stratégiai tartalékok elegendők lesznek egy elhúzódó konfliktus túléléséhez?
