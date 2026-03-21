Európa rakéta Irán

Megremegett a nyugati világ: egyetlen húzás elég volt Irántól, hogy Londontól Párizsig mindenkit rettegésben tartson

2026. március 21. 20:11

Saját maguk cáfolták meg a rezsim korábbi állítását.

2026. március 21. 20:11
Irán legutóbbi ballisztikus rakétatámadása egy brit katonai bázis ellen irányult, az Indiai-óceánban fekvő Chagos-szigetekkel szembeni akció pedig csak fokozta a félelmeket, hogy már a nagyobb európai fővárosok is az szélsőséges rezsim hatókörébe kerültek. Szakértők már arra figyelmeztettek, hogy Teherán akár űrhajóhordozó rakétát is bevethet a nagyobb távolságok leküzdése érdekében.

Péntek este két ballisztikus rakétát lőttek ki Diego Garcia, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által közösen üzemeltetett indiai-óceáni bázis felé. Az ellenségeskedés jelentős fokozódása akkor következett be, amikor Keir Starmer zöld utat adott Donald Trumpnak, hogy brit bombázókat vezessen be a Hormuzi-szoros fenyegetésére – írja a Daily Mail.

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Források arról számoltak be, hogy az egyik rakéta repülés közben meghibásodott, míg a másikat egy amerikai hadihajó fogta el, ami feltehetően az első csapás a katonai bázis ellen.

Védelmi szakértők szerint az incidens azért is jelentős, mert rámutatott, hogy az iráni rakéták sokkal nagyobb távolságokat tudnak megtenni, mint azt korábban gondolták. Diego Garcia körülbelül 3800 kilométerre fekszik Irántól – így ez megcáfolja az iráni rezsim korábbi állítását, miszerint ballisztikus rakétái csak 2000 kilométert tudnak elérni.

Az elemzők úgy vélik, hogy Teherán közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat – vagy akár egy űrhajóhordozó rakétát – használt, hogy a fegyverek elérjék Diego Garciát.

A katonai szakértők szerint miután Irán komoly katonai erővel rendelkezik, a rakétafenyegetés messze túlmutathat a Közel-Keleten, és Nyugat-Európa legtöbb fővárosának közelébe is eljuthat.

Irán a rakétáival akár a 4198 kilométerre fekvő Párizst, vagy a 4435 kilométerre lévő Londont is elérheti. A nyugati világ számára rendkívül frusztráló elemzésben Sir Richard Barrons tábornok, aki 2013 és 2016 között az Egyesült Királyság Egyesített Erőinek Parancsnokságát vezette, úgy fogalmazott, hogy Irán erejét „sorozatosan alábecsülték”.

Fotó: AFP

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kiborg-2
2026. március 21. 21:56
Irán kínai rakétával támadta meg az amerikai Lincoln anyahajót! - magyarbtamas.com/orosz-ukran/iran-kinai-raketaval-tamadta-meg-az-amerikai-lincoln-anyahajot-hatorszag-2026-03-21
kiborg-2
2026. március 21. 21:56
Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy Magyarország belesodródjon az Irán elleni háborúba! - magyarbtamas.com/orosz-ukran/nagyon-koezel-vagyunk-ahhoz-hogy-magyarorszag-belesodrodjon-az-iran-elleni-haboruba-fronthelyzet-2026-03-21
sagirdilsiz-2
2026. március 21. 21:31
Az európaiak kedvenc kiránduló helye Maldív, csak kb. 500 kilométerre van a Garciától, de hány kilométerre van a Garciától akár USA vagy az Egyesült Királyság?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 21. 21:28
Trump a tegnapi posztjában is próbálja a NATO országokat belerángatni a háborújába: „Az USA nélkül a NATO EGY PAPÍRTIGRIS! Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megállítsák az atomenergiával rendelkező Iránt. Most, hogy a harcot katonailag MEGNYERTÜK, és számukra alig jelent már veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek fizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában, egy egyszerű katonai manőverben, amely az egyetlen oka a magas olajáraknak. Olyan könnyű lenne, és olyan alacsony a kockázat. GYÁVÁK, és ezt MEG FOGJUK JEGYEZNI!”
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!