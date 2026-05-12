05. 12.
kedd
Nagy bajban van a NATO: a volt főtitkár már egy Amerika-ellenes védelmi szövetségben gondolkodik

2026. május 12. 10:10

Anders Fogh Rasmussen szerint fontos, hogy a tagok szembe tudjanak szállni az Egyesült Államokkal.

Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár egy olyan demokratikus nemzetekből álló új szövetség létrehozására szólított fel, amely szükség esetén képes szembeszállni az Egyesült Államokkal, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök úgy tűnik, hogy visszafogja országa hagyományos globális vezető szerepét.

„Gyerekkorom óta csodálom az Egyesült Államokat, és a szabad világ természetes vezetőjének tartom” – mondta Rasmussen a vezető nemzetközi hírügynökségek által létrehozott Democracy News Alliance-nek a keddi koppenhágai demokrácia-csúcstalálkozó előtt.

De úgy tűnik, hogy Trump elnök visszavonult ebből a szerepből. A szabad világnak így szüksége van egy új vezetőre”

– fejtette ki Rasmussen. A 73 éves politikus szerint a javasolt szövetségbe beletartozhatna az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea, és „D7”-nek nevezhetnék, ahol a D betű a demokráciát jelenti.

„Ha együtt cselekszünk, ha egyesítjük erőinket, és kollektíven lépünk fel, akkor félelmetes erőt képviselünk” – mondta Rasmussen, aki 2009 és 2014 között a NATO főtitkára, 2001 és 2009 között pedig Dánia miniszterelnöke volt.

A NATO kölcsönös védelmi záradékát mintául véve egy „gazdasági 5. cikkely” megteremtését javasolta, amelynek értelmében egy tagállam elleni gazdasági támadást az összes tagállam elleni támadásnak tekintenének, azzal a céllal, hogy ellenálljanak olyan országok gazdasági kényszerítésének, mint Kína és esetlegesen az Egyesült Államok.

Rasmussen emellett szorosabb együttműködésre szólított fel a technológiai szabványok terén, a kritikus nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, valamint a kínai finanszírozás alternatívájaként a globális Délre irányuló beruházások növelésére.

Utalva a Washington és Koppenhága között Grönland miatt kialakult vitára, hangoztatta, hogy a szövetségesek közötti fenyegetőzés „elfogadhatatlan”.

A politikus egyben a Trump-kormány kiszámíthatatlanságát nevezte legnagyobb aggodalmának.

(MTI)

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 12. 10:58
Ez érdekes lenne, egyiknél töménytelen pénz és fegyver, a másiknál csak idióták. Akkor most az orosszal, Kínával de most már Usa is ??? Tényleg ? Még egy hadgyakorlatra sem sikerült eljuttatni a európai katonákat amcsi repülök nélkül....
gullwing
2026. május 12. 10:44
Így van ha egy komcsit tesznek ilyen pozícióba...
schwabisch2026
•••
2026. május 12. 10:43 Szerkesztve
Úgy van, baszd meg a tetves kurva anyádat te patkányszar!! Magunkra hergeltük az oroszt, most az USA következik. Majd csak megismétlődik 1944-45, igaz e, baromarcú eugeci?! Szeretnéd ugye a kontinenst vérbe és tűzbe süllyedve elpusztulni látni, de te azért, hogy forduljon ki a bél belőled, átkozott, te azért szeretnéd túlélni, mi több, nyerészkedni, ugye te horgasfejű galandféreg? Nem fogod, te baszadék vérköpet!
barsi
2026. május 12. 10:40
Eszement ötletelés. Ezt teszik azok, akiknek nincs elképzelésük Európa jelenéről, de jövőjéről sem.
