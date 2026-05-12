Olyan csúcstalálkozóra kerül sor Pekingben, amely alapjaiban határozhatja meg a világ két nagyhatalma közötti rivalizálás következő szakaszát.

Hamarosan Pekingben fog találkozni Hszi Csin-ping és Donald Trump.
A héten sor kerül egy pekingi csúcstalálkozóra, amely meghatározhatja a világ két nagyhatalma közötti rivalizálás következő szakaszát. Trump és Hszi várhatóan az iráni háborút, a kereskedelmet, Tajvant és egyéb vitás kérdéseket fogják megvitatni a csütörtökön kezdődő kétnapos csúcstalálkozón – írja a New York Times.
Trump és Hszi legutóbb októberben találkoztak Dél-Koreában, ahol megállapodtak abban, hogy szüneteltetik az eszkalálódó kereskedelmi háborút, amelynek során az Egyesült Államok három számjegyű vámokat vetett ki a kínai árukra, Peking pedig azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a ritkaföldfémek globális ellátását.
A héten esedékes látogatás eldöntheti, hogy fennmarad-e az azóta kialakult, bizonytalan szünet.
Az utolsó találkozó óta sok minden megváltozott. Trump jelenleg háborúban áll Iránnal, Kína egyik legközelebbi közel-keleti partnerével, ami globális energiaválsághoz vezetett, és elvonta az amerikai katonai erőforrásokat Ázsiából. A háború emellett kimerítette az amerikai lőszerkészleteket, ami egyes kínai elemzők körében kétségeket ébresztett az Egyesült Államok képességét illetően, hogy megvédje Tajvant.
Hszi elnöknek is megvannak a maga kihívásai, mivel a hazai gazdasági növekedés lassulásával, az emelkedő energiaárakkal és egy globális recesszió lehetőségével kell megküzdenie, ami káros hatással lenne Kína exportfüggő gazdaságára.
Trump elnök és Hszi elnök a kereskedelemről fognak tárgyalni, beleértve a lehetséges beruházásokat is
– mondták magas rangú amerikai tisztviselők az amerikai lapnak. Az információik szerint az amerikaiak 5 fontos témáról tárgyalnak: ide tartozik a kínai Boeing repülőgépek, amerikai marhahús és szójabab vásárlása, valamint egy befektetési és egy kereskedelmi tanács létrehozása. Ez a két szervezet olyan gazdasági csereprogramokat alakítana ki az Egyesült Államok és Kína között, amelyek nem vetnek fel nemzetbiztonsági aggályokat.
A kínaiak három dologról szeretnének tárgyalni: vámok, technológia és Tajvan, amelyet Peking Kína részének tart. Peking valószínűleg a tavalyi kereskedelmi fegyverszünet meghosszabbítására és a fejlett félvezetők exportkorlátozásainak enyhítésére fog törekedni, amelyekre Kínának szüksége van ipari szektorának korszerűsítéséhez.
Hszi elnök, aki februárban telefonon közölte Trump elnökkel, hogy országa „soha nem engedi, hogy Tajvan elszakadjon Kínától”, valószínűleg arra fogja ösztönözni Trump elnököt, hogy csökkentse az Egyesült Államok támogatását az önkormányzattal rendelkező sziget számára.
Trump várhatóan felszólítja Pekinget, hogy győzze meg Iránt a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról. A felek várhatóan megvitatják az együttműködést a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok kezelése terén is.
