Olyan csúcstalálkozóra kerül sor Pekingben, amely alapjaiban határozhatja meg a világ két nagyhatalma közötti rivalizálás következő szakaszát.

A héten sor kerül egy pekingi csúcstalálkozóra, amely meghatározhatja a világ két nagyhatalma közötti rivalizálás következő szakaszát. Trump és Hszi várhatóan az iráni háborút, a kereskedelmet, Tajvant és egyéb vitás kérdéseket fogják megvitatni a csütörtökön kezdődő kétnapos csúcstalálkozón – írja a New York Times.

Trump és Hszi legutóbb októberben találkoztak Dél-Koreában, ahol megállapodtak abban, hogy szüneteltetik az eszkalálódó kereskedelmi háborút, amelynek során az Egyesült Államok három számjegyű vámokat vetett ki a kínai árukra, Peking pedig azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a ritkaföldfémek globális ellátását.