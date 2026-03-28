Amelynek bizony része volt az is, hogy politikai ellenfelei itt-ott eltünedeztek láb alól. S nem csak belföldön.

Ahogyan a szerző is írta: Zelenszkijt, „ha valamiben a törvények akadályozták, akkor szerinte ezeket a korlátokat fel kellett számolni. Így tekint a világra, figyelmen kívül hagyva a protokollt, a jogi, politikai vagy egyéb szabályokat. Számára csak a saját akarata számít”.

Saját szövetségeseit, régi barátait sem kímélte: korábbi donbászi showman-barátját Szerhij Szivohót például nacionalisták teperték le és alázták meg, amikor békejavaslatával állt elő; az akció után senkit nem vontak felelősségre. A főtanácsadójaként foglalkoztatott Szerhij Seffir számára pedig

az jelentette az egyértelmű üzenetet, hogy kegyvesztett lett, hogy rálőttek az autójára.

Még jóval a háború kitörése előtt, 2021 októberében ismeretlen okokból – hivatalosan koszorúér-probléma miatt – tragikus hirtelenséggel elhunyt Anton Poljakov, Zelenszkij párttársa, miután volt mersze módosító javaslatok sorozatát benyújtani a Zelenszkij-féle kabinet által tervezett törvények kapcsán, hogy megakadályozza a magántulajdon lenyúlását az Ukrán Nemzeti Bank részéről. Poljakov közeli barátját és szövetségesét,