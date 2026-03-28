Robbanó pohárkészlet, külföldi emberrablási akciók – így szedték le Zelenszkij ellenfeleit titkosszolgálati eszközökkel

Valerij Davidenkót már korábban elintézték; a hivatalos jelentések szerint 2020 májusában tisztázatlan okokból öngyilkos lett.
Ennél is komolyabb viharokat kavart az, amikor a könyv szerint az ukrán titkosszolgálattal, az SZBU-val elraboltatta elődje, Petro Porosenko exelnök bizalmasát, a korrupciós vádak elől külföldre, konkrétan Moldova fővárosába, Kisinyovba menekült Mikola Csausz bírót, mert fel akarta használi a vallomását Porosenko ellen.
Igen: az ukrán titkosszolgálat egy szomszédos, elméletileg baráti ország területén hajthatott végre fedett akciót, amit még egy kamera is rögzített.
A botrány miatt azonban – bár Kijev itt is tagadott – Zelenszkij megijedt, és szerette volna visszacsinálni az egészet, ezért, mint Bondarenko könyve állítja, vissza akarták csempészni Csauszt Moldovába.
Az egész egy rossz kémfilmbe illő jelenetet eredményezett: Csauszt elkábítva két SZBU-s kíséretében egy gumicsónakban akarták visszalopni Moldovába, azonban a férfi magához tért, és – némi alappal – azt hitte, meg akarják ölni, így dulakodni kezdtek, a csónak pedig felborult. Szerencsére senki sem veszett oda, de Csauszt az ukrán oldalon fogták el, és végül bebörtönözték – amikor szövetségese, Porosenko volt elnök emiatt szót emelt, őt meg hazaárulás vádjával ítélték el.