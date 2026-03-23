03. 23.
hétfő
tisza párt direkt36 szijjártó péter the european conservative panyi szabolcs titkosszolgálat felvétel

Már a nemzetközi sajtó is arról ír, hogy Panyi Szabolcs újságíró segítette a magyar külügyminiszter lehallgatását

2026. március 23. 14:23

Külföldi titkosszolgálatok hallgathatták le Szijjártó Pétert, számolt be a The European Conservative. A főszerepben Panyi Szabolcs, illetve Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője.

2026. március 23. 14:23
A Mandiner hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyet a magát „Negyedik Hatalmi Ágnak” nevező forrástól kaptak, és amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója hallható. 

A felvételen Panyi elismeri, hogy meg nem nevezett európai titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban, sőt, megerősítette számukra Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizhessék, valóban azt a vonalat hallgatják-e le. 

Az újságíró a beszélgetés során leiratokat is mutatott orosz–magyar diplomáciai egyeztetésekről, bizonyítva, hogy rálátása van a külföldi hírszerzés által megszerzett bizalmas információkra – írta meg a The European Conservative.

A botrány politikai szála a Tisza Párthoz vezet, Panyi ugyanis a felvételen „kvázi-barátjaként” hivatkozik Orbán Anitára, a párt külügyminiszter-jelöltjére. 

Az újságíró azzal büszkélkedett, hogy egy esetleges választási győzelem után konkrét személyi javaslatokat tehet majd arra, kit tartsanak meg és kit bocsássanak el a minisztériumból, sőt, hozzáférése lehet a tárca bizalmas aktáihoz is. A beszélgetés során Panyi nem mulasztotta el a gúnyos megjegyzéseket sem: Peter Pellegrini szlovák államfőt degradáló stílusban emlegette, miközben politikai hátteréről értekezett.

Panyi Szabolcs a hírre reagálva elismerte a felvétel hitelességét, de azt „megelőző csapásnak” nevezte. Védekezése szerint nem ő adta ki a miniszter számát, csupán megerősítette azt a szolgálatoknak, és állítása szerint az ügy kiszivárogtatása csak az ő orosz befolyást kutató munkájának hiteltelenítését szolgálja

Ennek ellenére a tény, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve segítette egy magyar kormánytag megfigyelését, súlyos jogi és etikai kérdéseket vet fel a sajtó függetlenségével kapcsolatban

– véli a konzervatív médium.

A kormányzati reakciók nem késtek: Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert az ügy azonnali kivizsgálására. 

Szijjártó Péter megdöbbenésének adott hangot, hangsúlyozva: elképesztőnek tartja, hogy egy magyar állampolgár aktív közreműködésével idegen szolgálatok figyeljék meg a magyar diplomácia vezetőjét. A miniszter szerint különösen aggasztó, hogy az érintett újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez köthető.

Nyitókép: Dursun Aydemir / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 23. 16:04
Buntetni a kemkedest es a hazaarulast a torveny szerint !
belbuda
2026. március 23. 16:03
Egy fideszes propaganda-kiadvány mióta nemzetközi sajtó ? 😉
dundi-fan3
2026. március 23. 15:54
A magyar közpénzből finanszírozott, budapesti The European Conservative-ot nemzetközinek és legfőképpen sajtónak nevezni, hát, mit mondjak, erős túlzás... Tudjuk be a mandarinos bloggerek szépírói tevékenységének.
T. Péter
2026. március 23. 15:49
"Már a nemzetközi sajtó is arról ír," Ja, nemzetközi, az.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!