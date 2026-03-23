Már a nemzetközi sajtó is arról ír, hogy Panyi Szabolcs újságíró segítette a magyar külügyminiszter lehallgatását

„Beteges fantázia” – az oroszok is megszólaltak a Szijjártó Péterről terjedő álhírrel kapcsolatban
Mindent cáfoltak.
Külföldi titkosszolgálatok hallgathatták le Szijjártó Pétert, számolt be a The European Conservative. A főszerepben Panyi Szabolcs, illetve Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője.
A Mandiner hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyet a magát „Negyedik Hatalmi Ágnak” nevező forrástól kaptak, és amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója hallható.
A felvételen Panyi elismeri, hogy meg nem nevezett európai titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban, sőt, megerősítette számukra Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizhessék, valóban azt a vonalat hallgatják-e le.
Az újságíró a beszélgetés során leiratokat is mutatott orosz–magyar diplomáciai egyeztetésekről, bizonyítva, hogy rálátása van a külföldi hírszerzés által megszerzett bizalmas információkra – írta meg a The European Conservative.
A botrány politikai szála a Tisza Párthoz vezet, Panyi ugyanis a felvételen „kvázi-barátjaként” hivatkozik Orbán Anitára, a párt külügyminiszter-jelöltjére.
Az újságíró azzal büszkélkedett, hogy egy esetleges választási győzelem után konkrét személyi javaslatokat tehet majd arra, kit tartsanak meg és kit bocsássanak el a minisztériumból, sőt, hozzáférése lehet a tárca bizalmas aktáihoz is. A beszélgetés során Panyi nem mulasztotta el a gúnyos megjegyzéseket sem: Peter Pellegrini szlovák államfőt degradáló stílusban emlegette, miközben politikai hátteréről értekezett.
Panyi Szabolcs a hírre reagálva elismerte a felvétel hitelességét, de azt „megelőző csapásnak” nevezte. Védekezése szerint nem ő adta ki a miniszter számát, csupán megerősítette azt a szolgálatoknak, és állítása szerint az ügy kiszivárogtatása csak az ő orosz befolyást kutató munkájának hiteltelenítését szolgálja.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennek ellenére a tény, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve segítette egy magyar kormánytag megfigyelését, súlyos jogi és etikai kérdéseket vet fel a sajtó függetlenségével kapcsolatban
– véli a konzervatív médium.
A kormányzati reakciók nem késtek: Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert az ügy azonnali kivizsgálására.
Szijjártó Péter megdöbbenésének adott hangot, hangsúlyozva: elképesztőnek tartja, hogy egy magyar állampolgár aktív közreműködésével idegen szolgálatok figyeljék meg a magyar diplomácia vezetőjét. A miniszter szerint különösen aggasztó, hogy az érintett újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez köthető.
Ezt is ajánljuk a témában
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
