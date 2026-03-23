Már a nemzetközi sajtó is arról ír, hogy Panyi Szabolcs újságíró segítette a magyar külügyminiszter lehallgatását

A Mandiner hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyet a magát „Negyedik Hatalmi Ágnak” nevező forrástól kaptak, és amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 és a VSquare újságírója hallható.

A felvételen Panyi elismeri, hogy meg nem nevezett európai titkosszolgálatokkal áll kapcsolatban, sőt, megerősítette számukra Szijjártó Péter telefonszámát, hogy ellenőrizhessék, valóban azt a vonalat hallgatják-e le.

Az újságíró a beszélgetés során leiratokat is mutatott orosz–magyar diplomáciai egyeztetésekről, bizonyítva, hogy rálátása van a külföldi hírszerzés által megszerzett bizalmas információkra – írta meg a The European Conservative.