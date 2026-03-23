Nahát: Panyi Szabolcs és a brüsszeli Politico éppen ugyanabból a forrásból gyártja az álhíreket

2026. március 23. 12:37

A Szijjártó Péterrel kapcsolatos vádat a külföldről fizetett újságírónak és a brüsszeli lapnak is az a Gabrielius Landsbergis „erősítette meg”, aki már 2022-ben azt javasolta, hogy Ukrajna állítsa le a Magyarországra irányuló gázszállítást, mert azzal „megoldódik a magyar probléma”.

2026. március 23. 12:37 3 p 0 1 2 Mentés

Az EU korlátozza Magyarország hozzáférését bizalmas információkhoz, mivel több diplomata szerint Orbán Viktor kormánya rendszeresen szivárogtat adatokat Oroszországnak – állítja a Politico, amely azt írja, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Gabrielius Landsbergis volt litván külügyminiszter is megerősítette a gyanút. Érdekesség, hogy

a Politico arra a litván politikusra hivatkozik, akire Panyi Szabolcs is hivatkozott, amikor megerősítette a Mandiner információit a titkosszolgálati botrányról. Az oroszok reakciója szerint a Szijjártó Péterrel kapcsolatos álhír beteges fantázia eredménye. A szélsőségesen magyarellenes és ukránpárti Landsbergisről érdemes tudni, hogy ő volt az, aki azt javasolta már 2022-ben, hogy Ukrajna állítsa le a Magyarországra irányuló gázszállítást, mert azzal „megoldódik a magyar probléma”.

Nyitókép: AFP/Saeed Khan

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.