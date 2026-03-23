Nahát: Panyi Szabolcs és a brüsszeli Politico éppen ugyanabból a forrásból gyártja az álhíreket

„Beteges fantázia” – az oroszok is megszólaltak a Szijjártó Péterről terjedő álhírrel kapcsolatban
Mindent cáfoltak.
A Szijjártó Péterrel kapcsolatos vádat a külföldről fizetett újságírónak és a brüsszeli lapnak is az a Gabrielius Landsbergis „erősítette meg”, aki már 2022-ben azt javasolta, hogy Ukrajna állítsa le a Magyarországra irányuló gázszállítást, mert azzal „megoldódik a magyar probléma”.
Az EU korlátozza Magyarország hozzáférését bizalmas információkhoz, mivel több diplomata szerint Orbán Viktor kormánya rendszeresen szivárogtat adatokat Oroszországnak – állítja a Politico, amely azt írja, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Gabrielius Landsbergis volt litván külügyminiszter is megerősítette a gyanút.
Érdekesség, hogy
a Politico arra a litván politikusra hivatkozik, akire Panyi Szabolcs is hivatkozott, amikor megerősítette a Mandiner információit a titkosszolgálati botrányról. Az oroszok reakciója szerint a Szijjártó Péterrel kapcsolatos álhír beteges fantázia eredménye.
A szélsőségesen magyarellenes és ukránpárti Landsbergisről érdemes tudni, hogy ő volt az, aki azt javasolta már 2022-ben, hogy Ukrajna állítsa le a Magyarországra irányuló gázszállítást, mert azzal „megoldódik a magyar probléma”.
Nyitókép: AFP/Saeed Khan
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.