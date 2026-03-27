Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
mol pakisztán gázmező

Megütötte a főnyereményt a MOL: olyan felfedezést tettek, ami sok mindent megváltoztathat

2026. március 27. 15:20

Hatalmas fogás.

2026. március 27. 15:20
Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat – közölte a társaság az MTI-vel pénteken.

A tájékoztató szerint a Bilitang–1 elnevezésű kút Pakisztán Hajbar–Pahtúnhva tartományában, Kohat körzetében található, és a tesztek során 

napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel.

A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4 százaléka, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

A kutat 2025 augusztusában kezdték lefúrni, majd a jobb tárolókőzet-minőség elérése érdekében oldalirányú fúrást végeztek. A fúrás több mint 4000 méteres mélységet ért el, és a kutat mintegy 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozammal (nagyjából napi 5065 hordó egyenérték) tesztelték.

A gáztalálat jelentősége hasonlatos a 2024 augusztusában bejelentett Razgir–1 gázkút teljesítményéhez – írták.

László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a Mol Pakisztán szakemberei sikerrel jártak a technikailag összetett és mély kutatófúrásnál. A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás arra, hogy elkötelezettségük és alkalmazkodóképességük komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is – tette hozzá. A most feltárt kutat újabb jelentős mérföldkőnek nevezte a Mol Pakisztán történetében, amely új lehetőségeket nyithat a TAL Blokkban.

A Mol Pakisztán a Mol-csoport 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként 1999 óta, 27 éve tevékenykedik Pakisztánban, és mintegy 500 szakembernek ad munkát. A vállalat 3 blokkban rendelkezik érdekeltséggel, a TAL és a Margalla Blokkban pedig operátorként van jelen. Közös vállalati partnerei a helyi OGDCL, PPL, POL és GHPL olaj- és gázipari vállalatok.

A Mol Pakisztán jelentősen hozzájárul Pakisztán energiabiztonságához, és fontos szerepet játszik a vállalat nemzetközi portfóliójában; a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel, a kitermelt szénhidrogént helyben értékesíti – írták.

(MTI) 

Nyitókép: molgroup.info

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csicseriborso3
2026. március 27. 17:03
A cím kissé hatásvadász, de ami a lényeg: A MOL értéke ismét nőtt, előbb a szerb NIS-sel, majd az új gázmezővel. Persze hogy minden energiában utazó multi /Shell, Orlen, OMV / ideges, hiszen a MOL a nemzetközi szinten is jelentős vállalattá nőtte ki magát. Kapitány elvtárs feladata lenne a tiszánál, hogy eladja a tulajdon jó részét és így az energiabiztonságunkat is. Talán nem kéne hagyni nekik. Ismét kiárusítanák az országot, a teljes energiaszektort, a vízellátást, a közlekedést, és természetesen MNB aranyát is. Az egyik legveszélyesebb terület az egészségügy, anno a HOSINVEST bizonyította, mennyire jók a magánkézbe adott kórházak . Na akkor esetleg csak WC-papírt kellene csak vinni, hanem a bankszámlaadatokat is, hiszen szinte mindenért fizetni kellene, olyan drága biztosítási rendszert akarnak megvalósítani.
Válasz erre
1
0
cint04
•••
2026. március 27. 16:52 Szerkesztve
hát mondjuk ügyesek az biztos. Nem véletlen akarja ennyire tönkretenni őket a mocskos utolsó tolvaj shell. Ismertem egy fickót MOL-os geológus volt már a 2000-es években is folyamat Pakisztánban túráztak. De azt én is nehezen értelmezem hogy mi az a sok minden amit megváltoztathat.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 27. 16:43
most mar csak haza kell szallitani
Válasz erre
4
0
helyrerakosgat
2026. március 27. 16:33
"Megütötte a főnyereményt a MOL: olyan felfedezést tettek, ami sok mindent megváltoztathat - Hatalmas fogás." A cikket végigolvasva ebből a címből és leadből "mindössze" a következő nem igaz: - megütötte a főnyereményt - sok mindent megváltoztathat - hatalmas fogás Mi szükség van erre, Mandiner? Miért építitek le napról napra a hitelességeteket? Azt hiszitek, hogy ez a jobboldali olvasóknak olyan nagyon tetszik? Én vagyok az élő példa, hogy minimum egynek nagyon nem.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!