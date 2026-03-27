Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Mol: korlátozások lépnek életbe – itt vannak a részletek

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-jére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – közölte a vállalat pénteken.

Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23.00 és 00.30 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi – magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott – üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22.00 óra és április 1-jén 5.30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ezalatt a külföldi Mol hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges.