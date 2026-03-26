válsághelyzet üzemanyag románia

Drámai a helyzet a határon túl: válsághelyzetet hirdetett Románia, kitört a pánik

2026. március 26. 13:32

Sürgősségi kormányrendelet hozott a bukaresti kormány.

Üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett a bukaresti kormány, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében – közölte csütörtökön a négypárti kabinetben részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyag-export terén is: a benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából.

A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát.

A sürgősségi rendelet az április 1-je és június 30-a közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pixabay)  

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2026. március 26. 14:30
Jelentkezzenek azok a tiszások, akik át szeretnének költözni Bezzegromániába.
tikkadt-szocske
2026. március 26. 14:20
Nem lehet rájuk fogni, hogy elkapkodják ezt az üzemanyagkrízis-kezelést.
kbexxx
2026. március 26. 14:05
Késve de másolják Románia tengerrel is rendelkezik De nem jön hajó mindegy is. Korábban írtam is, hogy ők is ott lesznek ha megindul a barátság az igènyeikkel. Más a mol kútjait románba is a hazai készleteiből fedezik vagy kötelezték, hogy románt forgalmazzanak ? Mint nálunk az ORLEN a MOL-t
muanyag-tojas-23
2026. március 26. 13:55
Bezzegrománia, így szertelek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!