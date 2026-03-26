Drámai a helyzet a határon túl: válsághelyzetet hirdetett Románia, kitört a pánik

Kitört a pánik Romániában: történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára
Náluk nincs védett tarifa.
Sürgősségi kormányrendelet hozott a bukaresti kormány.
Üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett a bukaresti kormány, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében – közölte csütörtökön a négypárti kabinetben részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).
A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.
A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyag-export terén is: a benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából.
A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát.
A sürgősségi rendelet az április 1-je és június 30-a közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
(MTI)