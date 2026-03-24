Megtörtént: ukrán drón lépte át a NATO-határt – azonnal jelentették az ügyet

Ukrajnából érkezett és Oroszország felé tartott az a katonai drón, amely hétfőn lezuhant Litvániában – jelentette be kedden Inga Ruginiene litván kormányfő.

Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter keddi sajtóértekezletén a titkosszolgálatok által összegyűjtött információkra hivatkozva megerősítette a hírt.

A litván hadsereg hétfőn jelezte, hogy egy feltételezett drón behatolt az ország légterébe, majd egy befagyott tóba zuhant, mintegy 20 kilométerre a fehérorosz határtól. „Ez nem helyi incidens, hanem egy szélesebb biztonsági összkép része. Oroszország Ukrajna elleni agressziója az egész régió számára is kockázatokat jelent” – mondta Inga Ruginiene egy hétfői sajtótájékoztatón.