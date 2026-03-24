Megtörtént: ukrán drón lépte át a NATO-határt – azonnal jelentették az ügyet

Megfagyott a levegő Kijevben: az oroszok azt sem engedik Zelenszkijnek, hogy aláírja a „kapitulációs okmányokat”
Ezúttal is elszaladt a ló Dmitrij Medvegyevvel.
Egyre nagyobb veszély fenyegeti az egész Európai Uniót.
Ukrajnából érkezett és Oroszország felé tartott az a katonai drón, amely hétfőn lezuhant Litvániában – jelentette be kedden Inga Ruginiene litván kormányfő.
Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter keddi sajtóértekezletén a titkosszolgálatok által összegyűjtött információkra hivatkozva megerősítette a hírt.
A litván hadsereg hétfőn jelezte, hogy egy feltételezett drón behatolt az ország légterébe, majd egy befagyott tóba zuhant, mintegy 20 kilométerre a fehérorosz határtól. „Ez nem helyi incidens, hanem egy szélesebb biztonsági összkép része. Oroszország Ukrajna elleni agressziója az egész régió számára is kockázatokat jelent” – mondta Inga Ruginiene egy hétfői sajtótájékoztatón.
Litvánia tavaly az ország légvédelmének megerősítését kérte a NATO-tól,
miután júliusban kétszer is Fehéroroszországból érkező katonai drónok szálltak le területén. A litván hírszerzés a hónap elején közölte, hogy egyik drón sem szándékosan lépett be Litvánia légterébe.
Az incidens hétfőre virradóra történt. Helyi lakosok arról számoltak be, hogy hallották egy repülő tárgy hangját, amely később lezuhant és felrobbant. A katonai radarok nem érzékelték. Feltételezések szerint azért nem, mert a drón legfeljebb 300 méter magasan repült.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Zajlik az offenzíva előszészítése?
Christopher Landau szerint az ENSZ elveszítette fő küldetését, és másodlagos kérdésekben ragadt le.
Hamarosan jöhet a mindent eldöntő orosz offenzíva.