háború Háború Ukrajnában NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Litvánia drón

Megtörtént: ukrán drón lépte át a NATO-határt – azonnal jelentették az ügyet

2026. március 24. 14:39

Egyre nagyobb veszély fenyegeti az egész Európai Uniót.

2026. március 24. 14:39
Zelenszkij

Ukrajnából érkezett és Oroszország felé tartott az a katonai drón, amely hétfőn lezuhant Litvániában – jelentette be kedden Inga Ruginiene litván kormányfő.

Robertas Kaunas nemzetvédelmi miniszter keddi sajtóértekezletén a titkosszolgálatok által összegyűjtött információkra hivatkozva megerősítette a hírt.

A litván hadsereg hétfőn jelezte, hogy egy feltételezett drón behatolt az ország légterébe, majd egy befagyott tóba zuhant, mintegy 20 kilométerre a fehérorosz határtól. „Ez nem helyi incidens, hanem egy szélesebb biztonsági összkép része. Oroszország Ukrajna elleni agressziója az egész régió számára is kockázatokat jelent” – mondta Inga Ruginiene egy hétfői sajtótájékoztatón.

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Litvánia tavaly az ország légvédelmének megerősítését kérte a NATO-tól,

miután júliusban kétszer is Fehéroroszországból érkező katonai drónok szálltak le területén. A litván hírszerzés a hónap elején közölte, hogy egyik drón sem szándékosan lépett be Litvánia légterébe.

Az incidens hétfőre virradóra történt. Helyi lakosok arról számoltak be, hogy hallották egy repülő tárgy hangját, amely később lezuhant és felrobbant. A katonai radarok nem érzékelték. Feltételezések szerint azért nem, mert a drón legfeljebb 300 méter magasan repült.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
•••
2026. március 24. 18:08 Szerkesztve
hát Litvánok ki nem szarja le. Ukrán tezsvíreiktől ezt a kellemetlenséget el kell viselni. Nincs más út. Ha Vilnius egyik zsúfolt lakónegyedére zuhan akkor sincs gond, ukrán drón volt. AZ ukrán pedig a felsőrendű faj akit az összes litvánnak szolgálnia kell akár meg is kell halnia értük. Ennyi, litvánok boldogan szenvednek kamerádjaikért és a nagyobb jóért - heil zelenszkij, szarba ukrajnya!
Válasz erre
2
0
masikhozzaszolo
2026. március 24. 18:07
Ez olyasmi, a térképet nézve, hogy Izrael megtámadta Iránt. Pedig nem is határos vele. Mintha mi az angolokkal, franciákkal harcolnák. Bocsánat, nem mintha. Tényleg.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 24. 18:07
Állítólag, a Primorsk olajrakodó terminál elleni ukrán támadással kapcsolatban történhetett ez a galiba .... " A litván kormány közlése szerint ez az ukrán támadás része volt, amely az orosz Primorsk olajrakodó terminált érte, az orosz Balti-tenger partján található két fő exportlétesítmény egyikét, amelyeket nagyjából egy időben támadtak meg. " dw.com/en/lithuanian-pm-stray-crashed-drone-hailed-from-ukraine/a-76507009
Válasz erre
0
0
mai nap
2026. március 24. 17:41
… és még csak kedd van, de máris a hét cikkét olvashattuk. Őrült egy hét lesz!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!