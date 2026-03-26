Magyarországot hibáztatja mindenért – a Bundestagban nevettette ki magát a német kancellár

Feltörölték a padlót a kancellárral – a németek szerint Orbán Viktor jobban képviseli őket, mint Friedrich Merz
Nincs több pénzük Ukrajnára.
Friedrich Merz szerint az Európai Unió működését akadályozza a magyar kormány, amikor vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt. A német kancellár elismerte, ő nem tud segíteni a lakosságnak az elszabadult üzemanyagárak miatt.
Friedrich Merz német kancellár a Bundestagban kijelentette, hogy kormánya kevés mozgásteret lát az üzemanyagárak csökkentésére, szerinte a legjobb megoldás az iráni háború befejezése lenne – írja a Die Zeit.
Merz emellett
bírálta Magyarországot, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hitelt, hangsúlyozva, ez akadályozza az Európai Unió működését.
A kancellár kijelentéseinek komolysága több szempontból is megkérdőjelezhető. Egyrészt – Németországgal ellentétben – Magyarországon a rezsicsökkentés mellé belépett a benzinkutakon látható védett ár, másrészt maguk a németek mondták azt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal, hogy megvétózta az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét, jobban képviseli a német adófizetők érdekeit, mint Friedrich Merz.
Nincs több pénzük Ukrajnára.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.