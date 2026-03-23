Feltörölték a padlót a kancellárral – a németek szerint Orbán Viktor jobban képviseli őket, mint Friedrich Merz

Gyenge próbálkozás: Magyarországot azonnal kizárnák az Európai Unióból – Orbán Viktor egyértelmű választ küldött
Hiába zsarol Belgium és Ukrajna.
Alekszandr Zel német EP-képviselő úgy látja, a magas energiaárak és a növekvő szegénység mellett Németország nem engedhet meg magának további támogatást Ukrajnának.
Alekszandr Zel, az Európai Parlament képviselője és a német AfD tagja szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal, hogy megvétózta az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét, jobban képviseli a német adófizetők érdekeit, mint Friedrich Merz német kancellár – írja a Ria.
Zel hangsúlyozta:
a magas energiaárak, deindusztrializáció és növekvő szegénység mellett Németország nem engedheti meg magának további támogatást Ukrajnának.
Orbán Viktor többször kijelentette, hogy Magyarország csak akkor nem vétózik, ha Kijev feloldja az orosz olaj tranzitjának blokádját a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Hiába zsarol Belgium és Ukrajna.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.