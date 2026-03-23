Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
emmanuel macron franciaország Nógrádi György amerika európa oroszország

Macron vízválasztó beszéde

2026. március 23. 07:29

A francia elnököt cseppet sem érdekli, hogy nem örökre szól a felhatalmazása.

Nógrádi György
Magyar Nemzet

„Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke beszédet tartott Franciaország legfontosabb katonai bázisán az ország és a világ biztonságpolitikai helyzetéről. E bázison utoljára Charles de Gaulle beszélt. Legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy jelenleg a nemzetközi jogrend és intézmények szétesését éljük. A világban és ezen belül Európában minden megváltozott, és ehhez Franciaországnak is igazodnia kell. (…) Macron egyik legfontosabb kijelentése, hogy az Európai Uniót nem ellenőrizheti sem Amerika, sem Oroszország, sem Kína.

2038-ra Franciaország meg akarja építeni Európa legnagyobb repülőgép-hordozóját. A hajóóriás neve, komoly viták után, Szabad Franciaország lesz. Az egy más kérdés, hogy lehetséges-e a mai rendkívül felgyorsult világban tizenkét évre előre, sikeresen tervezni. A hajó nevénél több, korábbi francia közéleti szereplő neve is szóba jött. Így Richelieu bíborosé és az orléans-i szűzé is.

Macron elképzelései valóban érdekesek. A kérdés csupán az, hogy ki lesz Macron után a következő köztársasági elnök, és milyen koncepciókkal fog rendelkezni. Az is elgondolkodtató, hogy egy mélyen eladósodott Franciaország képes lesz-e ezen program vagy annak egy részének a végrehajtására.

Az amerikai–izraeli–iráni háborúban is sok az új fejlemény. Trump elnök kijelentette, hogy az iráni atomprogram leállítása fontosabb, mint a kőolaj árának a világpiaci alakulása. Ez amerikai szempontból igaz. Kérdés, meddig fog tartani a háború, és ennek milyen hatásai lesznek a kőolaj árán keresztül a világpiaci folyamatok alakulására.”

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
•••
2026. március 23. 09:10 Szerkesztve
Óriás repülőgéphordozót építeni a hiperszónikus rakéták korában anakronizmus, akarom mondani: amacronizmus. A hiperszónikus rakéták ellen nincs ismert védelem, akkor meg mire fel? Vagy támadó műveletekhez akarják felhasználni, EU-n kívül? Elnök úr, hol van erre francia pénz? Amúgy szabad most Franciaország, és az történik, amit a polgárai szeretnének? Isten óvja a francia népet és minden európai népet!
Válasz erre
0
0
Milus Ernő
2026. március 23. 08:29
19 év múlva Szabad Franciaország. Jó vicc. Szerintem a névadással várjanak. A demográfia dolgozik. Majd az arabok elnevezik. Mohamed lesz az, vagy Allah dicsősége.
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
2026. március 23. 08:04
Emánuel bátor vezér,csak Brigitta jobbegyenesétől retteg néha. Sose gondolta volna, hogy a nagyik ekkorát tudnak ütni. Szabadidejében hajómodellezéssel foglalkozik és Napoleonnak képzeli magát, de az oroszokkal vívott csaták végkimenetelét állandóan elfelejti.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 23. 07:47
Mikronka egy szar kis buzeráns korcs...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!