Óriási a baj, minden idők legnagyobb energiaválsága jöhet – ráadásul Ukrajna blokkolja hazánk kőolajellátását
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.
A francia elnököt cseppet sem érdekli, hogy nem örökre szól a felhatalmazása.
„Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke beszédet tartott Franciaország legfontosabb katonai bázisán az ország és a világ biztonságpolitikai helyzetéről. E bázison utoljára Charles de Gaulle beszélt. Legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy jelenleg a nemzetközi jogrend és intézmények szétesését éljük. A világban és ezen belül Európában minden megváltozott, és ehhez Franciaországnak is igazodnia kell. (…) Macron egyik legfontosabb kijelentése, hogy az Európai Uniót nem ellenőrizheti sem Amerika, sem Oroszország, sem Kína.
2038-ra Franciaország meg akarja építeni Európa legnagyobb repülőgép-hordozóját. A hajóóriás neve, komoly viták után, Szabad Franciaország lesz. Az egy más kérdés, hogy lehetséges-e a mai rendkívül felgyorsult világban tizenkét évre előre, sikeresen tervezni. A hajó nevénél több, korábbi francia közéleti szereplő neve is szóba jött. Így Richelieu bíborosé és az orléans-i szűzé is.
Macron elképzelései valóban érdekesek. A kérdés csupán az, hogy ki lesz Macron után a következő köztársasági elnök, és milyen koncepciókkal fog rendelkezni. Az is elgondolkodtató, hogy egy mélyen eladósodott Franciaország képes lesz-e ezen program vagy annak egy részének a végrehajtására.
Az amerikai–izraeli–iráni háborúban is sok az új fejlemény. Trump elnök kijelentette, hogy az iráni atomprogram leállítása fontosabb, mint a kőolaj árának a világpiaci alakulása. Ez amerikai szempontból igaz. Kérdés, meddig fog tartani a háború, és ennek milyen hatásai lesznek a kőolaj árán keresztül a világpiaci folyamatok alakulására.”
Ezt is ajánljuk a témában
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP