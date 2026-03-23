„Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke beszédet tartott Franciaország legfontosabb katonai bázisán az ország és a világ biztonságpolitikai helyzetéről. E bázison utoljára Charles de Gaulle beszélt. Legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy jelenleg a nemzetközi jogrend és intézmények szétesését éljük. A világban és ezen belül Európában minden megváltozott, és ehhez Franciaországnak is igazodnia kell. (…) Macron egyik legfontosabb kijelentése, hogy az Európai Uniót nem ellenőrizheti sem Amerika, sem Oroszország, sem Kína.

2038-ra Franciaország meg akarja építeni Európa legnagyobb repülőgép-hordozóját. A hajóóriás neve, komoly viták után, Szabad Franciaország lesz. Az egy más kérdés, hogy lehetséges-e a mai rendkívül felgyorsult világban tizenkét évre előre, sikeresen tervezni. A hajó nevénél több, korábbi francia közéleti szereplő neve is szóba jött. Így Richelieu bíborosé és az orléans-i szűzé is.