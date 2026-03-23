Kemény bejelentést tett Zelenszkij: szerinte már javában zajlik a harmadik világháború, és Putyin nem állna meg Ukrajnánál
2026. március 23. 07:02
Az ukrán elnök szerint Putyin számára a háború már nem csak Ukrajnáról szól.
Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjúban egyfelől leszögezte, hogy Putyin már elkezdte a harmadik világháborút, másfelől azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem a vereség felé tart, és elutasít minden olyan tűzszüneti feltételt, amely stratégiai területek feladását követelné. Szerinte ez nem egyszerűen földkérdés, hanem emberek százezreinek sorsáról, Ukrajna védelmi helyzetéről és a társadalom egységéről szól. Zelenszkij meglátása szerint egy ilyen visszavonulás nem hozna tartós békét, csak időt adna Oroszországnak az újabb felkészülésre.
Az ukrán elnök szerint Putyin számára a háború már nem csak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy Oroszország egy másfajta életformát és világrendet kényszerítsen rá másokra. Ezért úgy látja, hogy Putyin megállítása nemcsak Ukrajna, hanem az egész világ érdeke,
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
A győzelmet így nemcsak a normális élet visszaállításával és a vérontás befejezésével azonosította, hanem azzal is, hogy sikerül feltartóztatni egy globális fenyegetést.
A területek visszaszerzéséről azt mondta, hogy ez továbbra is cél, végső soron az 1991-es határok igazságos helyreállításával, de ezt most nem lehet azonnal végrehajtani a túl nagy emberi veszteség és a fegyverhiány miatt. Véleménye szerint a föld önmagában semmit sem ér emberek nélkül, ezért a jelenlegi helyzetben az időzítés és a módszer döntő kérdés. Az interjúban szóba került Donald Trump szerepe is. Zelenszkij visszautasította azokat az állításokat, hogy diktátor lenne vagy ő kezdte volna a háborút, és hangsúlyozta, hogy valódi biztonsági garanciákra van szükség, nem pusztán személyes ígéretekre.
A választások ügyében azt mondta, hogy ha ez valóban a háború lezárásának feltétele, kész elfogadni, de csak legitim, biztonságos és az ukrán társadalom által is elismert módon.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
