Kemény bejelentést tett Zelenszkij: szerinte már javában zajlik a harmadik világháború, és Putyin nem állna meg Ukrajnánál

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjúban egyfelől leszögezte, hogy Putyin már elkezdte a harmadik világháborút, másfelől azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem a vereség felé tart, és elutasít minden olyan tűzszüneti feltételt, amely stratégiai területek feladását követelné. Szerinte ez nem egyszerűen földkérdés, hanem emberek százezreinek sorsáról, Ukrajna védelmi helyzetéről és a társadalom egységéről szól. Zelenszkij meglátása szerint egy ilyen visszavonulás nem hozna tartós békét, csak időt adna Oroszországnak az újabb felkészülésre.

Az ukrán elnök szerint Putyin számára a háború már nem csak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy Oroszország egy másfajta életformát és világrendet kényszerítsen rá másokra. Ezért úgy látja, hogy Putyin megállítása nemcsak Ukrajna, hanem az egész világ érdeke,