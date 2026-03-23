Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború volodimir zelenszkij ukrán donald trump oroszország

Kemény bejelentést tett Zelenszkij: szerinte már javában zajlik a harmadik világháború, és Putyin nem állna meg Ukrajnánál

Az ukrán elnök szerint Putyin számára a háború már nem csak Ukrajnáról szól.

2026. március 23. 07:02
null

Volodimir Zelenszkij a BBC-nek adott interjúban egyfelől leszögezte, hogy Putyin már elkezdte a harmadik világháborút, másfelől azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem a vereség felé tart, és elutasít minden olyan tűzszüneti feltételt, amely stratégiai területek feladását követelné. Szerinte ez nem egyszerűen földkérdés, hanem emberek százezreinek sorsáról, Ukrajna védelmi helyzetéről és a társadalom egységéről szól. Zelenszkij meglátása szerint egy ilyen visszavonulás nem hozna tartós békét, csak időt adna Oroszországnak az újabb felkészülésre.

Az ukrán elnök szerint Putyin számára a háború már nem csak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy Oroszország egy másfajta életformát és világrendet kényszerítsen rá másokra. Ezért úgy látja, hogy Putyin megállítása nemcsak Ukrajna, hanem az egész világ érdeke, 

mert Oroszország nem állna meg Ukrajnánál. 

A győzelmet így nemcsak a normális élet visszaállításával és a vérontás befejezésével azonosította, hanem azzal is, hogy sikerül feltartóztatni egy globális fenyegetést.

A területek visszaszerzéséről azt mondta, hogy ez továbbra is cél, végső soron az 1991-es határok igazságos helyreállításával, de ezt most nem lehet azonnal végrehajtani a túl nagy emberi veszteség és a fegyverhiány miatt. Véleménye szerint a föld önmagában semmit sem ér emberek nélkül, ezért a jelenlegi helyzetben az időzítés és a módszer döntő kérdés. Az interjúban szóba került Donald Trump szerepe is. Zelenszkij visszautasította azokat az állításokat, hogy diktátor lenne vagy ő kezdte volna a háborút, és hangsúlyozta, hogy valódi biztonsági garanciákra van szükség, nem pusztán személyes ígéretekre.

 A választások ügyében azt mondta, hogy ha ez valóban a háború lezárásának feltétele, kész elfogadni, de csak legitim, biztonságos és az ukrán társadalom által is elismert módon.

Nyitókép: Javier SORIANO / AFP

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lotyika
2026. március 23. 09:17
Az ő túléléséről szól! Tele a gatya!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. március 23. 09:15
A zongora rejtett óvszer az agyon,
Válasz erre
0
0
saidaldo
2026. március 23. 09:07
Persze, hogy nem ukrajnáról szól. Az első világháború sem Isonzóról szólt, a második sem a Don-kanyarról (mégis mindkettőt mi szívtuk meg a legjobban). Már régen a három nagy, az USA, Kína meg az oroszok között zajlik, az európaiak meg bambán néznek a pályán kívülről, miután jelenleg nem világos, hogy kinek a ... (öncenzúra) ...talpát kellene nyalni.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. március 23. 08:54
Csesszetek ki Putyinnal és kössetek azonnal békét!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!