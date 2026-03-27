iráni háború Irán Egyesült Államok

Itt az iráni háború következménye: energiaválság fenyegeti a világot

2026. március 27. 09:00

Ahogy az Iránnal vívott háború elhúzódik, az energiahiányban szenvedő ázsiai nemzetek egyre radikálisabb intézkedésekhez folyamodnak, hogy gazdaságaikat talpon tartsák.

A Fülöp-szigetek lett az első ország, amely nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett. A dél-koreaiaknak azt tanácsolta a kormányzat, hogy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és napközben töltsék telefonjukat az áram megtakarítása érdekében. Japán pedig ezen a héten megkezdi a valaha volt legnagyobb vészhelyzeti olajkészlet-felszabadítását, és a fogyasztási cikkek potenciális hiánya miatti növekvő pánik közepette azt közölte polgáraival, hogy nincs szükség a WC-papír felhalmozására – írja a CNN.

A fokozódó felfordulás komor figyelmeztetés arra, ami a világ többi részére várhat, mivel az iráni háború elzárta a nyersolaj és a földgáz fontos forrását.

 Az ázsiai országok nagymértékben függenek a közel-keleti importtól, amely a régió olajellátásának mintegy 60%-át teszi ki – emlékeztet az amerikai portál.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Miután az Egyesült Államok és Izrael a múlt hónapban megtámadta Iránt, Teherán gyakorlatilag blokád alá vette a Hormuzi-szorost, az egyetlen tengeri összeköttetést a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán között, korlátozva a világ energiaellátásának egyötödét.

A Wood Mackenzie energiaipari kutatócég előrejelzése szerint, ha a háború folytatódik, a Brent olajárak akár 150 dollárra is emelkedhetnek hordónként az elkövetkező hónapokban, és figyelmeztetett, hogy az idei 125 dolláros hordónkénti átlagár globális recessziót fog kiváltani. „A geopolitikai patthelyzet, a háború elhúzódása és az Öböl-menti készletek csökkenése miatt az árak a teljes nyersolaj- és termékkomplexumban emelkedni fognak” – írták az elemzők a múlt héten.

Míg Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatja, hogy a háború hamarosan véget érhet, az elemzők szerint még ha tűzszünet lép is életbe, hónapokig, ha nem évekig tartó gazdasági nehézségek várnak ránk.

A konfliktus, amely már a negyedik hete tart, kezdik elfogyasztani azokat az készleteket, amelyeket a nemzetek tartalékban tartanak.

Az emelkedő üzemanyagárak miatt az ázsiai légitársaságok, köztük a vietnami, a Fülöp-szigeteki, az ausztrál és a csendes-óceáni térség légitársaságai felfüggesztették vagy korlátozták járataikat – írja a CNN.

 

Fotón: iráni katonai motorcsónak a Hormuzi-szorosban a háború előtt (ATTA KENARE / AFP)

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. március 27. 10:33
A mondás, miszerint a 4. világháborút kőbaltával vívja Ádám és Éva, a lehet hogy téves. A 3.-at is, és az atomháború elmarad, mert nem sikerül megcsinálni idejében iránnak, Ukrajnának, Németországnak.
Himiko
•••
2026. március 27. 09:36 Szerkesztve
Diego Garcia amerikai/brit közös használatú bázis. Nyugati hír: 2 ballisztikus rakéta, egyik meghibásodás miatt elakadt, másikat lelőtte az amerikai légvédelem. .tiktok.com/@nopropagandanews/video/7620074063515503903 amit érdemes még tudni hozzá, a nyugat által tálalt 3800 km-es távolság, az Irán legközelebbi pontjától mért távolság, Teherán (főváros) 5300 km-re található ettől a bázistól. Sehol nem cikkezték, hogy a rakéta honnan indult. Reagálás korábbi Mandi cikkre, hogy Magyarországot is célba vehetik. Érdemes a feltöltő többi videóját is megnézni, akik unják már a nyugati színházat.
NovaTerra
2026. március 27. 09:34
Úgy látom nagyon erőlködnek itt a komment szekcióban, hogy fülöp-szigeteki hírnél is Orbánozzanak. Kellene egyeseknek egy új hobbi.
akyokushinkaimestere
2026. március 27. 09:29
2024 :Trump Ha megválasztanak egy nap altt békét teremtek.😁🤦‍♂️Vagy kirobbantok egy másik háborút? fideszesek melyikre fogadtok?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!