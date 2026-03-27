Itt az iráni háború következménye: energiaválság fenyegeti a világot

A Fülöp-szigetek lett az első ország, amely nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett. A dél-koreaiaknak azt tanácsolta a kormányzat, hogy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és napközben töltsék telefonjukat az áram megtakarítása érdekében. Japán pedig ezen a héten megkezdi a valaha volt legnagyobb vészhelyzeti olajkészlet-felszabadítását, és a fogyasztási cikkek potenciális hiánya miatti növekvő pánik közepette azt közölte polgáraival, hogy nincs szükség a WC-papír felhalmozására – írja a CNN.

A fokozódó felfordulás komor figyelmeztetés arra, ami a világ többi részére várhat, mivel az iráni háború elzárta a nyersolaj és a földgáz fontos forrását.

Az ázsiai országok nagymértékben függenek a közel-keleti importtól, amely a régió olajellátásának mintegy 60%-át teszi ki – emlékeztet az amerikai portál.