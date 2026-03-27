Itt az iráni háború következménye: energiaválság fenyegeti a világot

Most ásta meg Ukrajna sírját Trump: bármikor átirányíthatja az Ukrajnának szánt hadianyagot Irán felé
A konkrét tervet még nem ismertette az amerikai elnök.
Ahogy az Iránnal vívott háború elhúzódik, az energiahiányban szenvedő ázsiai nemzetek egyre radikálisabb intézkedésekhez folyamodnak, hogy gazdaságaikat talpon tartsák.
A Fülöp-szigetek lett az első ország, amely nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett. A dél-koreaiaknak azt tanácsolta a kormányzat, hogy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és napközben töltsék telefonjukat az áram megtakarítása érdekében. Japán pedig ezen a héten megkezdi a valaha volt legnagyobb vészhelyzeti olajkészlet-felszabadítását, és a fogyasztási cikkek potenciális hiánya miatti növekvő pánik közepette azt közölte polgáraival, hogy nincs szükség a WC-papír felhalmozására – írja a CNN.
A fokozódó felfordulás komor figyelmeztetés arra, ami a világ többi részére várhat, mivel az iráni háború elzárta a nyersolaj és a földgáz fontos forrását.
Az ázsiai országok nagymértékben függenek a közel-keleti importtól, amely a régió olajellátásának mintegy 60%-át teszi ki – emlékeztet az amerikai portál.
Miután az Egyesült Államok és Izrael a múlt hónapban megtámadta Iránt, Teherán gyakorlatilag blokád alá vette a Hormuzi-szorost, az egyetlen tengeri összeköttetést a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán között, korlátozva a világ energiaellátásának egyötödét.
A Wood Mackenzie energiaipari kutatócég előrejelzése szerint, ha a háború folytatódik, a Brent olajárak akár 150 dollárra is emelkedhetnek hordónként az elkövetkező hónapokban, és figyelmeztetett, hogy az idei 125 dolláros hordónkénti átlagár globális recessziót fog kiváltani. „A geopolitikai patthelyzet, a háború elhúzódása és az Öböl-menti készletek csökkenése miatt az árak a teljes nyersolaj- és termékkomplexumban emelkedni fognak” – írták az elemzők a múlt héten.
Míg Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatja, hogy a háború hamarosan véget érhet, az elemzők szerint még ha tűzszünet lép is életbe, hónapokig, ha nem évekig tartó gazdasági nehézségek várnak ránk.
Ezt is ajánljuk a témában
A konkrét tervet még nem ismertette az amerikai elnök.
A konfliktus, amely már a negyedik hete tart, kezdik elfogyasztani azokat az készleteket, amelyeket a nemzetek tartalékban tartanak.
Az emelkedő üzemanyagárak miatt az ázsiai légitársaságok, köztük a vietnami, a Fülöp-szigeteki, az ausztrál és a csendes-óceáni térség légitársaságai felfüggesztették vagy korlátozták járataikat – írja a CNN.
Fotón: iráni katonai motorcsónak a Hormuzi-szorosban a háború előtt (ATTA KENARE / AFP)