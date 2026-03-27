Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bloomberg válság csődhelyzet Európai Unió ukrajna

Hatalmas a baj Ukrajnában: a Bloomberg szerint Zelenszkijék még két hónapig húzhatják, utána csődbe megy az ország

2026. március 27. 12:18

Súlyos pénzügyi tragédia előtt áll Ukrajna.

2026. március 27. 12:18
null

Ukrajna súlyos pénzügyi válság előtt áll: a Bloomberg szerint az ország készpénzkészletei legfeljebb júniusig elegendőek a működéshez, így a védelem finanszírozása veszélybe kerülhet az Oroszország elleni harcban. A helyzetet súlyosbítja több tényező, köztük Magyarország vétója az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi támogatási csomagja körüli viták, valamint a NATO-tagállamok fegyverszállításainak lassulása – írja a portál. 

Az ukrán pénzügyi hatóságok jelezték, hogy a nemzetközi támogatások hiányában a központi bank akár közvetlen hitelekkel is finanszírozhatná a költségvetést, elsősorban a katonák és állami alkalmazottak fizetésére, valamint az alapvető állami szolgáltatások fenntartására. Eközben Oroszország az emelkedő globális olajárak révén plusz bevételekhez jut, miközben a közel-keleti válság az amerikai erőforrásokat és diplomáciai figyelmet is elterelik az ukrán konfliktusról.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai kormányzat Trump visszatérése óta csökkentette a katonai segítséget Ukrajnának, a fegyverbeszerzéseket az európai országokra hárítva. A legutóbbi EU-hitel ügyét pedig Magyarország vétója akadályozza, amíg a Barátság kőolajvezeték tranzitja nem áll helyre. Mint ismert, Zelenszkij elnök zsarolásnak nevezte Budapest lépését, és alternatív megoldást keres a hitelekhez való hozzáférés biztosítására.

Az IMF 8,1 milliárd dolláros kölcsönprogramja sem halad, mivel az ukrán parlament még nem fogadta el a szükséges adótörvényi módosításokat. A számítások szerint az ország idén 15 milliárd dollárért vásárolna amerikai fegyvereket, összesen pedig 2026-ban 52 milliárd dollár külföldi támogatásra lenne szüksége. Az európai donorok, köztük Németország és Svédország, eddig jelentős katonai segítséget nyújtottak, ám a pénzügyi krízis Ukrajnát akár „pénzügyi tragédiába” sodorhatja már a következő hónapokban.

Nyitókép: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. március 27. 14:37
Azt a 2 hónapot május végéig GUGOLVA IS KIBIRJUK.... bruhahaha
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. március 27. 14:32
nuevoreynuevaley 2026. március 27. 12:47 Gyurcsanyi nem kuldte kijevbe a magyarok penzet, mint Orban..." Valaki szóljon ennek a h gyereknek, hogy OV sem, viszont amit fleto eladott azt vissza vásárolta . Gyurcsány Ferenc vezette kormányok szó szerint elherdálták a nemzeti vagyont. 2002 és 2010 között a balliberális kormányok nagyjából 190 társaság állami tulajdonhányadát értékesítették. Eladtak többek között erőműveket, pénzintézeteket, áram- és gázszolgáltatókat, (pl. Fővárosi Gázműveket, Démász, Édász stb.)valamint a Molt gáztározókat. Összességében a privatizált vagyonelemekből 750 milliárd folyt be a költségvetésbe. Csak 2010-2020 között több mint, 50 százalékkal, 11 650 milliárd forintról 18 ezer milliárd forint fölé nőtt a nemzeti vagyon értéke. 2005-2007: A Budapest Airport Zrt. részvényeinek 75%-nyi részét a brit BAA, majd a német HOCHTIEF Concessions AG vezette konzorciumnak
Válasz erre
1
0
petergy
2026. március 27. 14:24
Trump már hozzákezdett a korrupt ukrajna elszámoltatáshoz. Putyin is hozzákezdett a náci korrupt ukrajna elszámoltatásához. A két világhatalom elszámoltat, mégis döcögve megy az eljárás! Valami bűzlik a háttérben!
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 27. 14:24
»petergy 2026. március 27. 14:17 • Szerkesztve Az angolok és a bankárvilág bizonyára segíteni fog a náci törpe vezette jajj szegény ukrajnának« Az IMF csak akkor ad nekik 30mrd usd-t, ha már megkapták a 90mrd eur-t. Úgyhogy a nagy helyzet az, hogy bizonyara NEM. Az USA a költségvetésébe fix számokkal tervezte a támogatást, tehát tőlük nem jön ekkora összeg kipótlására alkalmas ‘guruló mikroadomány’. Szóval a szelenszkinek üzenik, hogy “vége van kicsi”.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!