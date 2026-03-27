Hatalmas a baj Ukrajnában: a Bloomberg szerint Zelenszkijék még két hónapig húzhatják, utána csődbe megy az ország

Ukrajna súlyos pénzügyi válság előtt áll: a Bloomberg szerint az ország készpénzkészletei legfeljebb júniusig elegendőek a működéshez, így a védelem finanszírozása veszélybe kerülhet az Oroszország elleni harcban. A helyzetet súlyosbítja több tényező, köztük Magyarország vétója az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi támogatási csomagja körüli viták, valamint a NATO-tagállamok fegyverszállításainak lassulása – írja a portál.

Az ukrán pénzügyi hatóságok jelezték, hogy a nemzetközi támogatások hiányában a központi bank akár közvetlen hitelekkel is finanszírozhatná a költségvetést, elsősorban a katonák és állami alkalmazottak fizetésére, valamint az alapvető állami szolgáltatások fenntartására. Eközben Oroszország az emelkedő globális olajárak révén plusz bevételekhez jut, miközben a közel-keleti válság az amerikai erőforrásokat és diplomáciai figyelmet is elterelik az ukrán konfliktusról.