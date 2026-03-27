Hatalmas a baj Ukrajnában: a Bloomberg szerint Zelenszkijék még két hónapig húzhatják, utána csődbe megy az ország

Az Egyesült Államokból kapott nagyon rossz hírt Zelenszkij: évtizedes háborúra készülhet Ukrajna
Rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani.
Súlyos pénzügyi tragédia előtt áll Ukrajna.
Ukrajna súlyos pénzügyi válság előtt áll: a Bloomberg szerint az ország készpénzkészletei legfeljebb júniusig elegendőek a működéshez, így a védelem finanszírozása veszélybe kerülhet az Oroszország elleni harcban. A helyzetet súlyosbítja több tényező, köztük Magyarország vétója az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi támogatási csomagja körüli viták, valamint a NATO-tagállamok fegyverszállításainak lassulása – írja a portál.
Az ukrán pénzügyi hatóságok jelezték, hogy a nemzetközi támogatások hiányában a központi bank akár közvetlen hitelekkel is finanszírozhatná a költségvetést, elsősorban a katonák és állami alkalmazottak fizetésére, valamint az alapvető állami szolgáltatások fenntartására. Eközben Oroszország az emelkedő globális olajárak révén plusz bevételekhez jut, miközben a közel-keleti válság az amerikai erőforrásokat és diplomáciai figyelmet is elterelik az ukrán konfliktusról.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai kormányzat Trump visszatérése óta csökkentette a katonai segítséget Ukrajnának, a fegyverbeszerzéseket az európai országokra hárítva. A legutóbbi EU-hitel ügyét pedig Magyarország vétója akadályozza, amíg a Barátság kőolajvezeték tranzitja nem áll helyre. Mint ismert, Zelenszkij elnök zsarolásnak nevezte Budapest lépését, és alternatív megoldást keres a hitelekhez való hozzáférés biztosítására.
Az IMF 8,1 milliárd dolláros kölcsönprogramja sem halad, mivel az ukrán parlament még nem fogadta el a szükséges adótörvényi módosításokat. A számítások szerint az ország idén 15 milliárd dollárért vásárolna amerikai fegyvereket, összesen pedig 2026-ban 52 milliárd dollár külföldi támogatásra lenne szüksége. Az európai donorok, köztük Németország és Svédország, eddig jelentős katonai segítséget nyújtottak, ám a pénzügyi krízis Ukrajnát akár „pénzügyi tragédiába” sodorhatja már a következő hónapokban.
Nyitókép: Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP