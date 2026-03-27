Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
elemzés Zelenszkij orosz-ukrán háború

Az Egyesült Államokból kapott nagyon rossz hírt Zelenszkij: évtizedes háborúra készülhet Ukrajna

2026. március 27. 10:13

Rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani.

2026. március 27. 10:13
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint az orosz hadsereg jelenlegi taktikájával rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani: a Kreml-párti katonai bloggerek és az elemzők egybehangzó véleménye alapján akár évtizedekig is eltarthat Ukrajna teljes elfoglalása – írja a karpathir.com. A számítások szerint a 2025 februárjában tapasztalt előrenyomulási ütem mellett ez mintegy 83 évet venne igénybe, míg egyes orosz vélemények szerint – átfogó reformok nélkül – akár száz évig is húzódhatna a hadművelet. Az ISW úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin stratégiája, amely a folyamatos, de lassú nyomásgyakorlásra épül, egyben akadályozza a szükséges haderőreformok végrehajtását is.

A jelentés kitér arra is, hogy az orosz hadsereg felkészültsége továbbra sem megfelelő a következő időszak kulcsfontosságú műveleteihez. Kosztyantin Masovec szerint például a Nyugati Csoportosítás nem készült fel teljes mértékben Liman ostromára, amely stratégiai jelentőségű lenne Szlovjanszk és Kramatorszk irányában. A belső feszültségeket fokozza, hogy a hivatalos orosz kommunikáció több esetben is pontatlan – így például Kupjanszk elfoglalásáról szóló állítások is kritikák kereszttüzébe kerültek.

A növekvő elégedetlenségre a moszkvai vezetés egyre keményebb eszközökkel reagál. Ellenzéki források szerint a háborút bíráló hangokat elhallgattatják, ennek egyik példája Ilja Remeszlo esete, akit állítólag kényszergyógykezelésre pszichiátriára zártak. Az ISW értékelése szerint mindez egy szélesebb folyamat része: az orosz hatóságok az információs tér teljes ellenőrzésére törekednek, amelynek részeként akár a Telegram blokkolása és egy államilag felügyelt platformra való átállás is megvalósulhat a közeljövőben.

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIC / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jajdejónekünk
•••
2026. március 27. 11:19 Szerkesztve
Én drukkolok az ukránoknak. Előre mind, győzelem vagy halál! Én az utóbbira tippelek, és ezért biztatom őket, hogy folytassák csak. Jobb, biztonságosabb hely lesz a világ Ukrajna nélkül. Szóval, előre a győzelemig!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. március 27. 11:05
Ukránszopó cikk az ukránszopó ISW-től.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. március 27. 11:04
Nem létezik, hogy ezek után ezt az ISW-t komolyan veszik bárhol.
Válasz erre
1
0
Gubbio
2026. március 27. 10:57
Hamar munka ritkán jó. Hajrá, munka!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!