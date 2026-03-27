Az Egyesült Államokból kapott nagyon rossz hírt Zelenszkij: évtizedes háborúra készülhet Ukrajna

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint az orosz hadsereg jelenlegi taktikájával rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani: a Kreml-párti katonai bloggerek és az elemzők egybehangzó véleménye alapján akár évtizedekig is eltarthat Ukrajna teljes elfoglalása – írja a karpathir.com. A számítások szerint a 2025 februárjában tapasztalt előrenyomulási ütem mellett ez mintegy 83 évet venne igénybe, míg egyes orosz vélemények szerint – átfogó reformok nélkül – akár száz évig is húzódhatna a hadművelet. Az ISW úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin stratégiája, amely a folyamatos, de lassú nyomásgyakorlásra épül, egyben akadályozza a szükséges haderőreformok végrehajtását is.

A jelentés kitér arra is, hogy az orosz hadsereg felkészültsége továbbra sem megfelelő a következő időszak kulcsfontosságú műveleteihez. Kosztyantin Masovec szerint például a Nyugati Csoportosítás nem készült fel teljes mértékben Liman ostromára, amely stratégiai jelentőségű lenne Szlovjanszk és Kramatorszk irányában. A belső feszültségeket fokozza, hogy a hivatalos orosz kommunikáció több esetben is pontatlan – így például Kupjanszk elfoglalásáról szóló állítások is kritikák kereszttüzébe kerültek.