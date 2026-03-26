Kicsúszott a beismerés: ukrán recept szerint akarják akár halálos zavargások árán megbuktatni a magyar kormányt

A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig.

A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amelyet még saját korábbi nyilatkozataik szerint sem lehet választási előrejelzésként kezelni, mégis erre építve kezdtek el egyes szereplők súlyos állításokat megfogalmazni. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a Medián a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon.