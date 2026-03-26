Kicsúszott a beismerés: ukrán recept szerint akarják akár halálos zavargások árán megbuktatni a magyar kormányt

Fogy a levegő a Tisza Párt körül – erre a pofonra nem számított Magyar Péter
Ebből még a Medián kamukutatása sem tudja kimenteni.
Egyre kevésbé leplezik a magyar kormány kritikusai, milyen forgatókönyvet tartanak elfogadhatónak, ha nem a „megfelelő” eredmény születik az áprilisi országgyűlési választásokon. A Fidesz győzelme esetére már erőszakos, akár halálos zavargásokat, sőt az Euromajdan eseményeit idéző utcai káoszt helyeztek kilátásba.
A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig.
A kijelentés alapja az a Medián-felmérés, amelyet még saját korábbi nyilatkozataik szerint sem lehet választási előrejelzésként kezelni, mégis erre építve kezdtek el egyes szereplők súlyos állításokat megfogalmazni. Mindez különösen visszás annak fényében, hogy a Medián a saját számait is meghamisította korábban, és ezzel teljesen hiteltelenné vált a piacon.
A Medián körüli botrány nem új keletű: Hann Endre korábban maga ismerte el, hogy voltak olyan közlések, amelyek kifejezetten a közvélemény befolyásolását szolgálták. Nem véletlen, hogy a 23 százalékos különbséget is nehéz komolyan venni.
A történet igazán botrányos fordulatot akkor vett, amikor az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss reagált a bejegyzésre. Posztjában azt írta:
Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika...
Ez a kijelentés nem kevesebbet sugall, mint hogy egy esetleges Fidesz-győzelem után erőszakos, az ukrajnai Euromajdan eseményeit is meghaladó zavargások törhetnek ki. Az Euromajdan pedig nem pusztán politikai tiltakozás volt, hanem halálos áldozatokat követelő tüntetéssorozat.
A logika egyértelmű: ha a választási eredmény nem a kívánt módon alakul, akkor azt automatikusan csalásként kell értelmezni, és ennek nyomán akár erőszakos reakció is „indokolt” lehet. Ez a narratíva nemcsak felelőtlen, hanem rendkívül veszélyes is.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP