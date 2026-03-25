Fogy a levegő a Tisza Párt körül – erre a pofonra nem számított Magyar Péter

Az ellenzéknek is kezdi kiverni a szemét a valóság: Uj Péter, a 444 főszerkesztője fölényes Fidesz győzelmet vár (VIDEÓ)
Hann Endre foghatja a fejét. Úgy tűnik, a szélsőbalos propagandalap kénytelen olykor a realitással foglalkozni.
Miután Magyarország egyik legjobb kapcsolatokkal rendelkező újságírója, a 444 főszerkesztője, Uj Péter bemondta, hogy szerinte simán megnyeri a választást a Fidesz, hirtelen előkerült Hann Endre és a Medián.
Újabb nevetséges közvélemény-kutatási eredményt tett közzé a Hann Endre vezette Medián: a cég azt állítja, hogy a Tisza Párt 23 (!) százalékos előnyben van a Fideszhez képest a választani tudó biztos szavazók körében.
Az időzítés persze nem véletlen: a saját számait is meghamisító, és ezzel a szektorban teljesen hiteltelenné váló Medián akkor lép elő, amikor Magyar Péter bajban van. Merthogy nem elég a tiszás ügynökbotrány és a Tisza Pártot segítő ukránok lebukása, nemrég Uj Péter, a 444 főszerkesztője beszélt arról, hogy szerinte a Fidesz nyeri meg az áprilisi választásokat.
Uj Péter úgy kalkulál, hogy a kormánypárt a listás szavazáson is megelőzi a Tiszát, az egyéni választókerületekben pedig még nagyobb lesz a különbség – nem lepődne meg, ha Magyar Péterék csak 20-at tudnának elhozni a 106-ból. Márpedig a 444 főszerkesztője régi motoros, Magyarország egyik legjobb és legszélesebb belpolitikai kapcsolatokkal rendelkező újságírója, így nyilvánvalóan olyan közvélemény-kutatásokat is lát, amelyek nem publikusak.
Erre próbált meg gyorsan reagálni a tiszás vonulásokon is lelkesen megjelenő Hann Endre, azt azonban nehéz elképzelni, hogy a 23 százalékos különbséget bárki is komolyan veszi. Tegyük hozzá, a Medián vezetője már többször megpróbálta menteni – nem létező – hitelességét, hiszen azt mondta, ezek csupán mérések, nem tekinthetők előrejelzésnek a választási eredményeket illetően.
Na, persze.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala