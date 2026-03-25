medián hann endre tisza párt tiszás ügynökbotrány fidesz Magyar Péter Uj Péter

Fogy a levegő a Tisza Párt körül – erre a pofonra nem számított Magyar Péter

2026. március 25. 17:40

Miután Magyarország egyik legjobb kapcsolatokkal rendelkező újságírója, a 444 főszerkesztője, Uj Péter bemondta, hogy szerinte simán megnyeri a választást a Fidesz, hirtelen előkerült Hann Endre és a Medián.

Újabb nevetséges közvélemény-kutatási eredményt tett közzé a Hann Endre vezette Medián: a cég azt állítja, hogy a Tisza Párt 23 (!) százalékos előnyben van a Fideszhez képest a választani tudó biztos szavazók körében.

Az időzítés persze nem véletlen: a saját számait is meghamisító, és ezzel a szektorban teljesen hiteltelenné váló Medián akkor lép elő, amikor Magyar Péter bajban van. Merthogy nem elég a tiszás ügynökbotrány és a Tisza Pártot segítő ukránok lebukása, nemrég Uj Péter, a 444 főszerkesztője beszélt arról, hogy szerinte a Fidesz nyeri meg az áprilisi választásokat.

Uj Péter úgy kalkulál, hogy a kormánypárt a listás szavazáson is megelőzi a Tiszát, az egyéni választókerületekben pedig még nagyobb lesz a különbség – nem lepődne meg, ha Magyar Péterék csak 20-at tudnának elhozni a 106-ból. Márpedig a 444 főszerkesztője régi motoros, Magyarország egyik legjobb és legszélesebb belpolitikai kapcsolatokkal rendelkező újságírója, így nyilvánvalóan olyan közvélemény-kutatásokat is lát, amelyek nem publikusak.

Erre próbált meg gyorsan reagálni a tiszás vonulásokon is lelkesen megjelenő Hann Endre, azt azonban nehéz elképzelni, hogy a 23 százalékos különbséget bárki is komolyan veszi. Tegyük hozzá, a Medián vezetője már többször megpróbálta menteni – nem létező – hitelességét, hiszen azt mondta, ezek csupán mérések, nem tekinthetők előrejelzésnek a választási eredményeket illetően.

Na, persze.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. március 25. 18:09
Mikor húznak már el a közéletből az ótvaros lófaszba, ezek az ártalmas kártevők, Ujj Pétertől kezdve, Hany Istókon át az összes madárjós, fényevő, nagypofájú idióta?!
kotam1
2026. március 25. 17:56
Remélem , Hann Endre is szerepet kap a megújult Heti hetesben, oda való ez a kommunista vicckirály!
Bufon111
2026. március 25. 17:52
miért nem ízt írta, hogy a Tisza gyakorlatilag veszített, hiszen alig 23%-kal vezet a Medián szerint és azért az nem jó ómen
Bufon111
2026. március 25. 17:50
besírok ezen a bulváros körítésen
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!