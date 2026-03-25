Tisza Párt uj péter fidesz választás 444

Az ellenzéknek is kezdi kiverni a szemét a valóság: Uj Péter, a 444 főszerkesztője fölényes Fidesz győzelmet vár (VIDEÓ)

2026. március 25. 07:57

Hann Endre foghatja a fejét. Úgy tűnik, a szélsőbalos propagandalap kénytelen olykor a realitással foglalkozni.

2026. március 25. 07:57
null

Egy podcast-beszélgetés során Uj Péter, a 444 főszerkesztője elárulta: fölényes Fidesz győzelmet tart valószínűnek. Úgy kalkulál, hogy a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza maximum 2,4 milliót. 

Az egyéni választókerületek kapcsán Uj Péter azzal számol, hogy a Tisza maximum 40-et tud nyerni, de nem lepődne meg, ha csak 20-at tudna elhozni a 106-ból

 – a többit szerinte behúzhatja a Fidesz.

Vajon mit szólhat ehhez Hann Endre, aki február végén 20 százalékpontos előnyt mért a Tiszának? Ahogy megírtuk, márciusra már a Medián-vezér is behúzta a kéziféket.

Ezt is ajánljuk a témában

Íme, Uj Péter prognosztizációja:

Mindez egy fontos politikai jelenségre mutat rá: mintha megtört volna az a lendület, amely az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalt – különösen a Tisza Párt körül – jellemezte. A korábban domináns narratívák – a gyors erősödésről, az átbillenő erőviszonyokról – egyre inkább helyüket adják a visszafogottabb, realista értékeléseknek.

A választás persze még nincs lefutva, de az irányok kirajzolódni látszanak. Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, akkor nemcsak a Fidesz győzelme tűnik valószínűnek, hanem az is, hogy ismét jelentős parlamenti fölénnyel kormányozhat.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 115 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 25. 10:12
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
monuskaroly
2026. március 25. 10:09
Olyan előfordul tömegesen, hogy valaki a Fidesz jelöltjére szavaz és a tisza pártra? Ez kérem szépen hülyeség!!! Minimum a 3 millió Fidesz szavazat!!!
bondavary
2026. március 25. 10:01
Az ellenzéki visszalépések nem azt mutatják, hogy jól áll a Tisza, bár vannak olyan magyarázatok, hogy ezzel inkább a Tisza kétharmadát próbálják elérni. Viszont az elnémított, megszólaláskor meg szörnyű amatőrséget mutató, rutintalan tiszás jelölteknek nem sok babér teremhet az egyéni körzetekben, és ez lesz a döntő.
chiron
•••
2026. március 25. 10:00 Szerkesztve
"4 évvel azután, hogy a rendszerváltás óta messze legjobb teljesítményt nyújtó kormány minden idök legnagyobb részvétele mellett lett elzavarva." "Trükkök százai", ugye... maga Gyurcsány mondta. Pl. a mozgóurnás csalások, amikor egész kórházak, szoc. otthonok szavaztak le, 100%-ban az MSZP-re. Vagy pl. akkor nőtt meg az az "érvénytelen" (két X-es) szavazatok aránya, és csak ott, ahol és amikor egyes felelőtlen fideszes szavazatszámlálók a győzelem biztos tudatában leléptek a nap végén. Biztos volt más is. Az is "érdekes" volt, hogy 24 órán belül kivizsgáltnak nyilvánították a több száz választási csalás bejelentését és pánikszerű gyorsasággal semmisítették meg a leadott szavazatokat. "Trükkök százai," mi...? A második MSZP szezont meg hozta az elhazudott gazdasági mérleg, de nem lehetett hazudni még az EU-nak sem a végtelenségig. "Nem lesz gázáremelés" Aztán Öszöd. Most meg már nyíltan és felvállaltan, ugyanazok nyomulnak a Tisza mögött, akik az akkori kudarcot előidézték.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.