Elgurult Zelenszkij gyógyszere: Magyarországot akarta megbüntetni, de az Európai Unión csattant az ostor

Felkészült Ukrajna a Magyarország elleni támadásra: Putyin után Orbántól is kártérítést fognak követelni
Nem viccelődik az ukrán ügyvéd.
Így legalább kiderült, kikkel szövetkezik Ursula von der Leyen és Antónió Costa.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak engedélyt az ukrán féltől a Barátság kőolajvezeték helyszíni vizsgálatára, noha március 18-án érkeztek Kijevbe – írja a Zerkalo Nyegyeli, valamint a Delo.
A cikk szerint Ukrajna eredetileg a magyar vétó feloldásának reményében akarta beengedni őket, de mivel Orbán Viktor miniszterelnök nem vonta vissza Magyarország vétóját az EU 90 milliárd eurós hiteléről szóló döntésnél,
Kijev most nem látja értelmét az ellenőrzésnek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vezeték javítása másfél hónapot vehet igénybe; Antónió Costa, az Európai Tanács elnöke pozitívan értékelte ezt a vállalást.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP