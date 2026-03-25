Felkészült Ukrajna a Magyarország elleni támadásra: Putyin után Orbántól is kártérítést fognak követelni

Ukrajna jogi lépéseket készít elő Magyarországgal szemben, miután március 5-én a magyar hatóságok indoklás nélkül lefoglalták az Oschadbank ukrán pénzszállítóinak értékeit – írja az Unian.

Olekszij Didkovszkij, az Asters ügyvédi iroda vezető partnere szerint precedens nélküli esetről van szó, ezért újszerű jogi megoldások kidolgozására kényszerülnek.

Az Oschadbank nemcsak a visszatartott pénzt és aranyat követeli vissza, hanem kártérítést is igényel. Az incidens után Ukrajna alternatív útvonalakat keres a készpénzszállításra Magyarország elkerülésével.