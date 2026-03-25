Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország támadás Ukrajna Vlagyimir Putyin jogi lépés Orbán Viktor per

Felkészült Ukrajna a Magyarország elleni támadásra: Putyin után Orbántól is kártérítést fognak követelni

2026. március 25. 09:24

Nem viccelődik az ukrán ügyvéd.

2026. március 25. 09:24
Zelenszkij

Ukrajna jogi lépéseket készít elő Magyarországgal szemben, miután március 5-én a magyar hatóságok indoklás nélkül lefoglalták az Oschadbank ukrán pénzszállítóinak értékeit – írja az Unian.

Olekszij Didkovszkij, az Asters ügyvédi iroda vezető partnere szerint precedens nélküli esetről van szó, ezért újszerű jogi megoldások kidolgozására kényszerülnek.

Az Oschadbank nemcsak a visszatartott pénzt és aranyat követeli vissza, hanem kártérítést is igényel. Az incidens után Ukrajna alternatív útvonalakat keres a készpénzszállításra Magyarország elkerülésével.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Tovább a cikkhezchevron

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
timurida
2026. március 25. 10:14
nyafika 2026. március 25. 10:07 "És ki fogja képviselni a náci ukrajnát? Az új tulajdonosok? Monsanto, Unilever, Rotschild bankház?" Georgi Dimitrov egy büdös bolgár komcsi volt. De ahogy definiálta a fasizmust az elég pontosra sikerült: „A finánctőke legreakciósabb, legsovinisztább és legimperialistább elemeinek nyílt terrorisztikus diktatúrája.” Tökéletes leírás a mai ukrajnáról.
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2026. március 25. 10:12 Szerkesztve
akyokushinkaimestere 2026. március 25. 09:51 bubi55 2026. március 25. 09:44 ..."Micsoda fidesz logika ,amputálták az agyatokat ember?10 év múlva nem nagyon lesz senki sem a ruszkik sem az ukránok oldalán..."... Ja. TE voltál az a buzi lángész, aki már 1985-ben megjósolta, hogy alig 4 év múlva lesz egy addig szárba szökkenő ellenzékünk, és mint a Sport szelet reklámban, együttesen az MSZMP és az ellenzék fogja a KAPITALIZMUS szakadékába lökni Magyarországot ! Nooooormális ? Na, hess a kurva anyádba, szarfaszú tetű ! Az, hogy mi lesz Ukrajna sorsa, SENKI nem tudja. De hogy az orosznak MÉG akkor is meglesz az olaja, gáza, kőszene, színes ércei, vasérce, aranya, gyémántja, stb. amire a világnak SZÜKSÉGE LESZ, az kurva szentség, és akkor ugyanúgy ott állnak majd az oldalán, mint sokan most is !
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 25. 10:11
A korrupt, terrorista Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. március 25. 10:11
A mostani Kínai kommunizmus nagyon egyszerű: Dolgozz, válalkozz, tanulj, fejlessz, keress sok pénzt, fizess adót és legyél büszke, hogy Kínai vagy. Ennyike. A jogállami ejrópában ez már büdös...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.