Felkészült Ukrajna a Magyarország elleni támadásra: Putyin után Orbántól is kártérítést fognak követelni

Megtörtént: ukrán drón lépte át a NATO-határt – azonnal jelentették az ügyet
Egyre nagyobb veszély fenyegeti az egész Európai Uniót.
Nem viccelődik az ukrán ügyvéd.
Ukrajna jogi lépéseket készít elő Magyarországgal szemben, miután március 5-én a magyar hatóságok indoklás nélkül lefoglalták az Oschadbank ukrán pénzszállítóinak értékeit – írja az Unian.
Olekszij Didkovszkij, az Asters ügyvédi iroda vezető partnere szerint precedens nélküli esetről van szó, ezért újszerű jogi megoldások kidolgozására kényszerülnek.
Az Oschadbank nemcsak a visszatartott pénzt és aranyat követeli vissza, hanem kártérítést is igényel. Az incidens után Ukrajna alternatív útvonalakat keres a készpénzszállításra Magyarország elkerülésével.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP