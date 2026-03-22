03. 22.
vasárnap
Brüsszel már feni a kést: egy Fidesz-győzelem után leszámolnának Magyarországgal

2026. március 22. 17:49

A Neue Zürcher Zeitung szerint a tét nem kisebb, mint a magyar vétó megtörése.

2026. március 22. 17:49
Miközben Brüsszel a színfalak előtt igyekszik higgadtnak mutatkozni, a háttérben egyre élesebb konfliktus körvonalazódik Magyarország és az Európai Unió között – derül ki a Neue Zürcher Zeitung elemzéséből.

A lap szerint az uniós vezetők egyelőre „csillapítják” az Orbán Viktor által fenntartott vétó körüli feszültséget – nehogy a túlzott indulatok Orbán Viktor malmára hajtsák a vizet a magyar választási kampányban –,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

de valójában már most arra készülnek, hogy április 12. után keményebb eszközökhöz nyúljanak egy esetleges Fidesz-győzelem után.

A cél egyértelmű: megtörni Budapest ellenállását az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós pénzügyi csomag ügyében.

A konfliktus hátterében azonban nem pusztán politikai vita áll. Magyarország azért blokkolja az uniós hitelt, mert Ukrajna hónapok óta akadályozza a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállításokat, ami közvetlenül veszélyezteti az ország energiaellátását és energiabiztonságát. Orbán Viktor világossá tette:

amíg nincs olaj, addig Ukrajna nem kap pénzt.

Ezt is ajánljuk a témában

A félelem oka: ragadós lehet a jó példa?

Brüsszel azonban nemcsak a konkrét magyar politikai akciót tekinti problémának, hanem magát a magyar vétót, amelyet Orbán Viktor következetesen alkalmaz az uniós központosító törekvések ellen. Az eurokrata elit egyre nyíltabban keresi a módját annak,

hogyan lehetne megkerülni vagy semlegesíteni Budapestet az európai politikában, akár jogi, akár pénzügyi eszközökkel.

A svájci lap szerint a helyzet könnyen „leszámolásig”, egyfajta politikai vendettáig fajulhat a választások után, ha azon nem a Brüsszelnek tetsző eredmény születik. Nem véletlenül:

az EU vezető körei abban bíznak, hogy egy esetleges kormányváltással megszűnik a magyar ellenállás.

Ez magyarázza azt is, miért kulcsszereplő a kampányban Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Neue Zürcher Zeitung szerint is az uniós fősodorhoz közelebb álló politikát képvisel. Egy ilyen fordulat az elemzés szerint is gyakorlatilag azonnal feloldaná a vétót, vagyis Brüsszel hozzájutna ahhoz, amit most sehogyan sem tud kierőszakolni.

A cikk szerint a jelenlegi helyzet így messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi vitán:

valójában arról szól, hogy Magyarország megőrizheti-e döntési jogát a saját energiaellátása és biztonsága felett.

Az uniós vezetők részéről egyre erősebb a nyomás, miközben a magyar kormány következetesen kitart amellett, hogy a nemzeti érdek az első. Ez a konfliktus pedig – a lap szerint is – csak tovább fog éleződni, ha április 12. után is Orbán Viktornak fogják hívni a magyar miniszterelnököt.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NewWorldOrder
2026. március 22. 18:14
A béke és Európa megmaradásának szempontjából legfontosabb lenne most inkább a brüsszeli elit eltörlése.
mai nap
2026. március 22. 18:10
Őnagysága ezzel is könnyíti a zongorista Magyarország elleni bisszúhadjàratát: w.facebook.com/share/p/1Dg5Hntbab/?mibextid=wwXIfr
neszteklipschik
2026. március 22. 18:09 Szerkesztve
A lippsik szerint Orbán "el van szigetelődve és mindenki csak röhög rajta", egyébiránt pedig "jelentéktelen". Nos hát ha ez így van (márpedig így van, hiszen a csillagszemű igazmondó lippsik soha se füllentenek ugyebár), akkor TOTÁLISAN TÖKMINDEGY, hogy ki lesz Magyarország következő miniszterelnöke. Hát ha már "tökmindegy", akkor legyen Orbán, nem igaz? Elvégre "tökmindegy" a lippsik szerint! 🤣🤣🤣🤣 Meg aztán "úgyis megtalálják a módját", hogy odaadják Ukrajnának, nem? De! Na hát akkor Orbánnak most már nem kell semmin változtatnia, hiszen "úgyis megkerülik", "úgyis jelentéktelen". Hát akkor örökös vétó lesz, hiszen "tökmindegy" mit csinál a G**i Orbán! 🤣🤣🤣🤣🤣 Sőt, szerintem el se kellene mennie most már egyetlen EU-s egyeztetésre se. "Úgyse hiányzik ott senkinek", nem igaz? De igaz! Na hát akkor ha akar valaki valamit tőle, az jöjjön ide hozzá szépen. 🤣🤣🤣
Chekke-Faint
2026. március 22. 18:07
Miért már átírtak az alapszerződést? Mikor lett egyhangúlag megszavazva?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!