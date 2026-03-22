Brüsszel már feni a kést: egy Fidesz-győzelem után leszámolnának Magyarországgal

Orbán üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz (VIDEÓ)
Rövidre zárta a vitát a magyar kormányfő.
A Neue Zürcher Zeitung szerint a tét nem kisebb, mint a magyar vétó megtörése.
Miközben Brüsszel a színfalak előtt igyekszik higgadtnak mutatkozni, a háttérben egyre élesebb konfliktus körvonalazódik Magyarország és az Európai Unió között – derül ki a Neue Zürcher Zeitung elemzéséből.
A lap szerint az uniós vezetők egyelőre „csillapítják” az Orbán Viktor által fenntartott vétó körüli feszültséget – nehogy a túlzott indulatok Orbán Viktor malmára hajtsák a vizet a magyar választási kampányban –,
de valójában már most arra készülnek, hogy április 12. után keményebb eszközökhöz nyúljanak egy esetleges Fidesz-győzelem után.
A cél egyértelmű: megtörni Budapest ellenállását az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós pénzügyi csomag ügyében.
A konfliktus hátterében azonban nem pusztán politikai vita áll. Magyarország azért blokkolja az uniós hitelt, mert Ukrajna hónapok óta akadályozza a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajszállításokat, ami közvetlenül veszélyezteti az ország energiaellátását és energiabiztonságát. Orbán Viktor világossá tette:
amíg nincs olaj, addig Ukrajna nem kap pénzt.
Rövidre zárta a vitát a magyar kormányfő.
Brüsszel azonban nemcsak a konkrét magyar politikai akciót tekinti problémának, hanem magát a magyar vétót, amelyet Orbán Viktor következetesen alkalmaz az uniós központosító törekvések ellen. Az eurokrata elit egyre nyíltabban keresi a módját annak,
hogyan lehetne megkerülni vagy semlegesíteni Budapestet az európai politikában, akár jogi, akár pénzügyi eszközökkel.
A svájci lap szerint a helyzet könnyen „leszámolásig”, egyfajta politikai vendettáig fajulhat a választások után, ha azon nem a Brüsszelnek tetsző eredmény születik. Nem véletlenül:
az EU vezető körei abban bíznak, hogy egy esetleges kormányváltással megszűnik a magyar ellenállás.
Ez magyarázza azt is, miért kulcsszereplő a kampányban Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Neue Zürcher Zeitung szerint is az uniós fősodorhoz közelebb álló politikát képvisel. Egy ilyen fordulat az elemzés szerint is gyakorlatilag azonnal feloldaná a vétót, vagyis Brüsszel hozzájutna ahhoz, amit most sehogyan sem tud kierőszakolni.
A cikk szerint a jelenlegi helyzet így messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi vitán:
valójában arról szól, hogy Magyarország megőrizheti-e döntési jogát a saját energiaellátása és biztonsága felett.
Az uniós vezetők részéről egyre erősebb a nyomás, miközben a magyar kormány következetesen kitart amellett, hogy a nemzeti érdek az első. Ez a konfliktus pedig – a lap szerint is – csak tovább fog éleződni, ha április 12. után is Orbán Viktornak fogják hívni a magyar miniszterelnököt.
***
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP