Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bűnözés migráció németország európa

Európa a migránsbűnözés szorításában: bűnözők játszóterévé vált a vasút

2026. február 18. 05:44

A kontinenst egyre súlyosabb közbiztonsági válság fenyegeti. A vasút vált a migráns erőszak egyik fő színterévé.

2026. február 18. 05:44
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Az európai kontinens hosszú évek óta küzd a tömeges migráció okozta kihívásokkal, amelyek közül a közbiztonság romlása egyre inkább előtérbe kerül. Számos beszámoló alapján, valamint hivatalos statisztikákból is kiderül, hogy a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma különösen a közösségi közlekedésben, vasúton és állomásokon szaporodott el. Bár egyes tanulmányok szerint nincs közvetlen összefüggés a migráció és a bűnözés növekedése között, a konkrét esetek és adatok arra utalnak, hogy a migráns csoportok túlreprezentáltak a súlyos bűncselekményekben.

vasút
A német vasúttársaság biztonsági személyzete sétál a Wannsee S-Bahn vasútállomáson, 2026. január 4-én kora reggel. Forrás: AFP/  RALF HIRSCHBERGER

Németország: vasúthálózat a frontvonalon

Németországban a Deutsche Bahn vasúttársaság vezetői többször figyelmeztettek a migrációval összefüggő erőszakos incidensek növekedésére. A BKA (Bundeskriminalamt) 2024-es jelentése szerint a külföldi gyanúsítottak aránya 35,4 százalék, ami a lakossági arányukhoz (kb. 15 százalék) képest jelentős felülreprezentáltságot mutat. Különösen a vasútállomásokon és vonatokon regisztráltak növekedést: 2025-ben több mint 980 késelést és 2200 szexuális zaklatást jegyeztek fel ezeken a helyeken. A leginkább érintett helyszínek között a lipcsei főpályaudvar áll az élen 859 erőszakos bűncselekménnyel, ezt követi Dortmund (735) és Berlin (654). A listán szerepel még Köln, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Frankfurt és Düsseldorf főpályaudvara is, mindegyik több száz regisztrált erőszakos esettel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

A hatóságok szerint a rendfenntartó erőkkel szembeni agresszió is növekszik. Tavaly 5660 erőszakos bűncselekményt követtek el a szövetségi rendőrség szolgálatot teljesítő tagjai ellen a vasúti környezetben, ami ismét meghaladja az előző évi, már akkor is magasnak számító 5500-as adatot. A szövetségi rendőrség adatai szerint a nem német állampolgárok – a lakosságon belüli arányukhoz képest – az erőszakos bűncselekményeknél ötször, a késes támadásoknál hatszor, a szexuális bűncselekményeknél pedig nyolcszor gyakrabban szerepelnek gyanúsítottként, mint a német állampolgárok.

Például Baden-Württemberg tartományban a külföldi elkövetők aránya 62 százalék a közösségi közlekedésben elkövetett erőszakos bűncselekmények körében, miközben csak a lakosság 16 százalékát alkotják. A hírek szerint az észak-afrikai és szíriai migránsok gyakran támadják meg a vonatvezetőket, a vasúti dolgozókat, az utasokat, a szexuális zaklatás mellett előszeretettel lökik a gyanútlan utasokat a sínekre, az ilyen esetek az elmúlt években többször tragikus eredménnyel zárultak:

  • Legutóbb Hamburgban egy dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt ragadott meg és dobott a metró síneire egy érkező vonat elé a Wandsbek-Markt állomáson; mindketten meghaltak a vonat alatt.
  • 2025 augusztusában egy iraki migráns egy 16 éves ukrán lányt lökött egy több min ót 100 km/h-val közeledő tehervonat elé a Friedland állomáson Alsó-Szászországban.
  • A németországi Rosenheim város vasútállomásán három külföldi állampolgár vert meg egy 38 éves férfit, mert az megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek.
  • 2025 októberében egy 19 éves cseh turistát erőszakolt meg kettő szíriai fiatal a drezdai főpályaudvaron.

Bár az ifo intézet tanulmánya, valamint a német fősodorbeli média szerint nincs közvetlen összefüggés a bevándorlás és a bűnözés között, a média torzítása miatt a külföldieket háromszorosan túlreprezentálják a hírekben.

A valóságban azonban a szír és afgán bevándorlók erőszakos bűncselekményekben való érintettsége 10–11-szer magasabb, mint a németeké.

Ausztria: a statisztikák nem hazudnak

Ausztriában a 2024-es bűnözési statisztikák szerint a félmillió regisztrált bűncselekmény 46,8 százalékában külföldiek voltak a gyanúsítottak, miközben a lakosság 18,5 százalékát teszik ki. A belügyminisztérium adatai szerint a románok és szíriaiak vezetik a listát. Különösen szembetűnő a fiatal, egyedülálló férfiak túlreprezentáltsága, akik éppen menedékkérelmük elbírálására vártak. A fiatalkori bűnözés is jelentősen megnőtt, különösen a 10–14 évesek körében. 2020 és 2024 között a bejelentett bűncselekmények száma ebben a korcsoportban csaknem megduplázódott. A fiatal gyanúsítottak 48 százaléka külföldi állampolgár volt. Ezeket a tendenciákat támasztják alá a börtönstatisztikák is:

az osztrák börtönökben az elítéltek mindössze 48 százaléka osztrák, 52 százaléka külföldi; ezen belül az elítéltek körülbelül 19 százaléka más EU-országok állampolgára volt, míg körülbelül 32 százaléka az EU-n kívülről érkezett.

A vasúti incidensek itt is kiemelkednek:

  • Tavaly augusztusban egy 30 éves szomáliai férfi késelt meg két román állampolgárt és rátámadt egy harmadikra Bécs Europaplatz vasútállomása közelében.
  • Áprilisban egy szíriai tinédzser lökött a sínekre egy másik fiatalt, aki éppen elektromos rollerrel közlekedett – az áldozat szerencsére megúszta könnyebb sérülésekkel. Az elkövető azzal védekezett, hogy alacsony volt a vércukra, és olyankor mindig agresszív. A szír fiatalt októberben engedte szabadon az osztrák bíróság.

Olaszország: vasúti no-go zónák

Olaszországban a vasút szintén fokozottan ki van téve a bűnözésnek. Az illegális migránsok jelenléte különösen a határmenti térségekben magas, de a bűnözés nem kerüli el a nagyobb pályaudvarokat sem. A belügyminisztérium adatai szerint a külföldiek 44 százalékban felelősek szexuális erőszakért, 39 százalékban drogkereskedelemért és 23,7 százalékban a gyilkosságokért, miközben a lakosság 9 százalékát alkotják.

Az utóbbi években Olaszországban is egy sor sokkoló bűncselekmény történt a vasúton vagy annak közelében.

  • Januárban egy észak-afrikai migráns halálra késelt egy 34 éves vonatvezetőt Bolognában a vasútállomás melletti parkolóban.
  • Szintén januárban a Revanna vasútállomásán egy hajléktalan migráns többször is szexuálisan zaklatta a női vasutasokat.
  • Tavaly októberben pedig egy 18 éves olasz lányt támadtak meg a San Zenone al Lambro vasútállomás aluljárójában, majd a közeli erdőben megerőszakolták.
  • 2025 júliusában egy milánói vonaton egy észak-afrikai banda késelt meg egy amerikai turistát, miközben ki akarták rabolni.
  • Egy másik esetben 2024 novemberében két észak-afrikai migráns megkéselt egy jegyellenőrt Genovában.

Vasúti sztrájk Németországban

Február elején több tízezer vasúti dolgozó sztrájkolt Németország-szerte a magasabb fizetésekért és a munkakörülmények javításáért. A sztrájkot a Verdi szakszervezet hirdette meg, amely mintegy 100 000 munkavállalót képvisel, miután a tárgyalások a települési és tartományi közlekedési vállalatokkal teljesen elakadtak. A Verdi képviselője, Frank Schischefsky az NDR médiumnak nyilatkozva védte a munkabeszüntetést, mondván: „Nem mi választjuk meg a bérvita időpontját. Sajnos nem várhatunk jobb időjárásra.” Az elmúlt években Németországban több hasonló nagyszabású munkabeszüntetés is zajlott, amelyek a távolsági és elővárosi vasúti közlekedést, valamint a nagy repülőtereket érintették, a dolgozók jobb fizetést és a munkaidő csökkentését követelték.  

A valóság szemben a mítoszokkal

Bár egyes kutatások és a német média többsége tagadják a migráció és bűnözés közvetlen kapcsolatát, és „szocioökonómiai tényezőkkel” igyekeznek eltusolni a problémát, a konkrét esetek és statisztikák egyértelműen mutatják a valóságot. Németországban, Ausztriában és Olaszországban – hogy a többi nyugat-európai országot ne is említsük – a vasúti hálózat a migráns bűnözés egyik fő színterévé vált, ahol zaklatások, késelések és más erőszakos cselekmények mindennapossá váltak.

Eközben a hatóságok persze igyekeznek valamilyen megoldást találni a problémára, mint a rendőrségi jelenlét növelését vagy éppen az aluljárók és egyéb területek lezárását, de látható, hogy ezek mind csak tüneti kezelések, és aligha fognak jelentős változást hozni, addig, amíg Európa meg nem szabadul a migránsoktól.

Nyitókép forrása: 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. február 18. 07:31
Az áldozatokat sajnálom,azonban sem ezekkel a felsorolt országokkal,sem az állampolgáraival nem tudok,és nem is akarok együttérezni. 2015-óta következetesen a bevándorlópárti erőkre adták,és adják a szavazataikat annak ellenére hogy már az első években látták mit művelnek ezek a barbár hordák velük és a családtagjaikkal. Amit főztek,egyék meg.....ennyi! 😎
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. február 18. 06:56
Azt hittem, a nyíregyházi gyorsról is szó lesz... Na, ezért nem kellenek ide migránsok, van elég baj nélkülük is.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 18. 05:57
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!