A hatóságok szerint a rendfenntartó erőkkel szembeni agresszió is növekszik. Tavaly 5660 erőszakos bűncselekményt követtek el a szövetségi rendőrség szolgálatot teljesítő tagjai ellen a vasúti környezetben, ami ismét meghaladja az előző évi, már akkor is magasnak számító 5500-as adatot. A szövetségi rendőrség adatai szerint a nem német állampolgárok – a lakosságon belüli arányukhoz képest – az erőszakos bűncselekményeknél ötször, a késes támadásoknál hatszor, a szexuális bűncselekményeknél pedig nyolcszor gyakrabban szerepelnek gyanúsítottként, mint a német állampolgárok.
Például Baden-Württemberg tartományban a külföldi elkövetők aránya 62 százalék a közösségi közlekedésben elkövetett erőszakos bűncselekmények körében, miközben csak a lakosság 16 százalékát alkotják. A hírek szerint az észak-afrikai és szíriai migránsok gyakran támadják meg a vonatvezetőket, a vasúti dolgozókat, az utasokat, a szexuális zaklatás mellett előszeretettel lökik a gyanútlan utasokat a sínekre, az ilyen esetek az elmúlt években többször tragikus eredménnyel zárultak:
- Legutóbb Hamburgban egy dél-szudáni migráns egy 18 éves lányt ragadott meg és dobott a metró síneire egy érkező vonat elé a Wandsbek-Markt állomáson; mindketten meghaltak a vonat alatt.
- 2025 augusztusában egy iraki migráns egy 16 éves ukrán lányt lökött egy több min ót 100 km/h-val közeledő tehervonat elé a Friedland állomáson Alsó-Szászországban.
- A németországi Rosenheim város vasútállomásán három külföldi állampolgár vert meg egy 38 éves férfit, mert az megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek.
- 2025 októberében egy 19 éves cseh turistát erőszakolt meg kettő szíriai fiatal a drezdai főpályaudvaron.
Bár az ifo intézet tanulmánya, valamint a német fősodorbeli média szerint nincs közvetlen összefüggés a bevándorlás és a bűnözés között, a média torzítása miatt a külföldieket háromszorosan túlreprezentálják a hírekben.
A valóságban azonban a szír és afgán bevándorlók erőszakos bűncselekményekben való érintettsége 10–11-szer magasabb, mint a németeké.