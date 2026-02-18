Európa a migránsbűnözés szorításában: bűnözők játszóterévé vált a vasút

Az európai kontinens hosszú évek óta küzd a tömeges migráció okozta kihívásokkal, amelyek közül a közbiztonság romlása egyre inkább előtérbe kerül. Számos beszámoló alapján, valamint hivatalos statisztikákból is kiderül, hogy a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma különösen a közösségi közlekedésben, vasúton és állomásokon szaporodott el. Bár egyes tanulmányok szerint nincs közvetlen összefüggés a migráció és a bűnözés növekedése között, a konkrét esetek és adatok arra utalnak, hogy a migráns csoportok túlreprezentáltak a súlyos bűncselekményekben.

A német vasúttársaság biztonsági személyzete sétál a Wannsee S-Bahn vasútállomáson, 2026. január 4-én kora reggel. Forrás: AFP/ RALF HIRSCHBERGER

Németország: vasúthálózat a frontvonalon

Németországban a Deutsche Bahn vasúttársaság vezetői többször figyelmeztettek a migrációval összefüggő erőszakos incidensek növekedésére. A BKA (Bundeskriminalamt) 2024-es jelentése szerint a külföldi gyanúsítottak aránya 35,4 százalék, ami a lakossági arányukhoz (kb. 15 százalék) képest jelentős felülreprezentáltságot mutat. Különösen a vasútállomásokon és vonatokon regisztráltak növekedést: 2025-ben több mint 980 késelést és 2200 szexuális zaklatást jegyeztek fel ezeken a helyeken. A leginkább érintett helyszínek között a lipcsei főpályaudvar áll az élen 859 erőszakos bűncselekménnyel, ezt követi Dortmund (735) és Berlin (654). A listán szerepel még Köln, Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Frankfurt és Düsseldorf főpályaudvara is, mindegyik több száz regisztrált erőszakos esettel.