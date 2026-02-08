Magyar Péterben bízik Zelenszkij kedvenc újságírója – ez is egy út Ukrajna EU-s tagságához

2026. február 08. 17:41

Nem csak Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírója Szerhij Szidorenko, de egyúttal Magyar Péter lelkes támogatója is, legalábbis ez derül ki egy podcastbeszélgetésből. Szidorenko ebben Zelenszkijhez hasonlítja a Tisza-elnököt, illetve arról is beszél: vele a nehéz kérdésekben – ilyen Ukrajna EU-s csatlakozása is – kompromisszumra lehetne jutni.

Megint Magyarországgal foglalkozik Szerhij Szidorenko, az ukrán Evropejszka Pravda főszerkesztője, akitől már a Mandiner is hiába próbált interjút kérni. A magyarokről gyűlölettel beszélő Szidorenko nem hazudtolja meg magát ezúttal sem: a podcastban – kollégájával, Jurij Pancsenkóval egyetértésben –

szidja a magyar kormányt – ugyanakkor dicséri, magasztalja Magyar Pétert, és nagy reményeket fűznek a választási győzelméhez is. Szidorenko a beszélgetésben egyenesen

Volodimir Zelenszkijhez hasonlította Magyar Pétert, amikor arról beszélt: ő személyesen választja ki a csapatát. Felidézte 2019-et, amikor az ukrán elnök ugyanígy tett, miután „felbukkant a semmiből”.

Az Evropejszka Pravda főszerkesztője szerint az egész „brüsszeli buborék”, az Európai Bizottság, a brüsszeli elit „érdekelt abban”, hogy Ukrajna a lehető legsikeresebb legyen, hogy sor kerüljön az EU-csatlakozási tárgyalásokra és az ország EU-tag legyen. Szidorenko kijelentette: Magyar Péterrel még a nehéz kérdésekben is – amilyen Ukrajna uniós tagsága – kompromisszumra fognak jutni.

Pancsenko kérdésével összefüggésben, miszerint lehetséges-e, hogy Orbán Viktor „elcsalja a választásokat”, Szidorenko úgy fogalmazott: Orbánnak korábban nem volt szüksége csalásra, mindig tisztességesen nyert. „Tisztességtelen kampányt folytatott”, de „maga a szavazás és a szavazatok számlálása mindig tisztességes volt”. Nyitókép: YouTube-képkivágás/Evropejszka Pravda

