Magyar Péterben bízik Zelenszkij kedvenc újságírója – ez is egy út Ukrajna EU-s tagságához

Válaszlevél az ukrán Pravda főszerkesztőjének: „Ne kövesse Zelenszkijt a magyarok sértegetésében!”
Szerhij Szidorenko többek között lapunk gyalázásával válaszolt interjúkérelmünkre.
Nem csak Volodimir Zelenszkij kedvenc újságírója Szerhij Szidorenko, de egyúttal Magyar Péter lelkes támogatója is, legalábbis ez derül ki egy podcastbeszélgetésből. Szidorenko ebben Zelenszkijhez hasonlítja a Tisza-elnököt, illetve arról is beszél: vele a nehéz kérdésekben – ilyen Ukrajna EU-s csatlakozása is – kompromisszumra lehetne jutni.
Megint Magyarországgal foglalkozik Szerhij Szidorenko, az ukrán Evropejszka Pravda főszerkesztője, akitől már a Mandiner is hiába próbált interjút kérni.
A magyarokről gyűlölettel beszélő Szidorenko nem hazudtolja meg magát ezúttal sem: a podcastban – kollégájával, Jurij Pancsenkóval egyetértésben –
szidja a magyar kormányt – ugyanakkor dicséri, magasztalja Magyar Pétert, és nagy reményeket fűznek a választási győzelméhez is.
Szidorenko a beszélgetésben egyenesen
Volodimir Zelenszkijhez hasonlította Magyar Pétert,
amikor arról beszélt: ő személyesen választja ki a csapatát. Felidézte 2019-et, amikor az ukrán elnök ugyanígy tett, miután „felbukkant a semmiből”.
Az Evropejszka Pravda főszerkesztője szerint az egész „brüsszeli buborék”, az Európai Bizottság, a brüsszeli elit „érdekelt abban”, hogy Ukrajna a lehető legsikeresebb legyen, hogy sor kerüljön az EU-csatlakozási tárgyalásokra és az ország EU-tag legyen.
Szidorenko kijelentette: Magyar Péterrel még a nehéz kérdésekben is – amilyen Ukrajna uniós tagsága – kompromisszumra fognak jutni.
Pancsenko kérdésével összefüggésben, miszerint lehetséges-e, hogy Orbán Viktor „elcsalja a választásokat”, Szidorenko úgy fogalmazott: Orbánnak korábban nem volt szüksége csalásra, mindig tisztességesen nyert. „Tisztességtelen kampányt folytatott”, de „maga a szavazás és a szavazatok számlálása mindig tisztességes volt”.
