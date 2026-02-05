Rendkívüli feszültség a németeknél: új módszerrel mozgósít a Bundeswehr

Újabb bizonyíték: Németország mozgósít, teljesen újraépíti a haderejét. Boris Pistorius védelmi miniszter kijelentette, 40 ezer fiatal kapta meg a katonai szolgálathoz kötelező kérdőíveket. A terv célja, hogy 2035-ig a német fegyveres erők létszáma 255-270 ezer környékére emelkedjen.

Mint ismert, a Bundestag még 2025 év végén fogadta el az ország új, „szükségalapú” katonai programját. A toborzás első lépcsője a kérdőíves felmérés, amely a 18 éves férfiak számára kötelező, míg a nők esetében önkéntes. A cél nem az azonnali behívás, hanem egy adatbázis létrehozása, amely alapján további alkalmassági vizsgálatokra hívhatja be a Bundeswehr az érdeklődőket – írja az Index.