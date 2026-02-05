Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Oscar Pistorius Németország katonaság

Rendkívüli feszültség a németeknél: új módszerrel mozgósít a Bundeswehr

2026. február 05. 06:58

A CDU/CSU politikusai közben még határozottabb lépéseket sürgetnek.

2026. február 05. 06:58
null

Újabb bizonyíték: Németország mozgósít, teljesen újraépíti a haderejét. Boris Pistorius védelmi miniszter kijelentette, 40 ezer fiatal kapta meg a katonai szolgálathoz kötelező kérdőíveket. A terv célja, hogy 2035-ig a német fegyveres erők létszáma 255-270 ezer környékére emelkedjen.

Mint ismert, a Bundestag még 2025 év végén fogadta el az ország új, „szükségalapú” katonai programját. A toborzás első lépcsője a kérdőíves felmérés, amely a 18 éves férfiak számára kötelező, míg a nők esetében önkéntes. A cél nem az azonnali behívás, hanem egy adatbázis létrehozása, amely alapján további alkalmassági vizsgálatokra hívhatja be a Bundeswehr az érdeklődőket – írja az Index.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A védelmi minisztérium célkitűzése, hogy az idei év végéig mintegy 20 ezer új katonát sikerüljön toborozni.

Pistorius arról is beszélt, a közeljövőben az infrastruktúrát szintén bővíteni kell, hogy a megnövelt létszámnak helyet biztosítsanak a laktanyákban. A bezártakat újra kell nyitni, illetve újak építése is szükséges.

A jelenlegi geopolitikai helyzet rendkívül feszült és kiszámíthatatlan, Németország biztonsági környezete pedig minden eddiginél összetettebb”

– fogalmazott a miniszter.

Németországban a CDU/CSU politikusai közben még határozottabb lépéseket sürgetnek. Úgy látják, ha az önkéntes toborzás nem vezet eredményre, napirendre kerülhet a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása. A párt női tagozata ráadásul azt javasolja, hogy a kérdőíves regisztrációt terjesszék ki a nőkre is.

Nem véletlen, hogy a közelmúltban több német városban is jelentős tüntetéseket szerveztek a döntések ellen felszólaló fiatalok.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 05. 09:16
Németországban van kb. 5 millió olyan "ember", akikről a központi hatalom semmit sem tud. Bementek, lógnak az ellátó rendszeren, néha ugyanaz több tartományén is és még azt sem tudják feltérképezni. Miféle adatbázisban reménykedik?A fehér németek majd dalolva (mondjuk wehrmacht indulókat) mennek katonának?!??!
Válasz erre
0
0
backsplash
2026. február 05. 08:56
Németország már nem egy haza, hanem csak egy kiszürkült intézményrendszer.
Válasz erre
2
0
MaBaker
2026. február 05. 08:54
"Németország biztonsági környezete pedig minden eddiginél összetettebb" És ki navigálta őket ebbe a szarba?
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2026. február 05. 07:57
Rongálás miatt feljelentik a német zászló színeit lépcsőre festő fiatalokat, most meg azt kérik tőlük, hogy a hazáért vonuljanak be? Ezek a marhák! :)))
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!