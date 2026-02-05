Rendkívüli feszültség a németeknél: új módszerrel mozgósít a Bundeswehr

Már a dátumot is kitűzték: kiderült, mikortól vinnék el a német fiatalokat katonának, ha ez a terv átmegy
A CDU/CSU politikusai közben még határozottabb lépéseket sürgetnek.
Újabb bizonyíték: Németország mozgósít, teljesen újraépíti a haderejét. Boris Pistorius védelmi miniszter kijelentette, 40 ezer fiatal kapta meg a katonai szolgálathoz kötelező kérdőíveket. A terv célja, hogy 2035-ig a német fegyveres erők létszáma 255-270 ezer környékére emelkedjen.
Mint ismert, a Bundestag még 2025 év végén fogadta el az ország új, „szükségalapú” katonai programját. A toborzás első lépcsője a kérdőíves felmérés, amely a 18 éves férfiak számára kötelező, míg a nők esetében önkéntes. A cél nem az azonnali behívás, hanem egy adatbázis létrehozása, amely alapján további alkalmassági vizsgálatokra hívhatja be a Bundeswehr az érdeklődőket – írja az Index.
A védelmi minisztérium célkitűzése, hogy az idei év végéig mintegy 20 ezer új katonát sikerüljön toborozni.
Pistorius arról is beszélt, a közeljövőben az infrastruktúrát szintén bővíteni kell, hogy a megnövelt létszámnak helyet biztosítsanak a laktanyákban. A bezártakat újra kell nyitni, illetve újak építése is szükséges.
A jelenlegi geopolitikai helyzet rendkívül feszült és kiszámíthatatlan, Németország biztonsági környezete pedig minden eddiginél összetettebb”
– fogalmazott a miniszter.
Németországban a CDU/CSU politikusai közben még határozottabb lépéseket sürgetnek. Úgy látják, ha az önkéntes toborzás nem vezet eredményre, napirendre kerülhet a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása. A párt női tagozata ráadásul azt javasolja, hogy a kérdőíves regisztrációt terjesszék ki a nőkre is.
Nem véletlen, hogy a közelmúltban több német városban is jelentős tüntetéseket szerveztek a döntések ellen felszólaló fiatalok.
