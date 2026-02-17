Megnevezték a fenyegetést: Összeállt a Kijev–Brüsszel–Berlin tengely – a célkeresztben Magyarország!

„Ezt akarja Brüsszel, ezt akarja Berlin, ezt akarja Kijev. És pontosan tudják, hogy egy akadálya van ennek: a szuverén nemzeti kormány Magyarországon” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezért „neveztek be a versenybe ők is egy pártot”, a Tisza Pártot, amelynek elnökét fogják a mentelmi jogával.

„A Tisza Párt elnökével szemben azért nem zajlanak ma jogi eljárások Magyarországon, mert az Európai Parlamentben megvédték a mentelmi jogánál fogva (…) Egy ilyen ember nyilvánvalóan nem tud nemet mondani a megmentőinek, akik kézben tartják” – hangsúlyozta. „Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek azért érdeke a Tisza Párt győzelme, mert a Tisza Párt nem fog nekik nemet mondani. Sem arra, hogy a magyarokat belevigyék a háborúba, sem arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, sem arra, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba” – húzta alá.

De azért mi sem ma jöttünk a 6:20-assal, tehát nyilvánvalóan megtettük a szükséges intézkedéseket

– fejtette ki, arra utalva, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében.

„Persze a horvátok próbálják szentté avatni magukat, hogy hát micsoda fantasztikus segítséget tudnak nekünk nyújtani. A helyzet az, hogy nem segítséget, jófejséget meg szívességet kérünk, hanem be kell tartaniuk az Európai Unió rájuk vonatkozó kötelező szabályát, ami azt írja elő, hogy ha Magyarország és Szlovákia esetében ellehetetlenül a vezetékes olajszállítás, akkor ez a két ország jogosult arra, hogy a tengeren vegyen orosz kőolajat” – emlékeztetett.