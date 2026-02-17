Ft
szijjártó péter brüsszel szlovákia kijev érdek

Megnevezték a fenyegetést: Összeállt a Kijev–Brüsszel–Berlin tengely – a célkeresztben Magyarország!

2026. február 17. 19:53

Szijjártó Péter szerint eddig nem látott mértékű beavatkozás várható az április 12-i választáson.

2026. február 17. 19:53
null

„Eddig nem látott mértékű beavatkozás várható az április 12-i választáson a Kijev-Brüsszel-Berlin tengely részéről, láthatólag mindent készek megtenni a magyarországi kormányváltás érdekében” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Püspökladányban.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy soha nem látott mértékű beavatkozás várható az áprilisi választáson. „Kijev, Brüsszel, Berlin. Ez az a tengely, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást idézzenek elő” – vélekedett.

Miért? Azért, mert Magyarország, a jelenlegi magyar kormány az akadálya annak, hogy Brüsszel, Berlin és Kijev végrehajtsa azokat a döntéseket, amelyeket saját maguk a legfontosabbnak gondolnak: egész Európa háborúba menjen, az európaiak pénzét adják oda Ukrajnának, illetve hozzák be az ukránokat az Európai Unióba

– figyelmeztetett.

„Ezt akarja Brüsszel, ezt akarja Berlin, ezt akarja Kijev. És pontosan tudják, hogy egy akadálya van ennek: a szuverén nemzeti kormány Magyarországon” – fűzte hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezért „neveztek be a versenybe ők is egy pártot”, a Tisza Pártot, amelynek elnökét fogják a mentelmi jogával.

„A Tisza Párt elnökével szemben azért nem zajlanak ma jogi eljárások Magyarországon, mert az Európai Parlamentben megvédték a mentelmi jogánál fogva (…) Egy ilyen ember nyilvánvalóan nem tud nemet mondani a megmentőinek, akik kézben tartják” – hangsúlyozta. „Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek azért érdeke a Tisza Párt győzelme, mert a Tisza Párt nem fog nekik nemet mondani. Sem arra, hogy a magyarokat belevigyék a háborúba, sem arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, sem arra, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba” – húzta alá.

De azért mi sem ma jöttünk a 6:20-assal, tehát nyilvánvalóan megtettük a szükséges intézkedéseket

– fejtette ki, arra utalva, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében.

„Persze a horvátok próbálják szentté avatni magukat, hogy hát micsoda fantasztikus segítséget tudnak nekünk nyújtani. A helyzet az, hogy nem segítséget, jófejséget meg szívességet kérünk, hanem be kell tartaniuk az Európai Unió rájuk vonatkozó kötelező szabályát, ami azt írja elő, hogy ha Magyarország és Szlovákia esetében ellehetetlenül a vezetékes olajszállítás, akkor ez a két ország jogosult arra, hogy a tengeren vegyen orosz kőolajat” – emlékeztetett.

„És mivel a tengerről az ő területükön keresztül vezet ide a vezeték, nekik ebben az ügyben az európai szabályoknak megfelelően kell eljárniuk” – folytatta. „Azaz Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk természetesen, de azért érdemes látni, hogy a magyarellenes politika keretében Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy a magyarországi választásba úgy is beleavatkozik, hogy megpróbál egy ilyen energiaellátási krízist, válságot előállítani, amit nem tud, de jól láthatóan van törekvés ebbe az irányba” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Reszelő Aladár
2026. február 17. 21:04
Nem nyugtat meg a tudat, hogy olyan népek vesznek körül, akik repertoárjában simán szerepel a népirtás.
civilina-2
2026. február 17. 21:01
Nem szeretnék vészmadár lenni, de nagyon csámpásan világítanak a csillagok. Nagy baj lesz, ha az oroszokat megtámadja az EU. Az oroszok le fogják dózerolni és sóval behintik majd. Mi sem fogunk kimaradni, mert az EU nem fogja hagyni, hogy kimaradjunk, ráadásul a geopolitikai helyzetünkből adódóan a két ellenség között vagyunk. Stratégiailag pedig megint rajtunk keresztül fognak átvonulni, amihez nem fogják az engedélyünket kérni. Mire az oroszok elérik Angliát, Németországot és Franciaországot, nekünk már hűlt helyünk lesz, odacsatolnak minket Romániához és Horvátországhoz. Nem véletlenül zárnak össze ellenünk. És még meg sem említettem a belső ellenségeinket.
obi-wankenobi
2026. február 17. 20:17
Most az egyszer szívesen látnám a választáson az Amerikai katonákat és a hadsereg titkos szolgálatát is. Ez a Magyar választás elleni brüsszeli támadás most olyan, mint a Jedi Rend elleni támadás. A brüsszeli halál csillag célkeresztjében a Lázadók bolygója. Ha M.O elbukik, akkor készülhetünk is, hogy a gyerekeinket a háborúba viszik. Remélem, elől mennek majd a tiszások .
csalodtamafideszben
2026. február 17. 20:10
„Összeállt a Kijev–Brüsszel–Berlin tengely” Az szopás. Ezek egyenként is erősebbek nálunk. Mehetünk sírni Moszkvába, hátha Trutyin megvéd.
