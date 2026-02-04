Brutális hadsereget fejlesztettek a lengyelek, de kis túlzással kukába dobták a pénzt

Egész Európa komoly fegyverkezésbe és katonai fejlesztésekbe kezdett, hogy felkészüljön egy esetleges közelgő háborúra, és eleget tegyen a NATO által előírt 5 százalékos GDP-kötelezettségnek, amelyet hadászati célokra kell fordítani. Mindenki Lengyelországot irigyelte, mivel Varsó rendelkezik a kontinens legnagyobb hadseregével, és már 2025-ben a GDP-je 4,7 százalékát költötte katonai célokra. Csakhogy lehet, hogy Lengyelország hiába fektetett rengeteg pénzt és energiát a fegyverkezésbe, ugyanis a hadsereget a korábbi, hagyományos összecsapásokra készítették fel, nem pedig a drónok részvételével zajló hibrid háborúra, ami várhatóan sokkal jellemzőbb lesz a jövőben, hiszen már most, az ukrajnai háborúban is ezt láthatjuk – írja a Washington Post.

A lengyel hadsereg hiányosságaira az ország légterébe berepülő orosz drónok által jelentett fenyegetés világított rá, és felmerült a gyanú: vajon a kontinens legfelkészültebb hadserege elszámolta magát, és rosszul készült fel?