Brutális hadsereget fejlesztettek a lengyelek, de kis túlzással kukába dobták a pénzt

Az orosz ügyvivő tagadja, hogy orosz drónok repültek volna be a lengyel légtérbe, de a lengyelek a NATO-hoz fordulnak. Összefoglaló!
Egész Európa Varsót irigyli, de lehet, hogy hiába. Lengyelország hiába rendelkezik a kontinens egyik legfejlettebb hadseregével, ha az a hadsereg nem a valós veszélyekre készült fel.
Egész Európa komoly fegyverkezésbe és katonai fejlesztésekbe kezdett, hogy felkészüljön egy esetleges közelgő háborúra, és eleget tegyen a NATO által előírt 5 százalékos GDP-kötelezettségnek, amelyet hadászati célokra kell fordítani. Mindenki Lengyelországot irigyelte, mivel Varsó rendelkezik a kontinens legnagyobb hadseregével, és már 2025-ben a GDP-je 4,7 százalékát költötte katonai célokra. Csakhogy lehet, hogy Lengyelország hiába fektetett rengeteg pénzt és energiát a fegyverkezésbe, ugyanis a hadsereget a korábbi, hagyományos összecsapásokra készítették fel, nem pedig a drónok részvételével zajló hibrid háborúra, ami várhatóan sokkal jellemzőbb lesz a jövőben, hiszen már most, az ukrajnai háborúban is ezt láthatjuk – írja a Washington Post.
A lengyel hadsereg hiányosságaira az ország légterébe berepülő orosz drónok által jelentett fenyegetés világított rá, és felmerült a gyanú: vajon a kontinens legfelkészültebb hadserege elszámolta magát, és rosszul készült fel?
„Egy hagyományosabb típusú háborúra kezdtünk el felkészülni” – magyarázta Pawel Zalewski, lengyel helyettes védelmi miniszter egy interjúban, és hozzátette, időközben –
kiderült, hogy az olcsóbb eszközök, nevezetesen a drónok, nagyon sikeresek lehetnek, és jelentős taktikai előnyöket biztosíthatnak a frontvonalon, különösen a nagyon drága, hagyományos fegyverekhez képest”.
Kai-Olaf Lang, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének Lengyelország-szakértője a lengyel légtérbe berepülő orosz drónok kapcsán úgy fogalmazott:
„Nem lehet minden alkalommal vadászgépeket a levegőbe küldeni, csak hogy lelőjjünk néhány drónt” – jelentette ki, majd hozzátette, bár ezt könnyű mondani, valójában Lengyelországnak nincs más lehetősége, amíg nem rendelkezik az erre alkalmasabb védelmi rendszerrel.
A szeptemberi dróntámadásokat követően Zalewski elmondta, Lengyelország azon dolgozik, hogy megerősítse védelmét a hibrid hadviseléssel szemben.
„Rájöttünk, hogy a légvédelemünknek, beleértve az alacsonyabb szintű drónvédelmi réteget is, nagyon gyors fejlesztésre van szüksége, és ezt igyekszünk a lehető leghamarabb végrehajtani” – nyilatkozta.
A kritikusok szerint azonban ezek a sietős erőfeszítések nem fogják elhozni a kívánt eredményt. Tomasz Szatkowski, a korábbi lengyel konzervatív kormány helyettes védelmi minisztere és egykori NATO-nagykövet attól tart, hogy a Tusk-kormány intézkedései túlzottan is „improvizáltak” és nem hoznak tartós eredményt.
„Bár nagyjából jó irányba haladunk, egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy ideje lenne egy átfogóbb stratégiai elemző és tervező munkának” – vélekedett Szatkowski.
A szakértők szerint Lengyelországnak nemcsak stratégiai, hanem pénzügyi változtatásokra is szüksége lesz. Lengyelország jelenleg jelentős összegeket fektet hagyományos katonai rendszerekbe, amelyek a finanszírozás nagy részét lekötik.
A kérdés szerintük az, hogy hogyan tudja Lengyelország ezeket „továbbra is használni, miközben párhuzamosan átállnak az olyan modern és rugalmas technológiákra, mint például a drónok”.
A lengyel vezetés többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg fejlesztésének célja nem egy Oroszországgal szembeni kétoldalú konfliktus előkészítése, hanem képességeik megerősítése a szélesebb NATO-szövetség részeként.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
