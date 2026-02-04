Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország nato fejlesztés orosz-ukrán háború drón hadsereg

Brutális hadsereget fejlesztettek a lengyelek, de kis túlzással kukába dobták a pénzt

2026. február 04. 11:47

Egész Európa Varsót irigyli, de lehet, hogy hiába. Lengyelország hiába rendelkezik a kontinens egyik legfejlettebb hadseregével, ha az a hadsereg nem a valós veszélyekre készült fel.

2026. február 04. 11:47
null

Egész Európa komoly fegyverkezésbe és katonai fejlesztésekbe kezdett, hogy felkészüljön egy esetleges közelgő háborúra, és eleget tegyen a NATO által előírt 5 százalékos GDP-kötelezettségnek, amelyet hadászati célokra kell fordítani. Mindenki Lengyelországot irigyelte, mivel Varsó rendelkezik a kontinens legnagyobb hadseregével, és már 2025-ben a GDP-je 4,7 százalékát költötte katonai célokra. Csakhogy lehet, hogy Lengyelország hiába fektetett rengeteg pénzt és energiát a fegyverkezésbe, ugyanis a hadsereget a korábbi, hagyományos összecsapásokra készítették fel, nem pedig a drónok részvételével zajló hibrid háborúra, ami várhatóan sokkal jellemzőbb lesz a jövőben, hiszen már most, az ukrajnai háborúban is ezt láthatjuk – írja a Washington Post.

A lengyel hadsereg hiányosságaira az ország légterébe berepülő orosz drónok által jelentett fenyegetés világított rá, és felmerült a gyanú: vajon a kontinens legfelkészültebb hadserege elszámolta magát, és rosszul készült fel?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Egy hagyományosabb típusú háborúra kezdtünk el felkészülni” – magyarázta Pawel Zalewski, lengyel helyettes védelmi miniszter egy interjúban, és hozzátette, időközben – 

kiderült, hogy az olcsóbb eszközök, nevezetesen a drónok, nagyon sikeresek lehetnek, és jelentős taktikai előnyöket biztosíthatnak a frontvonalon, különösen a nagyon drága, hagyományos fegyverekhez képest”.

Kai-Olaf Lang, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének Lengyelország-szakértője a lengyel légtérbe berepülő orosz drónok kapcsán úgy fogalmazott:

„Nem lehet minden alkalommal vadászgépeket a levegőbe küldeni, csak hogy lelőjjünk néhány drónt” – jelentette ki, majd hozzátette, bár ezt könnyű mondani, valójában Lengyelországnak nincs más lehetősége, amíg nem rendelkezik az erre alkalmasabb védelmi rendszerrel.

Képes-e Lengyelország felvenni a versenyt a modern fegyverek terén is?

A szeptemberi dróntámadásokat követően Zalewski elmondta, Lengyelország azon dolgozik, hogy megerősítse védelmét a hibrid hadviseléssel szemben.

„Rájöttünk, hogy a légvédelemünknek, beleértve az alacsonyabb szintű drónvédelmi réteget is, nagyon gyors fejlesztésre van szüksége, és ezt igyekszünk a lehető leghamarabb végrehajtani” – nyilatkozta.

A kritikusok szerint azonban ezek a sietős erőfeszítések nem fogják elhozni a kívánt eredményt. Tomasz Szatkowski, a korábbi lengyel konzervatív kormány helyettes védelmi minisztere és egykori NATO-nagykövet attól tart, hogy a Tusk-kormány intézkedései túlzottan is „improvizáltak” és nem hoznak tartós eredményt.

„Bár nagyjából jó irányba haladunk, egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy ideje lenne egy átfogóbb stratégiai elemző és tervező munkának” – vélekedett Szatkowski.

A szakértők szerint Lengyelországnak nemcsak stratégiai, hanem pénzügyi változtatásokra is szüksége lesz. Lengyelország jelenleg jelentős összegeket fektet hagyományos katonai rendszerekbe, amelyek a finanszírozás nagy részét lekötik. 

A kérdés szerintük az, hogy hogyan tudja Lengyelország ezeket „továbbra is használni, miközben párhuzamosan átállnak az olyan modern és rugalmas technológiákra, mint például a drónok”.

A lengyel vezetés többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg fejlesztésének célja nem egy Oroszországgal szembeni kétoldalú konfliktus előkészítése, hanem képességeik megerősítése a szélesebb NATO-szövetség részeként.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csipkejozsika
2026. február 04. 12:05
csipkejozsika 2026. február 04. 11:58 • Szerkesztve Most végül is, kitől kell megvédeni magát ,minden egyes európai tagállamnak?😜 Találós kérdés amire megjött az első megfejtés:🤦‍♂️ billysparkscsipkejozsika 2026. február 04. 12:01 A libsiktől. 🤦‍♂️😁🤣
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. február 04. 12:03
vannak lovak is? viccesnek tűnik a felvetés ('39-es eset után – amit bizonyos németek által terjesztett álhírek vesznek körbe még mindig), de valójában egyáltalán nem az. a ló csendes, gyors, jó terepjáró képességű (volt is ilyen hír nem rég, hogy az oroszok tervezik újra használni).
Válasz erre
2
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 04. 12:01
FELŐLEM MEGDÖGÖLHET AZ ÖSSZES HÜLYE POLÁK - IDE NE JÖJJENEK MÉG EGYSZER MENEDÉKÉRT
Válasz erre
2
1
elégia
2026. február 04. 11:59
A lengyelek hatalomra juttatták a komcsikat, azok pedig erre képesek. Nem tanulnak semmiből.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!