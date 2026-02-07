Hogy nem sül le az arca: így luxizik Zelenszkij korrupt embere, miközben a fronton lenne a helye

A frontra menne harcolni Zelenszkij bukott szövetségese
Andrij Jermak nem akar gondot okozni az elnöknek.
„Becsületes és tisztességes ember vagyok” – bizonygatta Zelenszkij leváltott hivatali vezetője.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke és jobbkeze tavaly év végén lemondott hivataláról, miután házkutatást tartottak nála a korrupciós botrányban való érintettsége miatt.
A botrány kirobbanása után Jermak közel öt napra eltűnt a nyilvánosság elől, ami ritka egy olyan politikai szereplő esetében, aki korábban mindig jelen volt a sajtóban és a nyilvános eseményeken, ám ezt követően közölte, hogy a frontra szándékozik menni. „A frontra megyek, és bármilyen megtorlásra felkészültem. Becsületes és tisztességes ember vagyok” – bizonygatta.
Csakhogy oknyomozó újságírók feltárták, hogy Andrij Jermak nem a fronton, hanem Kijevben van.
A zn.ua azt írja, Jermak rendszeresen állami létesítményekbe jár edzeni, ahol testőrség biztosítja a környezetet: még azelőtt ellenőrzik az épületet, mielőtt a férfi kiszállna az autóból. Ez a folyamat olykor akár 15 percig is eltarthat, ami alatt Zelenszkij leváltott hivatali vezetője egy páncélozott Mercedesben ül, amelyet rendszerint további két jármű kísér.
