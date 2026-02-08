Ft
Tusk Zelenszkij NATO eszkaláció orosz-ukrán háború

„Ma háborúra készülünk” – Zelenszkij elárulta, ha Tusk betartja az ígéretét, azzal Lengyelország hadat üzen Oroszországnak

2026. február 08. 09:00

Nemzetközi szinten egymást érték a háborúval kapcsolatos nyilatkozatok és figyelmeztetések szombaton. Az amerikai fél határidőt szabna a háború lezárásának, miközben Európában az eszkaláció és a katonai felkészülés került előtérbe. Ezek voltak a szombat legolvasottabb hírei.

2026. február 08. 09:00
null

Szombaton a háború kérdése uralta a nemzetközi híreket: diplomáciai nyomásgyakorlás, katonai figyelmeztetések és eszkalációs félelmek egyaránt napirendre kerültek, miközben több vezető is a következő hónapok tétjéről beszélt.

Háború lezárása amerikai határidővel

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok világos elvárásokat fogalmazott meg az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, és a nyár elejéig szeretne megállapodást elérni. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Washington új tárgyalási formát javasolt, ugyanakkor számos kényes kérdés továbbra is nyitott. Mint fogalmazott:

 Az amerikaiak azt mondják, hogy mindent júniusig akarnak elintézni.

Eközben Oroszország felerősítette támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, áramkimaradásokat és civil áldozatokat okozva.

Eszkalációt kockáztatnak a lengyelek

Donald Tusk kijelentése, miszerint Lengyelország kész MiG–29-es vadászgépeket küldeni Ukrajnának, komoly aggodalmat váltott ki. Armando Mema finn politikus szerint egy ilyen lépés a háború eszkalációjához vezethet. Úgy fogalmazott: 

Lengyelország ezzel lényegében hadat üzenne Oroszországnak.

Véleménye szerint az Európai Unió egyre aktívabb szerepvállalása tovább rontja az Oroszországgal fennálló kapcsolatokat.

Háborúra készül a NATO

A párizsi NATO haditengerészeti konferencián a szövetséges országok vezetői szerint Európának reálisan számolnia kell egy nagy intenzitású konfliktussal. Fabien Mandin tábornok kijelentette: 

Ma háborúra készülünk.

A résztvevők úgy vélik, legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülni a háborúra. Alban Lapointe altengernagy hangsúlyozta, hogy ehhez katonai, politikai és társadalmi támogatásra egyaránt szükség van.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

titi77
2026. február 08. 11:21
3 éve még azt szajkózták hogy: putyin meghalt,elfogytak az oroszok,nincs már fegyverük! ehhez képest meg az eu raktárai üresek, katonaság csak papíron létezik, hitelből akarja finanszírozni ukrajnát!😭
auditorium
2026. február 08. 11:02
A Nagyhatalmaknak nem sürgős a békekötés, húzzák az időt, ami Z-nek is előnyös, mert békében lehetne népszavazást tartani és számon kérni, érdemes volt-e 4 évig elpusztulni, elvándorolni, bombáztatni magukat kevésbé fájó KEZDETI egyezség helyett. Tr.-é az ukrán értékes anyagokat rejtő Donyeci bányák nagyobb része, Z. már aláirással beleegyezett. Az ukrán lakosság vidéken naponta 2 órára kap villanyt, a nagyobb városokban még ennyit sem. Minusz 1O fok van fűtés nélkül. De a tárgyalófeleket ez nem érdekli, lényeg minél több fegyvert szállitani nekik, az EU állja a számlát. A lengyelek aggódnak, mert Kaliningradba (egykori Königsberg, Kant szülővárosa) Lengyelországon keresztül vezet az út, ahol oroszok közlekedhetnek. A balti államok is aggódnak, nehogy visszakerüljenek az oroszokhoz. Pu. fogadkozik, h. csak az oroszlakta területek érdeklik és Donbass katonai bázisaik, és a Krim-félsziget, ahol a fejesek villái állnak. Ördögi kör. Európa a vesztébe megy újra...
bondavary
2026. február 08. 10:19
Európában is lesz kényszersorozás? Mert a lakosság nem akar a harctérre menni Ukrajna kedvéért.
iphone-13
2026. február 08. 09:53
AKKOR LENGYELORSZÁGNAK IS RESZELNEK. MONDJUK MEG IS ÉRDEMELNÉK A ROHADÉK HÁBORÚPÁRTI TETVEK. MÉG KITÖRETIK AZ ATOMHÁBORÚT!
