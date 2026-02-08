„Ma háborúra készülünk” – Zelenszkij elárulta, ha Tusk betartja az ígéretét, azzal Lengyelország hadat üzen Oroszországnak

Zelenszkij elárulta, Trump mennyi időt adott neki
Az ukrán elnök az amerikai elvárásokról beszélt.
Nemzetközi szinten egymást érték a háborúval kapcsolatos nyilatkozatok és figyelmeztetések szombaton. Az amerikai fél határidőt szabna a háború lezárásának, miközben Európában az eszkaláció és a katonai felkészülés került előtérbe. Ezek voltak a szombat legolvasottabb hírei.
Szombaton a háború kérdése uralta a nemzetközi híreket: diplomáciai nyomásgyakorlás, katonai figyelmeztetések és eszkalációs félelmek egyaránt napirendre kerültek, miközben több vezető is a következő hónapok tétjéről beszélt.
Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok világos elvárásokat fogalmazott meg az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, és a nyár elejéig szeretne megállapodást elérni. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Washington új tárgyalási formát javasolt, ugyanakkor számos kényes kérdés továbbra is nyitott. Mint fogalmazott:
Az amerikaiak azt mondják, hogy mindent júniusig akarnak elintézni.
Eközben Oroszország felerősítette támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, áramkimaradásokat és civil áldozatokat okozva.
Donald Tusk kijelentése, miszerint Lengyelország kész MiG–29-es vadászgépeket küldeni Ukrajnának, komoly aggodalmat váltott ki. Armando Mema finn politikus szerint egy ilyen lépés a háború eszkalációjához vezethet. Úgy fogalmazott:
Lengyelország ezzel lényegében hadat üzenne Oroszországnak.
Véleménye szerint az Európai Unió egyre aktívabb szerepvállalása tovább rontja az Oroszországgal fennálló kapcsolatokat.
A képviselő szerint az Európai Unió jelenleg eddigi történetének egyik legdestruktívabb külpolitikáját folytatja.
A párizsi NATO haditengerészeti konferencián a szövetséges országok vezetői szerint Európának reálisan számolnia kell egy nagy intenzitású konfliktussal. Fabien Mandin tábornok kijelentette:
Ma háborúra készülünk.
A résztvevők úgy vélik, legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülni a háborúra. Alban Lapointe altengernagy hangsúlyozta, hogy ehhez katonai, politikai és társadalmi támogatásra egyaránt szükség van.
Szerintük Európának legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülnie a háborúra.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP