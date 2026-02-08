„Ma háborúra készülünk” – Zelenszkij elárulta, ha Tusk betartja az ígéretét, azzal Lengyelország hadat üzen Oroszországnak

Szombaton a háború kérdése uralta a nemzetközi híreket: diplomáciai nyomásgyakorlás, katonai figyelmeztetések és eszkalációs félelmek egyaránt napirendre kerültek, miközben több vezető is a következő hónapok tétjéről beszélt.

Háború lezárása amerikai határidővel

Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok világos elvárásokat fogalmazott meg az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, és a nyár elejéig szeretne megállapodást elérni. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Washington új tárgyalási formát javasolt, ugyanakkor számos kényes kérdés továbbra is nyitott. Mint fogalmazott: