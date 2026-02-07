Ft
02. 07.
szombat
lengyelország donald tusk európai unió orosz-ukrán háború oroszország

Ha Tusk betartja az ígéretét, azzal Lengyelország hadat üzen Oroszországnak – figyelmeztet a finn politikus

2026. február 07. 17:00

A képviselő szerint az Európai Unió jelenleg eddigi történetének egyik legdestruktívabb külpolitikáját folytatja.

2026. február 07. 17:00
null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban arról beszélt, Lengyelország kész MiG-29-es vadászgépeket küldeni Ukrajnának. A kijelentésre aggódva reagált Armando Mema, a finn „Szabadság Szövetsége" párt tagja, aki szerint, ha Lengyelország valóban átadja a vadászgépeket, az a háború eszkalációjához vezethet, és komoly kockázatot jelent Varsó és Moszkva kapcsolatára nézve.

 

Lengyelország ezzel lényegében hadat üzenne Oroszországnak. Az Európai Unió országai egyre aktívabban vonódnak bele ebbe a konfliktusba, ami végül az Oroszországi Föderációval való kapcsolatok további eszkalációjához fog vezetni"

 – figyelmeztetett a finn politikus X-oldalán.

Továbbá megjegyezte, hogy az Európai Unió jelenleg eddigi történetének egyik legdestruktívabb külpolitikáját folytatja, és szerinte nem szabad hagyni, hogy Európa tovább rontson a kapcsolatán Oroszországgal.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
 

 

nempolitizalok-0
2026. február 07. 17:17
Ostoba cseléd ez a Tusk. Lengyelország van a legszerencsésebb helyzetben (rajtunk kívül) földrajzilag. A helyében azt csinálmám, amiből az osztrákok meggazdagodtak az embargó idején. kelet-nyugat kapuja.
hexahelicene
2026. február 07. 17:15 Szerkesztve
...azzal Lengyelország hadat üzen Oroszországnak - Mandiner Megint hülye cím. A Mikoyan-Gurevich (MiG) legendás vadásza, a MIG-29, ami valóban megelőzte a korát, stabilitásával, agilitásával, és 2-es turbofan hajtóművével (ellenpárjának az F-16-nak 1 turbofan van), mára már nem tényező a légierőben. Jelenleg az orosz Super Sukhoi SU-30SM2 ver minden európai (és orosz) vadászt - kivéve a SU-57M és F-35 Lightning II.
tapir32
2026. február 07. 17:09
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
csulak
2026. február 07. 17:08
igy jar a lengyel ha Tuskora bizzak az orszagot
