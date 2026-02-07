Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Összeszedtük a legfrissebb híreket a Tisza nemrég leigazolt Facebook-bajnokáról, még azt is felidéztük, miért ítéli el a januári rezsistoppot.
A képviselő szerint az Európai Unió jelenleg eddigi történetének egyik legdestruktívabb külpolitikáját folytatja.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban arról beszélt, Lengyelország kész MiG-29-es vadászgépeket küldeni Ukrajnának. A kijelentésre aggódva reagált Armando Mema, a finn „Szabadság Szövetsége” párt tagja, aki szerint, ha Lengyelország valóban átadja a vadászgépeket, az a háború eszkalációjához vezethet, és komoly kockázatot jelent Varsó és Moszkva kapcsolatára nézve.
Lengyelország ezzel lényegében hadat üzenne Oroszországnak. Az Európai Unió országai egyre aktívabban vonódnak bele ebbe a konfliktusba, ami végül az Oroszországi Föderációval való kapcsolatok további eszkalációjához fog vezetni”
– figyelmeztetett a finn politikus X-oldalán.
Továbbá megjegyezte, hogy az Európai Unió jelenleg eddigi történetének egyik legdestruktívabb külpolitikáját folytatja, és szerinte nem szabad hagyni, hogy Európa tovább rontson a kapcsolatán Oroszországgal.
