„Ma háborúra készülünk” – sokkoló következtetésekre jutottak a NATO-tagállamok haditengerészeti vezetői

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – Nézze vissza a Mandineren (Videó)!
Már csak 64 nap van hátra! Most nagyobb szükség van a háborúellenes gyűlésekre, mint valaha.
Szerintük Európának legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülnie a háborúra.
„Ma háborúra készülünk” – foglalta össze a párizsi haditengerészeti konferencia üzenetét röviden Fabien Mandin tábornok, a francia vezérkari főnök.
Február 2-án és 3-án Franciaországban rendezték meg a NATO konferenciáját, amelyen a tagországok haditengerészeti vezetői vettek részt. A találkozón egyértelművé tették: a szövetségeseknek reálisan számolniuk kell azzal, hogy a közeljövőben egy őket érintő, nagy intenzitású konfliktus fog kitörni.
A francia vezérkari főnök értékelése szerint Franciaország jelenleg még nincs felkészülve erre a konfliktusra, és mihamarabbi fejlesztésre van szükség a hadihajók és azok fegyverzetének fejlesztése terén. A kapacitást elsősorban nagy hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakétákból kell bővíteni.
Alban Lapointe altengernagy, a francia haditengerészet parancsnokhelyettese arról beszélt, hogy
Hangsúlyozta, ehhez nemcsak az eszközöket, hanem a politikai és társadalmi támogatást is erősíteni kell.
Orbán Viktor miniszterelnök a szombati szombathelyi háborúellenes gyűlésen éppen arról beszélt, hogy minden héten történnek olyan eseménye, amelyek közelebb visznek a háborúhoz. A NATO haditengerészeti konferenciájának üzenete csak tovább erősíti a miniszterelnök kijelentéseit, és azt az állítást, hogy Európa most már tagadhatatlanul a háborúra készül.
