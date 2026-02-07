Ft
02. 07.
szombat
háború fabien mandin nato franciaország orosz-ukrán háború európa

„Ma háborúra készülünk" – sokkoló következtetésekre jutottak a NATO-tagállamok haditengerészeti vezetői

2026. február 07. 18:20

Szerintük Európának legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülnie a háborúra.

2026. február 07. 18:20
null

„Ma háborúra készülünk” foglalta össze a párizsi haditengerészeti konferencia üzenetét röviden Fabien Mandin tábornok, a francia vezérkari főnök.

Február 2-án és 3-án Franciaországban rendezték meg a NATO konferenciáját, amelyen a tagországok haditengerészeti vezetői vettek részt. A találkozón egyértelművé tették: a szövetségeseknek reálisan számolniuk kell azzal, hogy a közeljövőben egy őket érintő, nagy intenzitású konfliktus fog kitörni.

A francia vezérkari főnök értékelése szerint Franciaország jelenleg még nincs felkészülve erre a konfliktusra, és mihamarabbi fejlesztésre van szükség a hadihajók és azok fegyverzetének fejlesztése terén. A kapacitást elsősorban nagy hatótávolságú, nagy rombolóerejű rakétákból kell bővíteni.

Alban Lapointe altengernagy, a francia haditengerészet parancsnokhelyettese arról beszélt, hogy

Európának legkésőbb 2030-ig minden hadszíntéren fel kell készülnie a háborúra.

Hangsúlyozta, ehhez nemcsak az eszközöket, hanem a politikai és társadalmi támogatást is erősíteni kell.

Orbán Viktor miniszterelnök a szombati szombathelyi háborúellenes gyűlésen éppen arról beszélt, hogy minden héten történnek olyan eseménye, amelyek közelebb visznek a háborúhoz. A NATO haditengerészeti konferenciájának üzenete csak tovább erősíti a miniszterelnök kijelentéseit, és azt az állítást, hogy Európa most már tagadhatatlanul a háborúra készül.

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

