Ez az Olijnyikova nevű ukrán nő nyilvánvalóan mentálisan súlyosan sérült – előbb a saját lelkét kéne rendbe tennie

„A béke vagy te, Sport! / a népeket egymáshoz fűző szép szalag: / és testvérré lesznek mind általad, / önuralomban, rendben és erőben. /Mert önbecsülést tanulnak az ifjak / tőled, s más népek jellemét is éppúgy / megértik s nagyra tartják, hogyha te / tanítod őket túlszárnyalni egymást: / mert versenyed a béke versenye.” – írta Coubertin báró, az újkori olimpiai játékok megálmodója. De fenti soraitól függetlenül is, „sportszerűség” szavunk őrzi azt a nemes eszményt, hogy sportbéli ellenfeleinkkel szemben – de bátran kiterjesztve az élet egész területére, mondhatjuk, hogy mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerülünk – igyekszünk tisztességes, igazságos eljárásra törekedni.

Olykor saját egónkat és érdekeinket is háttérbe szorítva. Ilyesmire például egy állat aligha képes.

E „népeket egymáshoz fűző szép szalag”-hoz csatolt egy rövid lábjegyzetet a minap egy bizonyos Olijnyikova nevű ukrán teniszezőnő, aki egy kolozsvári tornán nem volt hajlandó kezet fogni (nem duplarandira menni, vacsoráját megosztani vagy hiteltörlesztését átvállalni, hanem kezet fogni!) a magyar Bondár Annával, aki 2022-ben Szentpétervárott szerepelt egy Gazprom által szponzorált versenyen. Most hagyjuk is, miféle szimbolikája van akár egy csonkamagyarországi sportoló kolozsvári fellépésének, vagy egy, az évtizedekig az elmebeteg bolsevik diktátor miatt Leningrádnak hívott, ám az alapításakor az első pápáról kapott nevét újból viselő városban megrendezett tornának.