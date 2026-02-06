Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sebestyén józsef bondár anna szentpétervár olijnyikova kezet fogni béke

Ez az Olijnyikova nevű ukrán nő nyilvánvalóan mentálisan súlyosan sérült – előbb a saját lelkét kéne rendbe tennie

2026. február 06. 05:45

Jó, akár el is kezdhetjük, hogy kinek miért kell bocsánatot kérnie; Trianonért, a munkácsi turulért, Sebestyén Józsefért.

2026. február 06. 05:45
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

„A béke vagy te, Sport! / a népeket egymáshoz fűző szép szalag: / és testvérré lesznek mind általad, / önuralomban, rendben és erőben. /Mert önbecsülést tanulnak az ifjak / tőled, s más népek jellemét is éppúgy / megértik s nagyra tartják, hogyha te / tanítod őket túlszárnyalni egymást: / mert versenyed a béke versenye.” – írta Coubertin báró, az újkori olimpiai játékok megálmodója. De fenti soraitól függetlenül is, „sportszerűség” szavunk őrzi azt a nemes eszményt, hogy sportbéli ellenfeleinkkel szemben – de bátran kiterjesztve az élet egész területére, mondhatjuk, hogy mindazokkal, akikkel kapcsolatba kerülünk – igyekszünk tisztességes, igazságos eljárásra törekedni.

Olykor saját egónkat és érdekeinket is háttérbe szorítva. Ilyesmire például egy állat aligha képes. 

E „népeket egymáshoz fűző szép szalag”-hoz csatolt egy rövid lábjegyzetet a minap egy bizonyos Olijnyikova nevű ukrán teniszezőnő, aki egy kolozsvári tornán nem volt hajlandó kezet fogni (nem duplarandira menni, vacsoráját megosztani vagy hiteltörlesztését átvállalni, hanem kezet fogni!) a magyar Bondár Annával, aki 2022-ben Szentpétervárott szerepelt egy Gazprom által szponzorált versenyen. Most hagyjuk is, miféle szimbolikája van akár egy csonkamagyarországi sportoló kolozsvári fellépésének, vagy egy, az évtizedekig az elmebeteg bolsevik diktátor miatt Leningrádnak hívott, ám az alapításakor az első pápáról kapott nevét újból viselő városban megrendezett tornának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Vajon Olijnyikovának – vagy inkább a hozzá tartozó csapatnak – van egy listája, kik, mikor és hol játszottak, s ezen az alapon a meccsek előtt mindig eldöntik, fognak-e majd kezet az illetővel?

Érdekes jelenség, hogy az utóbbi években hirtelen az ukránok váltak valamiféle orákulummá, morális mércévé; kioktató megmondóemberekké, a bölcsek kövének birtokosaivá. A világ népei közötti megannyi konfliktus, viszony és szövevényes hálózatok sokféle nézőpontját ők egyetlenre, a sajátjukra egyszerűsítik. 

Mindenkinek alkalmazkodnia kell egy jelszóhoz, egy világlátáshoz: a Slava Ukraini! parancsához. 

Vajon miért kellene ezt elfogadnunk, és az otromba sportszerűtlenséget, egy másik versenyző megalázását valamiféle büszkeséggé, felsőbbrendűséggé átmaszkírozni? Ki mindenkivel nem lehetne többet kezet fognunk, ha egyszer a magyar érdek, a magyarokkal szemben elkövetett aljasság, becstelenség, igazságtalanság, méltánytalanság válna a mainstreammé? Nemzetek, országok, pártok, intézmények és politikusok hosszú sora kerülne tiltólistára, és

szegény teniszezőink szinte alig rázhatnának mancsot egy-egy mérkőzés után. (Elég csak a legfrissebbre, a Benes-dekrétumok újbóli napirendre tűzésére gondolni…)

Az ukránok hirtelen kijelölték magukat – és a Nyugat ehhez adja alájuk a lovat – a megfellebbezhetetlenül bármire jogosultaknak. Nem csak aprócska, modortalan elnökük vérlázító követelődzése, és a realitásokból fakadóan elvárható minimális alázatának hiánya uralja az európai közbeszédet, hanem felsorakoznak e mellé a sportolók is. Különösen szembetűnő ez a milliomos, világot járó, Ukrajnában perceket sem időző, az őket elnyomó országért a fronton harcoló kárpátaljaiakkal ellentétben puskapor helyett luxusszállodák reggelijének ínycsiklandó illatát szagoló (főleg női) teniszezők esetében.

Olijnyikova elvárta volna Bondár Anna bocsánatkérését, amiért Szentpéterváron ütőt ragadott, amivel ugyan nem árvagyerekeket püfölt, hanem csak a labdát.

De elkezdhetjük, hogy kinek miért kell bocsánatot kérnie; Trianonért, a munkácsi turulért, Sebestyén Józsefért. Felhívhatjuk a közvéleményt arra, hogy a néhány vitatott megye hovatartozása miatt Európát világháborúba hajszoló, az aranybudis, korrupt vezéreiket magasztaló ukránokkal ne fogjunk kezet, amíg meg nem köszönik a menekültek befogadását, a covid idején átadott lélegeztetőgépeket, az áramot és a gázt, amit tőlünk kapnak, az erőfeszítéseket, amelyekkel a magyar miniszterelnök megpróbálja megmenteni sokszázezer honfitársuk életét egy mielőbbi béke előmozdításával. 

Egyfelől mindig arról beszélünk, hogy a sportban nincs helye politikának (minket rendszeresen büntetnek bizonyos rigmusok vagy molinók miatt),

közben a szexuális devianciáknak hónapokat szentelnek és kötelező karszalagokat viseltetnek, elnyomottnak vélt kisebbségekért térdepeltetnek, folyamatosan nyomatják a maguk kifacsart nézeteit, és nem büntetést kapnak ezért, hanem dicséretet.

Megnéztem ennek a kézfogását büntető-jutalmazó üzemmódban alkalmazó hölgynek a fotóját az interneten; egy agyontetovált, még az arcán is festett, piercingeket viselő, nyilvánvalóan mentálisan súlyosan sérült nő néz vissza ránk. 

Mindenki jobban járna, ha a saját lelkét és énképét tenné előbb rendbe mások kioktatása helyett.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Martin Keep/AFP)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2026. február 06. 06:05
Pofátlan bunkó. Akár a többi. Remélem Putyinék gondoskodnak róla, legyen rajta pár börtön tetkó is...
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 06. 06:04
Ez csak egy ócska náci szajha. Most nagy a pofája, de jönne ez még menedékjogot kérni, na akkor kell visszabaszni a határon.
Válasz erre
0
0
molga8
2026. február 06. 06:02
Korrekt cikk. Már mindenhol az köszön vissza, hogy a nyugati vilàgot leuraló, globalistának, liberalizmusnak, progresszívnak, woke-nak nevezett eszmerendszer, -ami valójában maga a sátánizmus- falai repedeznek. Évtizedek óta természetellenes, a józan ésszel, Isten és az univerzum törvényeit meghazudtoló, azokkal ellentétes ideológiát kényszerítettek rá majdnem 1 milliárd emberre. Tönkretette a nyugatot ez lelkileg, mentálisan, fizikálisan. Ez nevelte ki a jelenlegi szörnyeteg-Ukrajnát, annak elfajzott népével, vezetőjével együtt. A létezésünk fundamentumait alázták szénné, tették felismerhetetlenné. Mint ahogy ez a nő is, a saját (tudatalatt) érzékelt értéktelensége, üressége, lelketlensége eredményeképp tetováltatta magát, mert ettől ezek azt hiszik, hogy különlegessé válnak. Holott egy teszkó eladó nő, aki az OnlyFans helyett éhbérért dolgozik, de legalább nem egy prosti, és van gyereke, akit tisztességesen felnevel rendes, jólelkű embernek, EZERSZER értékesebb.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!