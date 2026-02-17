Totális háborús készülődés: beindult a nagyüzem, ömlik a pénz a rakétákra – Von der Leyen nem áll meg 150 milliárdnál!

Az Európai Unió pénzügyminiszterei kedden további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét hagyták jóvá, amelyek összértéke 74 milliárd euró. Az Euronews beszámolója szerint ezzel a 150 milliárd eurós Security Action for Europe (SAFE) hiteleszköz csaknem fele már konkrét nemzeti programok mögé került.

Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország tervei kapták meg a végső miniszteri zöld jelzést. Lengyelország önmagában több mint 43 milliárd euróra nyújtott be igényt. A mostani döntés azután született meg, hogy egy héttel korábban Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Portugália és Románia összesen 38 milliárd eurónyi tervét már elfogadták. A ciprusi soros elnökség szóvivője szerint: