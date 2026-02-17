Totális háborús készülődés: beindult a nagyüzem, ömlik a pénz a rakétákra – Von der Leyen nem áll meg 150 milliárdnál!

Most érkezett: mégis kaphatunk eurómilliárdokat, azonnal őrjöngeni kezdett Magyarország legnagyobb brüsszeli ellenfele
Hisztizni kezdett Daniel Freund.
Döbbenetes számok: kinyílt a brüsszeli pénzcsap, de nem a családoknak.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei kedden további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét hagyták jóvá, amelyek összértéke 74 milliárd euró. Az Euronews beszámolója szerint ezzel a 150 milliárd eurós Security Action for Europe (SAFE) hiteleszköz csaknem fele már konkrét nemzeti programok mögé került.
Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország tervei kapták meg a végső miniszteri zöld jelzést. Lengyelország önmagában több mint 43 milliárd euróra nyújtott be igényt. A mostani döntés azután született meg, hogy egy héttel korábban Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Portugália és Románia összesen 38 milliárd eurónyi tervét már elfogadták. A ciprusi soros elnökség szóvivője szerint:
Ezek a végrehajtási határozatok megnyitják az utat a Bizottság által a SAFE eszköz keretében nyújtott megfizethető, hosszú lejáratú hitelek előtt, bizonyítva, hogy az EU teljesít a védelem terén.
A SAFE a Bizottság Readiness 2030 tervének része, amely az évtized végéig akár 800 milliárd eurót mozgósítana védelmi célokra. A konstrukció célja a kiemelt védelmi termékek beszerzésének felpörgetése:
A program egyik fontos feltétele, hogy a beszerzett eszközök európai gyártásúak legyenek, és az alkatrészköltségek legfeljebb 35 százaléka származhat az EU-n, az EGT–EFTA-országokon vagy Ukrajnán kívülről. A konstrukciót úgy alakították ki, hogy azok a tagállamok is kedvező kamatokhoz jussanak, amelyek hitelminősítése gyengébb a Bizottságénál. Összesen 19 tagállam pályázott a SAFE forrásaira, kezdetben a teljes 150 milliárd eurós keretnél is nagyobb igénnyel.
Csehország, Franciaország és Magyarország azonban egyelőre még a Bizottság jóváhagyására vár.
Ezt is ajánljuk a témában
Hisztizni kezdett Daniel Freund.
Enélkül nem vihetik terveiket a miniszterek elé végső elfogadásra, és nem köthetők meg a hitelmegállapodások sem. Az előfinanszírozás akár az igényelt összeg 15 százalékát is elérheti, a további részletek pedig a tagállamok rendszeres beszámolói alapján érkeznek majd.
A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban arról beszélt, hogy a program túljelentkezése – a 19 részt vevő ország több mint 150 milliárd eurót igényelt – akár a keret további bővítését is indokolhatja. Az Európai Unió tehát nemcsak hogy megnyitotta a pénzcsapot, de a jelek szerint még szélesebbre is tárná.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP