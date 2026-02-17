Totális háborús készülődés: beindult a nagyüzem, ömlik a pénz a rakétákra – Von der Leyen nem áll meg 150 milliárdnál!

Ft
2026. február 17. 20:00

Döbbenetes számok: kinyílt a brüsszeli pénzcsap, de nem a családoknak.

2026. február 17. 20:00
null

Az Európai Unió pénzügyminiszterei kedden további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét hagyták jóvá, amelyek összértéke 74 milliárd euró. Az Euronews beszámolója szerint ezzel a 150 milliárd eurós Security Action for Europe (SAFE) hiteleszköz csaknem fele már konkrét nemzeti programok mögé került.

Észtország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország tervei kapták meg a végső miniszteri zöld jelzést. Lengyelország önmagában több mint 43 milliárd euróra nyújtott be igényt. A mostani döntés azután született meg, hogy egy héttel korábban Belgium, Bulgária, Dánia, Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Portugália és Románia összesen 38 milliárd eurónyi tervét már elfogadták. A ciprusi soros elnökség szóvivője szerint:

Ezek a végrehajtási határozatok megnyitják az utat a Bizottság által a SAFE eszköz keretében nyújtott megfizethető, hosszú lejáratú hitelek előtt, bizonyítva, hogy az EU teljesít a védelem terén.

Az Európai Unió és a SAFE-program logikája

A SAFE a Bizottság Readiness 2030 tervének része, amely az évtized végéig akár 800 milliárd eurót mozgósítana védelmi célokra. A konstrukció célja a kiemelt védelmi termékek beszerzésének felpörgetése: 

  • lőszerek és rakéták, 
  • tüzérségi rendszerek, 
  • drónok és drónelhárító rendszerek, 
  • lég- és rakétavédelmi rendszerek, 
  • kritikus infrastruktúra-védelem, 
  • űreszközök védelme, 
  • kiberbiztonság, 
  • mesterséges intelligencia 
  • és elektronikai hadviselési rendszerek szerepelnek a listán.

A program egyik fontos feltétele, hogy a beszerzett eszközök európai gyártásúak legyenek, és az alkatrészköltségek legfeljebb 35 százaléka származhat az EU-n, az EGT–EFTA-országokon vagy Ukrajnán kívülről. A konstrukciót úgy alakították ki, hogy azok a tagállamok is kedvező kamatokhoz jussanak, amelyek hitelminősítése gyengébb a Bizottságénál. Összesen 19 tagállam pályázott a SAFE forrásaira, kezdetben a teljes 150 milliárd eurós keretnél is nagyobb igénnyel. 

Csehország, Franciaország és Magyarország azonban egyelőre még a Bizottság jóváhagyására vár. 

Enélkül nem vihetik terveiket a miniszterek elé végső elfogadásra, és nem köthetők meg a hitelmegállapodások sem. Az előfinanszírozás akár az igényelt összeg 15 százalékát is elérheti, a további részletek pedig a tagállamok rendszeres beszámolói alapján érkeznek majd.

A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban arról beszélt, hogy a program túljelentkezése – a 19 részt vevő ország több mint 150 milliárd eurót igényelt – akár a keret további bővítését is indokolhatja. Az Európai Unió tehát nemcsak hogy megnyitotta a pénzcsapot, de a jelek szerint még szélesebbre is tárná.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

palika-2020
2026. február 17. 20:31
"Ès akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha." /Mate 24 /
tikkadt-szocske
2026. február 17. 20:17
Hiába na...aki egyszer már bizonyított mint ( német ) védelmi miniszter, az maximálisan megérdemli a bizalmat. Már ha az ember biztos szeretne lenni egy nukleáris háború kitörésében.
lemez
2026. február 17. 20:14
Eközben Szerbiában a túntetök 4 tonna tejet óntöttek az országútra az alacsony tejfelvásárlási árak miatt.Külföldröl viszik a bizonytalan eredetú sajtokat.
