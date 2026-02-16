Ebből baj lesz: bejelentették, Lengyelország teljesen felkészül az Oroszország elleni háborúra

A lengyel védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy az új egységek eltérnek a klasszikus tartaléktól, ahol az emberek akár évtizedekig sem fognak fegyvert a kezükben. Ezek az alakulatok rendszeres kiképzésen vesznek részt, és békeidőben is 24/7 harckészültséget tartanak fenn.

Ennek köszönhetően szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül visszatérhetnek a szolgálatba.

A miniszter szerint a hivatásos hadsereggel, a Területvédelmi Erőkkel és a katonai szolgálat egyéb formáival együtt ez a rendszer lehetővé teszi, hogy Lengyelország akár 500 ezer olyan katonával rendelkezzen, akik szükség esetén gyorsan mozgósíthatók. A lengyel vezetés két kulcsfontosságú okkal indokolja a program megvalósítását „itt és most”:

Demográfiai mélypont: a szolgálatra alkalmas fiatalok száma radikálisan csökken. Az államnak most kell minél több embert bevonnia, amíg rendelkezésre áll a megfelelő humánerőforrás.

Biztonsági kihívás: az ukrajnai háború tapasztalatai megmutatták, hogy egy ország sorsa a mozgósítás első napjaiban dől el. Lengyelország már ma készen akar állni az úgynevezett „A forgatókönyvre”.

Fontos megjegyezni, hogy a fokozott készenléti tartalékos szolgálat önkéntes lesz. Az állam szociális garanciákkal és kedvezményekkel kívánja ösztönözni a rendszer résztvevőit, amelyek részleteit most dolgozzák ki.