02. 16.
hétfő
02. 16.
hétfő
Ebből baj lesz: bejelentették, Lengyelország teljesen felkészül az Oroszország elleni háborúra

2026. február 16. 10:40

Egyértelmű célt tűzött ki a védelmi miniszter.

2026. február 16. 10:40
null

Az Európában növekvő feszültség és Oroszország Ukrajna elleni agressziója miatt Lengyelország radikális lépés mellett döntött védelmének megerősítése érdekében.

Az ország védelmi minisztériuma bemutatta egy fokozott készenléti katonai tartalék létrehozásának tervét, amely fenyegetés esetén gyorsan mozgósítható, és azonnal bekapcsolódhat az állam védelmébe.

Erről az Ara kiadvány számolt be, Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva – hívta fel rá a figyelmet a today.ua.

Arról van szó, hogy Varsó többé nem támaszkodik kizárólag a szövetségeseire, hanem egy magas készültségű tartalékot hoz létre, amely a hivatásos hadsereggel és a Területvédelmi Erőkkel együtt képes lesz megvédeni az országot.

A lengyel védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy az új egységek eltérnek a klasszikus tartaléktól, ahol az emberek akár évtizedekig sem fognak fegyvert a kezükben. Ezek az alakulatok rendszeres kiképzésen vesznek részt, és békeidőben is 24/7 harckészültséget tartanak fenn.

Ennek köszönhetően szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül visszatérhetnek a szolgálatba.

A miniszter szerint a hivatásos hadsereggel, a Területvédelmi Erőkkel és a katonai szolgálat egyéb formáival együtt ez a rendszer lehetővé teszi, hogy Lengyelország akár 500 ezer olyan katonával rendelkezzen, akik szükség esetén gyorsan mozgósíthatók. A lengyel vezetés két kulcsfontosságú okkal indokolja a program megvalósítását „itt és most”:

  • Demográfiai mélypont: a szolgálatra alkalmas fiatalok száma radikálisan csökken. Az államnak most kell minél több embert bevonnia, amíg rendelkezésre áll a megfelelő humánerőforrás.
  • Biztonsági kihívás: az ukrajnai háború tapasztalatai megmutatták, hogy egy ország sorsa a mozgósítás első napjaiban dől el. Lengyelország már ma készen akar állni az úgynevezett „A forgatókönyvre”.

Fontos megjegyezni, hogy a fokozott készenléti tartalékos szolgálat önkéntes lesz. Az állam szociális garanciákkal és kedvezményekkel kívánja ösztönözni a rendszer résztvevőit, amelyek részleteit most dolgozzák ki.

Rugalmas szolgálati feltételeket is biztosítanak: a tartalékosok maguk választhatják meg a kiképzések időpontját és azokat az alakulatokat, ahol a felkészítésben részt vesznek. Mindez vonzóbbá teheti a szolgálatot azok számára, akik a civil életüket szeretnék összeegyeztetni az ország védelmére való készenléttel.

Olyan rendszert hozunk létre, amelyben minden hazafi megvédheti az otthonát anélkül, hogy fel kellene adnia civil karrierjét”

– hangsúlyozzák a védelmi minisztériumban.

Miért teszi ezt Lengyelország?

A védelmi miniszter kiemelte, hogy a tartalékos állomány bővítéséről szóló döntés nem véletlen. Az egyik kulcsfontosságú ok a demográfiai változás, mivel a következő években csökkenni fog a potenciális sorkötelesek száma Lengyelországban. Emellett az európai biztonsági kihívások és Oroszország Ukrajna elleni háborúja közepette Varsó növelni kívánja védelmi képességét, és minden lehetséges forgatókönyvre fel akar készülni.

A fokozott készenléti tartalék létrehozása Lengyelország hosszú távú biztonsági stratégiáját tükrözi.

Az ország nemcsak a hadsereg létszámára helyezi a hangsúlyt, hanem a reagálás gyorsaságára és a kiképzés minőségére is, ami napjainkban egyre fontosabbá válik.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

tapir32
2026. február 16. 11:54
Az ukránok a saját hazájukat sem képesek megvédeni, nemhogy Európát védenék. Az ukránok a feketepiacon már rég eladták a fegyvereiket. A pénzt elitták és megint koldulnak.
OszkárOszi
2026. február 16. 11:51
Egyre sürgősebb a háborús uszító kormányoknak.Aztán hogy, hogy nem, mindig előkotornak arra valamilyen jó okot, hogy sietősen háborúra készüljenek.A béke előkészítését ezzel szemben sehogyan sem tudják megindokolni... Véletlen?
OszkárOszi
2026. február 16. 11:37
Álprobléma.Lengyelország igencsak sietős készülődése is csak Fideszes riogatás, a Tóni vette meg őket is kilóra
Obsitos Technikus
2026. február 16. 11:37
Aztán amikor a fejükhöz kapnak, hirtelen észreveszik, hogy már megint eltűnt alóluk az országuk.
