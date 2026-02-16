Az európaiakat nem győzte meg Rubio müncheni beszéde

Marco Rubio külügyminiszter a tavalyi müncheni konferenciához képest kevésbé harcias üzenetet fogalmazott meg. Akkor JD Vance alelnök heves támadást indított Európa legnagyobb országainak kormányai ellen, és támogatásáról biztosította azok politikai ellenfeleit. Rubio ezzel szemben álló ovációt kapott, miután kiemelte a transzatlanti kapcsolatok, valamint a közös történelem és kultúra fontosságát. Ennek ellenére az európaiak negatívan nyilatkoztak a transzatlanti kapcsolatokról – számolt be a Wall Street Journal.

A grönlandi válságot elsimították, de az európaiak szeirnt a helyzetet nem oldották meg.