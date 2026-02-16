Az európaiakat nem győzte meg Rubio müncheni beszéde

Amerika érdeke Magyarország sikere: ezek voltak az Orbán–Rubio-sajtótájékoztató legfontosabb állításai!
Mindkét poltikus a magyar-amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt.
A Wall Street Journal tudósítója arról számolt be, hogy az európai tisztviselők továbbra is panaszos hangot ütnek meg az Egyesült Államokkal kapcsolatban.
Marco Rubio külügyminiszter a tavalyi müncheni konferenciához képest kevésbé harcias üzenetet fogalmazott meg. Akkor JD Vance alelnök heves támadást indított Európa legnagyobb országainak kormányai ellen, és támogatásáról biztosította azok politikai ellenfeleit. Rubio ezzel szemben álló ovációt kapott, miután kiemelte a transzatlanti kapcsolatok, valamint a közös történelem és kultúra fontosságát. Ennek ellenére az európaiak negatívan nyilatkoztak a transzatlanti kapcsolatokról – számolt be a Wall Street Journal.
A grönlandi válságot elsimították, de az európaiak szeirnt a helyzetet nem oldották meg.
A korábban rokon lelkek szövetségének tekintett kapcsolatot ma mindkét fél érdekből kötött házasságnak tekinti, amelyben nincs szerelem és alapvető bizalom – írja a WSJ.
„Most egy új egyenlet van, amelyben nem tudod igazán, ki a barátod és ki a szövetségesed”
– mondta Kaja Kallas, az Európai Bizottság kül- és biztonságpolitikai vezetője egy müncheni interjúban.
A miniszterek, törvényhozók és katonai vezetők, akik a hétvégén megtöltötték a müncheni Bayerische Hof hotelt, elismerik, hogy azok a közös értékek, amelyek egykor Washington és európai szövetségesei között kötelékeket teremtettek, ma már nem annyira közösek. A beszélgetések középpontja most a megmaradt kötelékre, az ideológiai szakadékoktól kevésbé függő kemény biztonsági érdekekre helyeződött át.
„Az elmúlt hetekben folytatott megbeszélések után fontos volt megerősíteni, hogy alapvetően szövetségesek vagyunk, barátok vagyunk, közös történelmünk van, kapcsolataink minden irányban mélyek, és elismerjük és értékeljük, hogy Európa számos országa fokozza erőfeszítéseit”
– mondta Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter egy interjúban.
Mivel Washington a közös érdekekre koncentrál, a nagy kérdés természetesen az, hogy az amerikai biztonsági érdekek milyen mértékben fedik át a mai Európa érdekeit.
Nyitókép:Fabrice COFFRINI / AFP
