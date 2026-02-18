J. D. Vance felszólította Európát: Ennél többet várunk!

Rubio kihagyta a müncheni ukrán egyeztetést, és inkább Budapest felé veszi az irányt
Az Egyesült Államok külügyminisztere az utolsó pillanatban lemondta a találkozón való részvételét.
Az amerikai alelnök szerint Európa szándékosan tesz magával rosszat.
Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa a szó valódi értelmében szövetséges legyen – jelentette ki J. D. Vance alelnök kedden, a Fox News-nak adott interjúban. Az amerikai alelnök Marco Rubio külügyminiszter szombati, müncheni beszéde kapcsán mondta el, mit üzen az USA az Európai Uniónak.
Marco Rubio müncheni beszéde történelmi jelentőségű volt, a vezető amerikai diplomata nem csak figyelmeztetett, de biztatott és irányt is mutatott. Veszprémy László Bernát írása.
Szerinte az európaiak az elmúlt egy évben elfeledkeztek arról, hogy Amerika azért fogalmaz meg elvárásokat az európai határvédelemmel, védelmi kiadásokkal és gazdasági intézkedésekkel kapcsolatban, mert a kontinens sikerének szurkol. Hangsúlyozta, az Egyesült Államok tiszteli szövetségeseit, de az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat”, és az USA ezt akarja megállítani.
Elismerte, egyes európaiak körében meghallgatásra talált Washington üzenete, mások esetében viszont „süket fülekre”. Kiemelte, míg a védelmi kiadások növelését tekintve Európa hallgat Amerikára, a határvédelem erősítése csak kis mértékben történik, a szólás szabadságát pedig szinte egyáltalán nem veszik komolyan. Figyelmeztetett, Washington a jelenleginél több cselekvést vár Európától.
(MTI)
Nyitókép: Ryan Collerd / AFP