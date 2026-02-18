Ft
02. 18.
szerda
JD Vance marco rubio egyesült államok európa usa

J. D. Vance felszólította Európát: Ennél többet várunk!

2026. február 18. 06:07

Az amerikai alelnök szerint Európa szándékosan tesz magával rosszat.

2026. február 18. 06:07
null

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa a szó valódi értelmében szövetséges legyen – jelentette ki J. D. Vance alelnök kedden, a Fox News-nak adott interjúban. Az amerikai alelnök Marco Rubio külügyminiszter szombati, müncheni beszéde kapcsán mondta el, mit üzen az USA az Európai Uniónak.

Szerinte az európaiak az elmúlt egy évben elfeledkeztek arról, hogy Amerika azért fogalmaz meg elvárásokat az európai határvédelemmel, védelmi kiadásokkal és gazdasági intézkedésekkel kapcsolatban, mert a kontinens sikerének szurkol. Hangsúlyozta, az Egyesült Államok tiszteli szövetségeseit, de az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat”, és az USA ezt akarja megállítani.

Elismerte, egyes európaiak körében meghallgatásra talált Washington üzenete, mások esetében viszont „süket fülekre”. Kiemelte, míg a védelmi kiadások növelését tekintve Európa hallgat Amerikára, a határvédelem erősítése csak kis mértékben történik, a szólás szabadságát pedig szinte egyáltalán nem veszik komolyan. Figyelmeztetett, Washington a jelenleginél több cselekvést vár Európától.

(MTI)

Nyitókép: Ryan Collerd / AFP

europész
2026. február 18. 07:36
Az unio nem csak suket hanem vak es gonosz is.
Chekke-Faint
2026. február 18. 07:30
rasputin 2026. február 18. 07:25 Nos ezt vártam hogy egy hülye hülyézzen és okádjon nyöszörgős stílusban kínlódjon. Mert ez a ti életetek, a mocsok a fertő és redva. Mivel lennél különb ma? Lesz még lehetőséged ne aggódj, de az amit te művelsz az olyan szint amit vidéken lapáttal és vasvillával intéznének el. Annyire tudást akarsz mutatni a pöcéből, hogy az már szinte fájdalmas és nevetséges Nos további nyöszörgést és ugatást a vörös ebek óljából. DDDDD
rasputin
2026. február 18. 07:25
Chekke-Faint 2026. február 18. 07:23 rasputin 2026. február 18. 07:21 Már leírtam de nem érted Tegnap is értettem. A te ChatGPTd még nálad is hülyébb. :))))))))))
rasputin
2026. február 18. 07:24
Chekke-Faint 2026. február 18. 07:21 Chekke-Faint 2026. február 18. 07:11 "2025-ben a magyar állampapírok továbbra is vonzóak maradtak a külföldi intézményi befektetők számára" . Hát persze. Az EKB irányadó kamata 2%.( haldoklik az euró) Az MNB irányadó kamata meg 6,5%.( szárnyal a magyar gazdaság)
