Van még vezető a nyugaton – Marco Rubio amerikai külügyminiszter történelmi beszéde

Mint fogalmazott, „a határok nélküli világ elérése érdekében megnyitottuk kapuinkat egy példátlan tömeges migrációs hullám előtt, amely veszélyezteti társadalmaink összetartását, kultúránk folytonosságát és népünk jövőjét. Ezeket a hibákat együtt követtük el, és most együtt tartozunk népünknek azzal, hogy szembenézzünk a tényekkel, és továbblépjünk, hogy újjáépítsük országunkat.” Természetesen Rubio sem beszél arról, hogy mindenfajta migráció vagy bevándorlás rossz, ám a legális, mérsékelt, ellenőrzött migráció teljességgel más, mint ami Biden (vagy Merkel) alatt történt Amerikában (és Európában).

Minden olyan híreszteléssel szemben, miszerint Amerika levonul a világ színpadjáról, Rubio így fogalmaz: „Trump elnök vezetésével az Amerikai Egyesült Államok ismét felvállalja a megújulás és a helyreállítás feladatát, amelyet olyan szuverén és életerős jövő víziója ösztönöz, amilyen a civilizációnk múltja is volt. És bár szükség esetén készek vagyunk ezt egyedül megtenni, inkább azt szeretnénk és reméljük, hogy ezt veletek, európai barátainkkal együtt tehetjük meg.”

Rubio szavai minden eddiginél világosabban jelzik, hogy Amerika nem fordult el Európától: „Az Egyesült Államok és Európa összetartoznak”, illetve „mi egy civilizáció – a nyugati civilizáció – részesei vagyunk”.

Viszont az együttműködést új alapokra akarják helyezni, és egy olyan Európával akarnak közösen dolgozni, amely részt vállal saját megvédésében és felismeri a nyugati kultúrára leselkedő veszélyeket. „Ezért lehet, hogy mi, amerikaiak, tanácsainkkal néha kissé közvetlennek és sürgetőnek tűnünk. Ezért követel Trump elnök komolyságot és viszonosságot európai barátainktól. Az ok, barátaim, az, hogy nagyon is törődünk veletek. Nagyon törődünk a ti és a mi jövőnkkel. És ha néha nem értünk egyet, az azért van, mert mélyen aggódunk az Európa iránt, amelyhez nemcsak gazdaságilag és katonailag kapcsolódunk. Szellemileg és kulturálisan is összekapcsolódunk. Azt akarjuk, hogy Európa erős legyen. Hiszünk abban, hogy Európának túl kell élnie, mert a múlt század két nagy háborúja a történelem állandó emlékeztetőjeként szolgál számunkra, hogy végső soron a mi sorsunk összefonódik a tiétekkel, mert tudjuk, hogy Európa sorsa soha nem lesz közömbös a miénk számára.”

Rubio ezt követően arra is utalt, hogy nem egyszerűen érdekeket, hanem egy életformát, és életmódot védünk. A kultúra nem egyszerűen a művészetünk vagy az irodalmunk, hanem az életmódunk: ahogyan élünk, öltözködünk, eszünk, beszélünk egymással, a normáink és a bevett viselkedési formáink, az emberek közötti kapcsolatok hagyománya és szerkezete, amelyet minden nap újra felelevenítünk. „Az első alapvető kérdés, amelyre választ kell adnunk, az, hogy pontosan mit védünk, mert a hadseregek nem elvont eszmékért harcolnak. A hadseregek egy népért harcolnak, egy nemzetért harcolnak. A hadseregek egy életmódért harcolnak. És mi is ezt védjük: egy nagy civilizációt, amelynek minden oka megvan arra, hogy büszke legyen történelmére, bízzon a jövőjében, és arra törekedjen, hogy mindig saját gazdasági és politikai küldetésének ura legyen.”