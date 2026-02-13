Rubio kihagyta a müncheni ukrán egyeztetést, és inkább Budapest felé veszi az irányt

Marco Rubio is részt vett volna a péntek délutáni müncheni megbeszélésen Németország, Lengyelország, Finnország és az Európai Bizottság vezetőivel, azonban az ütköző programokra hivatkozva az utolsó pillanatban mégis lemondta a részvételt – írta meg a Financial Times.

Egy európai tisztviselő „őrültségnek” nevezte a lemondást. A döntés ugyanis szerinte olyan időszakban született, amikor a Trump-kormányzat egyre inkább eltávolodik európai szövetségeseitől, és arra törekszik, hogy Ukrajnát megállapodásra bírja Oroszországgal a közel négy éve tartó háború lezárása érdekében. Egy másik európai tisztviselő azt mondta a Financial Timesnak, hogy amerikai részvétel nélkül a találkozó érdemi súlya is kisebb volt.