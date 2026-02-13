Két amerikai hadihajó ütközött tankolás közben a Karib-térség közelében

Összeütközött két amerikai hadihajó Dél-Amerika közelében szerdán – írta meg a BBC. A jelentések szerint a USS Truxtun romboló és egy ellátóhajó tankolás közben ütközött össze, az amerikai hadsereg Déli Parancsnoksága pedig azt közölte, hogy a balesetben két ember sérült meg könnyebben.

Az ütközés okát egyelőre nem közölték, a körülményeket még vizsgálják. A Déli Parancsnokság tájékoztatása szerint a két hadihajó a baleset után saját erejéből, külső segítség nélkül hagyta el a helyszínt.