Két amerikai hadihajó ütközött tankolás közben a Karib-térség közelében

A balesetben két ember sérült meg.
Összeütközött két amerikai hadihajó Dél-Amerika közelében szerdán – írta meg a BBC. A jelentések szerint a USS Truxtun romboló és egy ellátóhajó tankolás közben ütközött össze, az amerikai hadsereg Déli Parancsnoksága pedig azt közölte, hogy a balesetben két ember sérült meg könnyebben.
Az ütközés okát egyelőre nem közölték, a körülményeket még vizsgálják. A Déli Parancsnokság tájékoztatása szerint a két hadihajó a baleset után saját erejéből, külső segítség nélkül hagyta el a helyszínt.
Az AP beszámolója alapján szombaton a USS Iwo Jima helikopterhordozóról a vízbe zuhant egy tengerészgyalogos, akinek felkutatására azonnal nagyszabású keresési művelet indult. A 21 éves floridai férfit öt hajó, tíz repülőgép és egy Reaper drón bevonásával keresték, ám a 72 órás akció nem vezetett eredményre. Chukwuemeka E. Oforah őrmestert kedden halottnak nyilvánították.
