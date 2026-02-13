Drogbuli és zsarolás: A neves szakértő kimondta, mekkorát hibázott Magyar Péter!

Kínos Magyar Péter telefonlopási ügye az Európai Néppártnak, de Manfred Weber zsarolni szeretné vele
Még szerencse, hogy ez most nem élesben ment, tehát nem múlt rajta egy ország sorsa, hiszen Magyarország miniszterelnökét nem Magyar Péternek hívják.
„Egy olyan politikusnak, aki felelős pozícióra, egy ország vezetésére jelentkezik,
rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy elkerüli az ilyen helyzeteket.
Nem megy el idegen lakásokba bulizni és pláne nem marad ott, ha látja, hogy a buliban többek is kábítószert fogyasztanak” – hangsúlyozta megkeresésünkre Horváth József Magyar Péter legújabb botrányával kapcsolatban.
A biztonságpolitikai szakértő az alapján, amit eddig lehet tudni az ügyről,
nem tartja valószínűnek, hogy célzott akció történt Magyar Péter ellen.
Szerinte inkább egy olyan lakásról lehet szó, amely mögött akár egy szervezett bűnözői csoport is állhat, és amely hálóként működik, tehát arra várnak, hogy előbb-utóbb besétál a csapdájukba egy befolyásos politikus vagy üzletember.
Horváth József egyébként nem gondolja, hogy Magyar Péter zsarolhatóbbá vált volna ezzel a történettel, mint amennyire eddig is az volt, hiszen a diszkóbotrány folytán a Tisza Párt vezetőjét már így is a markukban tartják a brüsszeli érdekkörök.
Hozzátette, Magyar Péter politikai hitelessége azonban komoly csorbát szenvedett az üggyel.
Nem valami bizalomgerjesztő, ha egy politikust rá lehet beszélni, hogy furcsa, zavaros társaságokban töltse az éjszakáit”
– fogalmazott.
Leszögezte:
a vezető politikusoknak számtalan ilyen próbálkozást el kell hárítaniuk karrierjük során, akár célzott akciókat is. Tehát észre kell venniük, ha mézesmadzag módszerrel, vonzó nőkkel akarják elcsábítani őket, amivel utólag zsarolhatóakká válnak.
A biztonságpolitikai szakértő szerint ezen a téren Magyar Péter most elég rosszul vizsgázott.
A szakértő által elmondottak alapján megállapítható:
Ahogy arról korábban besámoltunk, napokon keresztül lázban tartotta a hazai médiát és a közösségi oldalakat, hogy a semmiből megjelent a radnaimark.hu domain, amelyen egy bevetetlen ágy volt látható, aminek a szélén egy éjjeli szekrényt lehetett észrevenni, amin gyanús, fehér por is kiszúrható volt. Sokáig azt sem lehetett tudni, hogy kapcsolódik az ügyhöz Radnai Márk, a párt alelnöke. Magyar Péter végül csütörtök délután törte meg a csendet és elismerte: drogos házibulin vett részt, holott az Ötkertben történt botránya után azt ígérte, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele.
Magyar Péter csütörtök délután elismerte, a képen látható lakásban 2024. augusztus 3-án egy házibulit tartottak, amelyen ő maga is részt vett. A pártelnök állítása szerint drog is volt ebben a lakásban, így vélhetően a buli résztvevőinek egy része kábítószert is fogyaszthatott.
Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek, az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt”
– fogalmazott a videóban a Tisza Párt elnöke, aki tagadta, hogy hozzányúlt volna az említett anyagokhoz.
