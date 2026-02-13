Drogbuli és zsarolás: A neves szakértő kimondta, mekkorát hibázott Magyar Péter!

nem tartja valószínűnek, hogy célzott akció történt Magyar Péter ellen.

Szerinte inkább egy olyan lakásról lehet szó, amely mögött akár egy szervezett bűnözői csoport is állhat, és amely hálóként működik, tehát arra várnak, hogy előbb-utóbb besétál a csapdájukba egy befolyásos politikus vagy üzletember.

Horváth József egyébként nem gondolja, hogy Magyar Péter zsarolhatóbbá vált volna ezzel a történettel, mint amennyire eddig is az volt, hiszen a diszkóbotrány folytán a Tisza Párt vezetőjét már így is a markukban tartják a brüsszeli érdekkörök.