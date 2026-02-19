Most érkezett: balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten – ketten megsérültek

A szolgálati gépjárművet vezető kollégám, valamint egy másik munkatársam könnyebben sérült, amikor kanyarodás közben egy autó nekünk ütközött.

A másik, balesetben érintett gépjármű vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott. A harmadik kollégám nem sérült meg és én sem. Az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték; a gépjárművet vezető munkatársam semmilyen befolyásoltság alatt nem állt. Köszönjük a tűzoltók, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségét”.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay