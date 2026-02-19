Most érkezett: balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten – ketten megsérültek

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Egy autóval ütközött össze Vargha Tamás.
„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – írta a Facebook-oldalán Vargha Tamás.
A honvédelmi miniszter helyettese így számolt be a balesetről:
A szolgálati gépjárművet vezető kollégám, valamint egy másik munkatársam könnyebben sérült, amikor kanyarodás közben egy autó nekünk ütközött.
A másik, balesetben érintett gépjármű vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott. A harmadik kollégám nem sérült meg és én sem. Az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték; a gépjárművet vezető munkatársam semmilyen befolyásoltság alatt nem állt. Köszönjük a tűzoltók, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségét”.
