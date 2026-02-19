Ft
02. 19.
csütörtök
vargha tamás Budapest baleset

Most érkezett: balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten – ketten megsérültek

2026. február 19. 19:58

Egy autóval ütközött össze Vargha Tamás.

2026. február 19. 19:58
null

„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – írta a Facebook-oldalán Vargha Tamás.

A honvédelmi miniszter helyettese így számolt be a balesetről:

A szolgálati gépjárművet vezető kollégám, valamint egy másik munkatársam könnyebben sérült, amikor kanyarodás közben egy autó nekünk ütközött.

A másik, balesetben érintett gépjármű vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott. A harmadik kollégám nem sérült meg és én sem. Az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték; a gépjárművet vezető munkatársam semmilyen befolyásoltság alatt nem állt. Köszönjük a tűzoltók, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségét”.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

dundi-fan3
2026. február 19. 20:45
Azonnal megkeresni az ukrán szálat a történetben, és kiutasítani az illetőt nemcsak Magyarországról, Európából is!
nuevoreynuevaley
2026. február 19. 20:42
Vasra verni
