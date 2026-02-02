Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva dmitrij peszkov tárgyalás Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Megerősítették az oroszok: ekkor folytatódnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások

2026. február 02. 15:32

Pozitív előrehaladás a békés rendezés előkészítésében.

2026. február 02. 15:32
null

Szerdán és csütörtökön tartják Abu-Dzabiban az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport megbeszéléseinek következő fordulóját – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

Ezt is ajánljuk a témában

„Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, megerősíthetjük” – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője.

„Ezeket [a tárgyalásokat] valóban eredetileg is tervezték. A biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját eredetileg az elmúlt vasárnapra tűzték ki, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására” – magyarázta Peszkov.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vezeti.

„Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy közöljön részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Peszkov erre azt válaszolta: „Nem, erről nem fogok részleteket közölni. Hallották a két fél általános, koncepcionális értékeléseit, mind Dmitrijev, mind (az amerikai elnök különmegbízottja, Steven) Witkoff részéről, összességében elég pozitív és konstruktív beszélgetések voltak”.

Dmitrijev január 31-én érkezett Miamiba, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai delegációval. Witkoff szerint Dmitrijev produktív és konstruktív találkozókat tartott az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseinek keretében, amelyek célja az ukrán konfliktus békés rendezésének előmozdítása.

Dmitrijev hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.

Január 23-án Abu-Dzabiban volt a biztonsági konzultációk első fordulója Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői között. A felek január 24-én tartottak egy második találkozót is. Az orosz tárgyalócsoportot Igor Kosztyukov tábornok, a katonai hírszerzés (GRU) vezetője irányította. Az ukrán munkacsoportot Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!