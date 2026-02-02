Megerősítették az oroszok: ekkor folytatódnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vezeti.

„Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy közöljön részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Peszkov erre azt válaszolta: „Nem, erről nem fogok részleteket közölni. Hallották a két fél általános, koncepcionális értékeléseit, mind Dmitrijev, mind (az amerikai elnök különmegbízottja, Steven) Witkoff részéről, összességében elég pozitív és konstruktív beszélgetések voltak”.

Dmitrijev január 31-én érkezett Miamiba, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai delegációval. Witkoff szerint Dmitrijev produktív és konstruktív találkozókat tartott az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseinek keretében, amelyek célja az ukrán konfliktus békés rendezésének előmozdítása.

Dmitrijev hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.