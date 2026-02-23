Ft
02. 23.
hétfő
Nottingham Forest Arne Slot Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Slot tévedett, Szoboszlai nem azt tette, amit vártak tőle – így reagált a magyar játékos

2026. február 23. 08:09

Arne Slot kiemelte a magyar középpályás szerepét a Nottingham elleni győztes gólban. Szoboszlai Dominik türelmesen kivárta a megfelelő alkalmat, hogy a Forest kapuja elé ívelje a labdát.

2026. február 23. 08:09
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool vasárnap Alexis Mac Allister hosszabbításban elért találatával nyert 1–0-ra a bennmaradásért küzdő Nottingham Foerst vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójában. A győztes gól előtt a meccset jobbhátvédként kezdő, majd fél óra játék után a középpályára kerülő Szoboszlai Dominik ívelte középre a labdát. Ez nem kerülte el a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot figyelmét sem.

„Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma és milyen jó szezonja van. Én azt hittem, már csak másodpercek vannak a hátra a meccsből, de aztán maradt még egy kis idő, mert miután gólt szereztünk, még játszottunk egy percet. De amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk. 

Szoboszlai azonban higgadt maradt egy olyan helyzetben, amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy mikor íveli már be középre a labdát. Ő pedig csak kivárt, kivárt, és végül beadta”

– idézte a Magyar Nemzet a Liverpool győztes góljára visszaemlékező Slotot.

A Mersey-parti együttesnek az Opta statisztikái szerint ebben a bajnoki idényben ez volt a hetedik mérkőzése, amely a hosszabbításban dőlt el:

  • háromszor a Vörösök szerezték a győztes találatot, 
  • négyszer pedig az ellenfelek.

 

Szoboszlai az Instagram-oldalán négy szóval kommentálta a Nottingham elleni sikert: „Csapatmunka. Hit. Három pont” – írta a bejegyzéséhez, melynek egyik fotóján a meccset eldöntő Mac Allisterrel ölelkezik össze.

 

A Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League tabelláján, de csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a negyedik Chelsea mögé (igaz, a velük azonos pontszámmal ötödik Manchester United egy meccsel kevesebbet játszott eddig). A Vörösök a következő két fordulóban is kiesőjelöltekkel csapnak össze: előbb a 18. helyezett West Ham Unitedet fogadják, majd a sereghajtó Wolverhamptonhoz látogatnak.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

Nottingham Forest–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója

 

deniel
2026. február 23. 10:43
kicsivel másképp fogalmaznék semmi más nem volt csak három pont ennyi...
0
0
Reszelő Aladár
2026. február 23. 09:21
Kettőből legalább egy bement. Amúgy tényleg higgadt volt és már a beadása gólpasszt ért volna, de a 3 pont az 3 pont. A BL-en va a fókusz, a bajnokikat meg annyira kell megnyomni, hogy a TOP5 és a jövő évi BL indulás azért meglegyen.
2
0
