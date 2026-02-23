Slot tévedett, Szoboszlai nem azt tette, amit vártak tőle – így reagált a magyar játékos

„A valaha volt legrosszabb” – Arne Slot nem finomkodott Szoboszlaiékkal az öltözőben
Elismerte, hogy nem érdemeltek győzelmet.
Arne Slot kiemelte a magyar középpályás szerepét a Nottingham elleni győztes gólban. Szoboszlai Dominik türelmesen kivárta a megfelelő alkalmat, hogy a Forest kapuja elé ívelje a labdát.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool vasárnap Alexis Mac Allister hosszabbításban elért találatával nyert 1–0-ra a bennmaradásért küzdő Nottingham Foerst vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójában. A győztes gól előtt a meccset jobbhátvédként kezdő, majd fél óra játék után a középpályára kerülő Szoboszlai Dominik ívelte középre a labdát. Ez nem kerülte el a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot figyelmét sem.
„Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma és milyen jó szezonja van. Én azt hittem, már csak másodpercek vannak a hátra a meccsből, de aztán maradt még egy kis idő, mert miután gólt szereztünk, még játszottunk egy percet. De amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk.
Szoboszlai azonban higgadt maradt egy olyan helyzetben, amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy mikor íveli már be középre a labdát. Ő pedig csak kivárt, kivárt, és végül beadta”
– idézte a Magyar Nemzet a Liverpool győztes góljára visszaemlékező Slotot.
A Mersey-parti együttesnek az Opta statisztikái szerint ebben a bajnoki idényben ez volt a hetedik mérkőzése, amely a hosszabbításban dőlt el:
Szoboszlai az Instagram-oldalán négy szóval kommentálta a Nottingham elleni sikert: „Csapatmunka. Hit. Három pont” – írta a bejegyzéséhez, melynek egyik fotóján a meccset eldöntő Mac Allisterrel ölelkezik össze.
A Liverpool jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League tabelláján, de csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a negyedik Chelsea mögé (igaz, a velük azonos pontszámmal ötödik Manchester United egy meccsel kevesebbet játszott eddig). A Vörösök a következő két fordulóban is kiesőjelöltekkel csapnak össze: előbb a 18. helyezett West Ham Unitedet fogadják, majd a sereghajtó Wolverhamptonhoz látogatnak.
Pedig megint kivette a részét a győztes gólból.
