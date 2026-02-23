Slot tévedett, Szoboszlai nem azt tette, amit vártak tőle – így reagált a magyar játékos

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool vasárnap Alexis Mac Allister hosszabbításban elért találatával nyert 1–0-ra a bennmaradásért küzdő Nottingham Foerst vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójában. A győztes gól előtt a meccset jobbhátvédként kezdő, majd fél óra játék után a középpályára kerülő Szoboszlai Dominik ívelte középre a labdát. Ez nem kerülte el a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot figyelmét sem.

„Ebben a szituációban megmutatkozott, hogy mennyi önbizalma és milyen jó szezonja van. Én azt hittem, már csak másodpercek vannak a hátra a meccsből, de aztán maradt még egy kis idő, mert miután gólt szereztünk, még játszottunk egy percet. De amikor ránéztem az órámra, nekem úgy tűnt, hogy ez a legutolsó esélyünk.