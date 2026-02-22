Ez már nem üres fenyegetés: Oroszország atommal válaszol, ha atomfegyver érkezik Észtországba

Kritikus határt léphet át a NATO: atomfegyverek célkeresztjébe kerülhet Oroszország
Észtország kész nukleáris fegyvereket állomásoztatni.
A Kreml szóvivője leszögezte: Oroszország nem fenyegeti az európai országokat, csupán a saját biztonságát kívánja szavatolni.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország nukleáris fegyvereket irányítana Észtországra, amennyiben az ország NATO atomfegyvereket telepítene területén Oroszország ellen – írja az Index.
„Észtországnak ezt egyértelműen meg kell értenie” – fogalmazott Peszkov.
A nyilatkozat előzménye, hogy Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Észtország szükség esetén kész nukleáris fegyvereket befogadni a NATO számára.
A Kreml szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem fenyegeti az európai országokat, csupán a saját biztonságát kívánja szavatolni – írja a lap.
Fotó: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP