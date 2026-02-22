Ft
02. 22.
vasárnap
Háború Ukrajnában

Ez már nem üres fenyegetés: Oroszország atommal válaszol, ha atomfegyver érkezik Észtországba

2026. február 22. 19:31

A Kreml szóvivője leszögezte: Oroszország nem fenyegeti az európai országokat, csupán a saját biztonságát kívánja szavatolni.

2026. február 22. 19:31
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország nukleáris fegyvereket irányítana Észtországra, amennyiben az ország NATO atomfegyvereket telepítene területén Oroszország ellen – írja az Index

„Észtországnak ezt egyértelműen meg kell értenie” – fogalmazott Peszkov.

A nyilatkozat előzménye, hogy Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Észtország szükség esetén kész nukleáris fegyvereket befogadni a NATO számára.

A Kreml szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem fenyegeti az európai országokat, csupán a saját biztonságát kívánja szavatolni – írja a lap.

Fotó: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP

SzkeptiKUSS
2026. február 22. 21:51
A Salt 1, Salt 2 stb egyezmények szigorúan szabályozták az atomfegyverek számát, a kísérleteket, az elhelyezésüket. stb Ugyan már nem működnek a szerződések, de egy minimumhoz mindkét fél tartotta magát eddig. Mindkét fél tudja, hogy nincs győztes, ha kitör egy atomháború, ezért nem is akarták megsemmisíteni egymást, csak a nemzetközi befolyás aláásásán dolgoztak egymás ellen. Ez a minimum rend felborult azzal, hogy a Nato határa Berlinből az orosz határra "költözött". A végső löket az ukrán tagság lebegtetése volt. Előtte a gruzoknál tettek kísérletet. Ma ott tartunk, hogy már háború van és egy csomó Nato tagállamnak nem lenne ellenére akár hadsereggel is részt venni benne. Szerintetek az oroszok felteszik a kezüket a nyugat /tetszik, nem tetszik mi is részei vagyunk/ nyomulására?
anna23
2026. február 22. 21:22
hexahelicene
2026. február 22. 21:13
canadian-deplorable 2026. február 22. 20:50 Ez elég gyengus orosz válasz. Szart se tudsz az orosz nukleáris potenciálról. Mit gondolsz, Trump elnök hivatalba lépésekor kijelentette: NEM akar Oroszországgal háborúzni.
SzaboGeza
2026. február 22. 21:07
Adjanak nyugodtan atomot ennek a 3hülye csivavának!!!! Meg a Finneknek is kiharcolták a NATO tagságot, azóta sokkal nagyobb biztonságban élnek!:))) Legalább biztos lesz hogy ők porladnak el először az atomvillanásban!!!! Több úgy sem lesz, mert Amerikában egy nagyvárosban többen élnek mint ebben a 3 hülyében összesen!!!!!:) Na ennyit az 5-ös cikkelyről!!!:)))
