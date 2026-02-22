A világrendet a teremtőjén kívül nem tudja kijavítani senki – így hát Amerika neki is látott

Magyarországnak minden oka megvan arra, hogy akcióképes szervezetekhez akarjon tartozni – pláne olyanokhoz, melyeket a Nyugat legerősebb hatalma vezet. A meg nem oldott problémák kontinensén élünk, olyan helyen, ahol egy kis rombolásról – mondjuk Magyarország német-ukrán-horvát koprodukcióban megvalósuló energetikai zsarolásáról – még meg tudnak állapodni a felek, de építésről és megoldásról messze nehezebben. A morálisan helyes megoldás nyelvi köntösébe csomagolt meg nem oldásról szólt a közel-keleti rendezés Trump előtt: művelt társaságban illett a kétállami megoldás mellett kiállni annak lehetetlenségétől teljesen függetlenül, illetve humanitárius lélegeztetőgépet nyújtani egy diszfunkcionális jogi szörnyszülött lakóinak, majd morálisan megkönnyebbülve továbblépni.

Nekünk is van Közel-Keletünk, Ukrajnának hívják.

A morálisan helyes megoldás – „Ukrajnának győznie kell” – nyelvezetébe csomagolva nézzük végig, ahogy ennek szöges ellentettje történik éveken át, majd lélegeztetőgépre kapcsoljuk az ukrán államot. A méretbeli különbségek miatt a gázai humanitárius programoknál ide sajnos messze nagyobb lélegeztetőgép szükségeltetik, így aztán míg az Egyesült Államokat a közel-keleti rendezés gazdasági értelemben különösebben nem foglalta le, nekünk momentán az ukrajnai meg nem oldás az egyetlen nagy projektünk. Európában momentán nincs akcióképesség és nincs energia. Érdemes ezért szorosabbra fűznünk a viszonyt olyan helyekkel, ahol ez a kettő van – pláne, ha ezek a helyek is a Nyugaton belül vannak.

A jelenlegi nemzetközi rendet, melynek központi elemévé mára a lokális problémákra reagáló globális impotencia vált, döntően az Amerikai Egyesült Államok alakította ki és tartotta fenn – ezért ekkora a válság most a nemzetközi intézményekben az amerikai finanszírozás megvágása miatt.