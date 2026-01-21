Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fagy volodimir zelenszkij világgazdasági fórum ukrán egyesült államok európa

Zelenszkij Kijevben ragadt a pusztító hideg miatt – energiakáosz bénítja meg Ukrajnát

2026. január 21. 07:06

Az ukrán elnök a súlyos energiaválság és az orosz támadások miatt lemondta davosi részvételét, miközben a globális politikai napirend átrendeződött, Ukrajna ügyei pedig háttérbe szorultak.

2026. január 21. 07:06
null

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy nem utazik el a davosi Világgazdasági Fórumra, mert Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadások következtében összeomlott az energiahálózat, és a lakosság alapvető ellátása vált elsődleges feladattá. A fővárosban több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül a tartós fagy idején, az áram- és vízellátás akadozik, ezért az elnök Kijevben marad, hogy a válságkezelésre összpontosítson – írta meg a Világgazdaság.

Egyelőre Ukrajnát választom, nem egy gazdasági fórumot”

– mondta Zelenszkij.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Az ukrán elnök elmondta, hogy egyeztetett az energiaügyi válságstábbal, és folyamatos a koordináció a fűtési és áramkimaradások kezelésében, amelyeket az orosz támadások okoznak. Közben az éjszaka újabb nagyszabású csapás érte Kijevet, ballisztikus fegyvereket is bevetettek, és több mint ötezer toronyház maradt fűtés nélkül, miközben ezek közel nyolcvan százalékában csak napokkal korábban állították helyre a szolgáltatást a január 9-i támadások után.

A főváros bal partján a vízellátás is megszűnt, a lakosságot közel egy hete rendkívüli, előre nem tervezett áramszünetek sújtják. 

Ukrajna múlt héten energiaügyi szükségállapotot hirdetett, a mindennapi élet pedig a legalapvetőbb szinten is drámaivá vált. Egy harmincéves kijevi építész arról számolt be, hogy a lakásában nincs víz, fűtés és áram, mások szerint még a vécé lehúzása is lehetetlenné vált a leálló szivattyúk miatt. Egy háromgyermekes anya úgy fogalmazott, hogy „luxusnak számít, ha egyáltalán van hideg víz”.

A lakásokban jellemzően 13 és 16 fok közötti a hőmérséklet, miközben a fagy tartós. 

Egyes házakban működnek tartalék generátorok, de a liftek leálltak, az energia csak részlegesen érhető el. Bár erősödik a közösségi összefogás, sokan már úgy látják, vidéken, kerti vécével könnyebb átvészelni a helyzetet. Az ukrán elnök szerint a diplomáciai munka nem állt le, két kulcsdokumentum, egy átfogó jóléti terv és a biztonsági garanciákról szóló megállapodás is az utolsó fázisban van, és elkészülésük után újabb nemzetközi egyeztetések jöhetnek, amennyiben a válság ezt lehetővé teszi. A valóság azonban az, hogy a globális napirend időközben átrendeződött, és még Zelenszkij davosi jelenléte sem változtatna azon, hogy Ukrajna ügyei háttérbe szorultak.

Európa és az Egyesült Államok között egyre élesebb kereskedelmi és vámháború bontakozik ki, amelyben Grönland stratégiai szerepe is felértékelődik, és ez mindent felülír a Világgazdasági Fórum fókuszában. A figyelem a vámokra, a megtorlásokra és a NATO jövőjére irányul, miközben Európa saját kapcsolatát próbálja megmenteni Washingtonnal, Kijevben pedig továbbra is a túlélés a tét.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
clansman
2026. január 21. 15:41
"A lakásokban jellemzően 13 és 16 fok közötti a hőmérséklet" Az oroszok Jakutszkban ilyenkor szoktak felmelegedni...
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. január 21. 11:37
Majd az ukrán háború is elmúlik, mint a Covid világjárvány elmúlt 2022.02.24-én. Jön egy érdekesebb válság és az lesz majd sláger megint pár évig.
Válasz erre
0
0
Nemmostszülettem
2026. január 21. 11:10
Ez a kis zöld takony tegnap még azzal sírta tele a sajtót, hogy a törpe Napóleon nem hívta meg Davosba. Zavart érzek az erőben…
Válasz erre
2
0
Medici
•••
2026. január 21. 10:28 Szerkesztve
"Egyelőre Ukrajnát választom, nem egy gazdasági fórumot”– mondta Zelenszkij. Egyelőre... Bár ebben az "egyelőrébe" sincs köszönet.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!