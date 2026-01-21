Zelenszkij Kijevben ragadt a pusztító hideg miatt – energiakáosz bénítja meg Ukrajnát

A főváros bal partján a vízellátás is megszűnt, a lakosságot közel egy hete rendkívüli, előre nem tervezett áramszünetek sújtják.

Ukrajna múlt héten energiaügyi szükségállapotot hirdetett, a mindennapi élet pedig a legalapvetőbb szinten is drámaivá vált. Egy harmincéves kijevi építész arról számolt be, hogy a lakásában nincs víz, fűtés és áram, mások szerint még a vécé lehúzása is lehetetlenné vált a leálló szivattyúk miatt. Egy háromgyermekes anya úgy fogalmazott, hogy „luxusnak számít, ha egyáltalán van hideg víz”.

A lakásokban jellemzően 13 és 16 fok közötti a hőmérséklet, miközben a fagy tartós.

Egyes házakban működnek tartalék generátorok, de a liftek leálltak, az energia csak részlegesen érhető el. Bár erősödik a közösségi összefogás, sokan már úgy látják, vidéken, kerti vécével könnyebb átvészelni a helyzetet. Az ukrán elnök szerint a diplomáciai munka nem állt le, két kulcsdokumentum, egy átfogó jóléti terv és a biztonsági garanciákról szóló megállapodás is az utolsó fázisban van, és elkészülésük után újabb nemzetközi egyeztetések jöhetnek, amennyiben a válság ezt lehetővé teszi. A valóság azonban az, hogy a globális napirend időközben átrendeződött, és még Zelenszkij davosi jelenléte sem változtatna azon, hogy Ukrajna ügyei háttérbe szorultak.