Zelenszkij Kijevben ragadt a pusztító hideg miatt – energiakáosz bénítja meg Ukrajnát

Az ukrán elnök a súlyos energiaválság és az orosz támadások miatt lemondta davosi részvételét, miközben a globális politikai napirend átrendeződött, Ukrajna ügyei pedig háttérbe szorultak.
Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy nem utazik el a davosi Világgazdasági Fórumra, mert Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadások következtében összeomlott az energiahálózat, és a lakosság alapvető ellátása vált elsődleges feladattá. A fővárosban több ezer lakóépület maradt fűtés nélkül a tartós fagy idején, az áram- és vízellátás akadozik, ezért az elnök Kijevben marad, hogy a válságkezelésre összpontosítson – írta meg a Világgazdaság.
Egyelőre Ukrajnát választom, nem egy gazdasági fórumot”
– mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök elmondta, hogy egyeztetett az energiaügyi válságstábbal, és folyamatos a koordináció a fűtési és áramkimaradások kezelésében, amelyeket az orosz támadások okoznak. Közben az éjszaka újabb nagyszabású csapás érte Kijevet, ballisztikus fegyvereket is bevetettek, és több mint ötezer toronyház maradt fűtés nélkül, miközben ezek közel nyolcvan százalékában csak napokkal korábban állították helyre a szolgáltatást a január 9-i támadások után.
A főváros bal partján a vízellátás is megszűnt, a lakosságot közel egy hete rendkívüli, előre nem tervezett áramszünetek sújtják.
Ukrajna múlt héten energiaügyi szükségállapotot hirdetett, a mindennapi élet pedig a legalapvetőbb szinten is drámaivá vált. Egy harmincéves kijevi építész arról számolt be, hogy a lakásában nincs víz, fűtés és áram, mások szerint még a vécé lehúzása is lehetetlenné vált a leálló szivattyúk miatt. Egy háromgyermekes anya úgy fogalmazott, hogy „luxusnak számít, ha egyáltalán van hideg víz”.
A lakásokban jellemzően 13 és 16 fok közötti a hőmérséklet, miközben a fagy tartós.
Egyes házakban működnek tartalék generátorok, de a liftek leálltak, az energia csak részlegesen érhető el. Bár erősödik a közösségi összefogás, sokan már úgy látják, vidéken, kerti vécével könnyebb átvészelni a helyzetet. Az ukrán elnök szerint a diplomáciai munka nem állt le, két kulcsdokumentum, egy átfogó jóléti terv és a biztonsági garanciákról szóló megállapodás is az utolsó fázisban van, és elkészülésük után újabb nemzetközi egyeztetések jöhetnek, amennyiben a válság ezt lehetővé teszi. A valóság azonban az, hogy a globális napirend időközben átrendeződött, és még Zelenszkij davosi jelenléte sem változtatna azon, hogy Ukrajna ügyei háttérbe szorultak.
Európa és az Egyesült Államok között egyre élesebb kereskedelmi és vámháború bontakozik ki, amelyben Grönland stratégiai szerepe is felértékelődik, és ez mindent felülír a Világgazdasági Fórum fókuszában. A figyelem a vámokra, a megtorlásokra és a NATO jövőjére irányul, miközben Európa saját kapcsolatát próbálja megmenteni Washingtonnal, Kijevben pedig továbbra is a túlélés a tét.
