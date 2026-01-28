Zelenszkij szeme és füle külföldön: ez Ukrajna titkos egysége, amely Magyarországon is harcba száll

Összefoglalva, az SzZRU kulcsfontosságú feladata a legfelsőbb politikai vezetés tájékoztatása.
Lényegében ez Ukrajna elnökének szeme és füle külföldön.
A legnagyobb titokban dolgoznak
Nem véletlen, hogy az SzZRU-ról gyakorlatilag semmit sem lehet tudni. A lehető legszigorúbb titoktartás mellett működik, és tevékenységének eredményei ritkán válnak nyilvánossá. Kivéve azokban az esetekben, amikor a külföldi események közvetlen hatással vannak Ukrajna biztonságára, vagy a legmagasabb politikai szinten váltanak ki visszhangot – állítja a szakértő.
A külső hírszerzés kulcsfontosságú feladata a külföldi információk gyűjtése, és azok közvetlen továbbítása az elnöknek, valamint az állam legfelsőbb katonai és politikai vezetésének. Mindeközben egyetlen nyilvános nyilatkozat, vagy kommentár nem hangzik el a hírszerzés részéről, amelynek munkájára is csak utólag derül fény.