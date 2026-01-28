Zelenszkij szeme és füle külföldön: ez Ukrajna titkos egysége, amely Magyarországon is harcba száll

Az ukrán Külső Hírszerzési Szolgálatról (SzZRU) jóval kevesebbet tudni, mint a katonai hírszerzésről vagy az SZBU-ról, a Biztonsági Szolgálatról, pedig ez Ukrajna legfontosabb hírszerzési csatornája, ha külföldi információk begyűjtéséről van szó. A Szolgálat és annak dolgozói nem véletlenül ismeretlenek a külvilág számára: a lehető legnagyobb titoktartással működnek a különböző országokban, hogy minden információt begyűjtsenek az ukrán politikai vezetés számára. Gyakorlatilag ők Zelenszkij „szeme és füle külföldön” – írja a Fókusz. A lap Ivan Sztupak, az SZBU volt munkatársa és katonai szakértő segítségével magyarázza el, hogyan is működik az a titkosszolgálati szerv, amelyről szinte senki sem hallott, de minden más hírszerzési csatornánál fontosabb az ukrán vezetés számára.

Politikai, társadalmi és gazdasági információkat gyűjtenek Kijev számára más országokról

Az ukrán nyilvános térben gyakran emlegetett Ukrajna Védelmi Minisztériuma Felderítő Főcsoportfőnökségével (GUR) szemben – amely a háborúval kapcsolatos hírszerzéssel foglalkozik –, a Külső Hírszerző Szolgálat minden, Ukrajna számra relevánsnak tekinthető nemzetközi információ szolgáltatásával, elemzések és politikai jelentések készítésével foglalkozik.