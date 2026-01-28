Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
titkosszolgálat magyarország hírszerzés orosz-ukrán háború ukrajna

Zelenszkij szeme és füle külföldön: ez Ukrajna titkos egysége, amely Magyarországon is harcba száll

2026. január 28. 09:11

Bemutatjuk az ukrán Hírszerzési Szolgálatot, amely olyan titkosan gyűjti az adatokat a többi országról, hogy szinte még a létezéséről sem tudnak.

2026. január 28. 09:11
null

Az ukrán Külső Hírszerzési Szolgálatról (SzZRU) jóval kevesebbet tudni, mint a katonai hírszerzésről vagy az SZBU-ról, a Biztonsági Szolgálatról, pedig ez Ukrajna legfontosabb hírszerzési csatornája, ha külföldi információk begyűjtéséről van szó. A Szolgálat és annak dolgozói nem véletlenül ismeretlenek a külvilág számára: a lehető legnagyobb titoktartással működnek a különböző országokban, hogy minden információt begyűjtsenek az ukrán politikai vezetés számára. Gyakorlatilag ők Zelenszkij  „szeme és füle külföldön” – írja a Fókusz. A lap Ivan Sztupak, az SZBU volt munkatársa és katonai szakértő segítségével magyarázza el, hogyan is működik az a titkosszolgálati szerv, amelyről szinte senki sem hallott, de minden más hírszerzési csatornánál fontosabb az ukrán vezetés számára.

Politikai, társadalmi és gazdasági információkat gyűjtenek Kijev számára más országokról

Az ukrán nyilvános térben gyakran emlegetett Ukrajna Védelmi Minisztériuma Felderítő Főcsoportfőnökségével (GUR) szemben – amely a háborúval kapcsolatos hírszerzéssel foglalkozik –, a Külső Hírszerző Szolgálat minden, Ukrajna számra relevánsnak tekinthető nemzetközi információ szolgáltatásával, elemzések és politikai jelentések készítésével foglalkozik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Az SzZRU munkatársai diplomáciai fedésben dolgoznak világszerte az ukrán nagykövetségeken, katonai attaséként vagy tanácsadóként. Ez azt jelenti, hogy 

diplomata útlevéllel rendelkeznek, mentesek minden átvilágítás alól, és amennyiben lelepleződnek, csak annyi történik, hogy visszarendelhetik őket Ukrajnába.

Munkájuk abból áll, hogy a fogadó ország mindennapos környezetét elemzik, elsősorban az alábbi témákban:

  • az ország politikai helyzete (kormány, parlament, belső konfliktusok);
  • az adott ország védelmi politikája (költségvetés növelése, fegyverbeszerzések);
  • a gazdaság és az energetika;
  • a társadalmi hangulat és az Ukrajna számára jelentkező lehetséges kockázatok.

Például, ha a lengyel kormány a védelmi kiadások növelését tervezi, vagy európai repülőgépeket választ amerikaiak helyett, arról azonnal tájékoztatni kell Kijevet – magyarázta Sztupak, és hozzátette:

„Mindent összegyűjtenek – a politikai döntésektől egészen a pletykákig. A lényeg az információ továbbítása, hogy azt már itt elemezzék.” 

Összefoglalva, az SzZRU kulcsfontosságú feladata a legfelsőbb politikai vezetés tájékoztatása. 

Lényegében ez Ukrajna elnökének szeme és füle külföldön.

A legnagyobb titokban dolgoznak

Nem véletlen, hogy az SzZRU-ról gyakorlatilag semmit sem lehet tudni. A lehető legszigorúbb titoktartás mellett működik, és tevékenységének eredményei ritkán válnak nyilvánossá. Kivéve azokban az esetekben, amikor a külföldi események közvetlen hatással vannak Ukrajna biztonságára, vagy a legmagasabb politikai szinten váltanak ki visszhangot – állítja a szakértő.

A külső hírszerzés kulcsfontosságú feladata a külföldi információk gyűjtése, és azok közvetlen továbbítása az elnöknek, valamint az állam legfelsőbb katonai és politikai vezetésének. Mindeközben egyetlen nyilvános nyilatkozat, vagy kommentár nem hangzik el a hírszerzés részéről, amelynek munkájára is csak utólag derül fény.

Így avatkozik be Ukrajna a magyarországi választásokba

Az  SzZRU-n keresztül Ukrajna gyakorlatilag bármely állam működésébe beleláthat, ahol jelen van, mindezt úgy, hogy az adott ország még csak nem is sejti, hogy a diplomatáknak álcázott ügynökök folyamatosan küldik a jelentéseket Zelenszkijnek. Ezeket az információkat ráadásul Ukrajna arra is felhasználja, hogy beleavatkozzon a nem ukránpárti politikát folytató államok belügyeibe. Jelen esetben azt láthatjuk, hogy Kijev a magyarországi választásokba próbál beleszólni.

Zelenszkijék már belengették, hogy választási csalásra kell hivatkozni a nemzeti kormány győzelme esetén. Korábban csak a Tisza Párton keresztül volt tetten érhető az ukrán beavatkozás – emlékezetes, a magyar választópolgárok adatait gyűjtő Tisza Világ applikációt ukránok fejlesztették, akik hozzá is fértek ezekhez az információkhoz –, mostanra a kampányhajrában már az ukrán vezető politikusok is nyíltan felszólalnak a jelenlegi magyar kormány ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Hétfőn Orbán Viktor utasítására behívatták az ukrán nagykövetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba”

– írta közösségi oldalán a kormányfő, aki szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán politikai vezetők – Zelenszkij elnököt is beleértve – durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. január 28. 12:00
Remélhetően mi viszont számíthatunk orosz és amerikai segítségre.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 28. 11:01
Budapesten találhatóak vállalkozási ingatlanok, ahol nincs kint cégtábla, de tucatszám állnak előtte ukrán rendszámú gépkocsik.
Válasz erre
2
0
belbuda
2026. január 28. 11:01
Még szerencse,h.a mandi ennyire jól informált…😂😂😂😂
Válasz erre
0
2
borsos-2
2026. január 28. 10:51
Kénytelenek leszünk a világ legjobb elhárító szervezetétől segítséget kérni, hogy felderítsük és kifüstöljük a náci ügynököket hazánkból. Az is sokat segítene, ha az EU parlamentbe beágyazott ügynökeiket is felkutatná ez erre létrehozott vizsgáló szervezet, de arra nem sok esély van.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!