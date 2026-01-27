Kijevben már a választási csalást emlegetik: lelepleződött a brutális terv, amivel minden magyar családtól 1,2 millió forintot vennének el

A kormányszóvivő aláhúzta:
a Tisza új emberei nem meglepő módon globalista szervezetektől érkeztek. Orbán Anita Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozik.
Látni kell az összefüggéseket a nemzetközi olajvállalatok, a brüsszeli döntések, és a Tisza emberi között – emelte ki, jelezve, nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, mert ezzel tudjuk megtartani a rezsicsökkentést.
Az adásban szóba került Szimon Renáta ügye, akiről Magyar Péter azt állította, hogy Vácon megtámadta a helyi sajtó, amiről kiderült, egyáltalán nem igaz, ezt a jelölt is elismerte utólag. Ezzel szemben az igazság az, hogy Szimon Renáta embere volt az, aki erőszakosan lépett fel a helyi újság munkatársával szemben.
Szóba került a gyulai tiszás jelölt is, aki egy utcafórumon egy TV-készüléken keresztül beszélt a választókhoz, személyesen nem jelent meg.