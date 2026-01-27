Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt vitályos eszter igazság órája brüsszel választás

Kijevben már a választási csalást emlegetik: lelepleződött a brutális terv, amivel minden magyar családtól 1,2 millió forintot vennének el

2026. január 27. 10:22

Nyílt sisakos támadás indult a magyar szuverenitás ellen: lerántották a leplet arról, hogy az ukrán vezetés már nem is titkolja beavatkozási szándékát a tavaszi választásokba.

2026. január 27. 10:22
null

Ukrajna háborús pénzügyi követeléseitől a Tisza újabb globalista igazolásáig sok mindenről szó volt az Igazság órája keddi adásában, melynek vendége Vitályos Eszter volt. A kormányszóvivő beszélt arról, hogy a nemzeti petícióval azt üzenjük Brüsszelnek, hogy nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának, de arról is elmondta a véleményét, hogy 

Zelenszkij és az ukrán kormány nyíltan be akar avatkozni a magyar választás kimenetelébe, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Brüsszel- és így ukránbarát Tisza Párt kerüljön kormányra áprilisban. 

Mindeközben pedig Magyar Péter sorra nevezi meg a globalista, nagytőkés világhoz köthető embereit, ami veszélyt jelent Magyarország szuverenitására – derül ki a Magyar Nemzet összefoglalójából.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Nem babra megy a játék, Ukrajnának elemi érdeke, hogy megkapja azokat az összegeket, amiket Brüsszeltől kér. Másrészt szerintük a magyar kormány a kerékkötője az ő uniós felvételüknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette, 

már azt is belengették, hogy választási csalásra kell hivatkozni a nemzeti kormány győzelme esetén.

Vitályos Eszter rámutatott, 

az ukránok által követelt 800 milliárd dollárból 40 évig lehet fizetni a nyugdíjakat, és 60 évig a családtámogatásokat, összességében 1,2 millió forintot veszítenének el a családok.

A kormányszóvivő aláhúzta: 

a Tisza új emberei nem meglepő módon globalista szervezetektől érkeztek. Orbán Anita Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozik.

Látni kell az összefüggéseket a nemzetközi olajvállalatok, a brüsszeli döntések, és a Tisza emberi között – emelte ki, jelezve, nekünk az az érdekünk, hogy minél több irányból jöjjön gáz, mert ezzel tudjuk megtartani a rezsicsökkentést.

Az adásban szóba került Szimon Renáta ügye, akiről Magyar Péter azt állította, hogy Vácon megtámadta a helyi sajtó, amiről kiderült, egyáltalán nem igaz, ezt a jelölt is elismerte utólag. Ezzel szemben az igazság az, hogy Szimon Renáta embere volt az, aki erőszakosan lépett fel a helyi újság munkatársával szemben.

Szóba került a gyulai tiszás jelölt is, aki egy utcafórumon egy TV-készüléken keresztül beszélt a választókhoz, személyesen nem jelent meg.

Tarr Zoltán óta tudjuk, jobb, ha nem beszélnek a tiszások, különben megbuknak. Én erre azt kérdezem, ha csupa jó dolgot akarnak, miért kell titkolózni?”

– tette fel a kérdést Vitályos Eszter.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. január 27. 11:00
Ha Orbán nyer - választási csalás. Ha az ún. "Magyar" nyer (nem nyer) - tiszta választás. A napok eközben peregnek. Trump hallgat, sok mással kötik le a liberálisok az erejét otthon. Oroszországnak ideje van, a Nyugatnak órája. Hajrá, idő!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 27. 10:57
ukrajna nem kepes gazdasagilag megallni a sajat laban, korrupt es haboruban all, ilyen orszag nem valo az EU-ba
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 27. 10:49
Nem baj, avatkozzon csak be a Zelenszkij-rezsim a magyar választásokba. Ez lesz neki az utolsó kő a végzet útján. És Magyarország megint felmutatja majd, hogy szegletkő. Bármit nem lehet vele megtenni. Főleg nem azoknak, akik nagy része nem élne, és maradék is sugárbetegen, ha nem lettek volna az ő kérésükre önzetlen magyar emberek. Na de ez úgyse érdekli őket, amíg a végzetükbe nem hullnak.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 27. 10:37
Na jó, én mindent elhiszek, de az a kérdés nem hagy nyugodni, hogy az ukránok milyen módon tudnának beleavatkozni a választásokba.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!