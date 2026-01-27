Kijevben már a választási csalást emlegetik: lelepleződött a brutális terv, amivel minden magyar családtól 1,2 millió forintot vennének el

Ukrajna háborús pénzügyi követeléseitől a Tisza újabb globalista igazolásáig sok mindenről szó volt az Igazság órája keddi adásában, melynek vendége Vitályos Eszter volt. A kormányszóvivő beszélt arról, hogy a nemzeti petícióval azt üzenjük Brüsszelnek, hogy nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának, de arról is elmondta a véleményét, hogy

Zelenszkij és az ukrán kormány nyíltan be akar avatkozni a magyar választás kimenetelébe, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Brüsszel- és így ukránbarát Tisza Párt kerüljön kormányra áprilisban.

Mindeközben pedig Magyar Péter sorra nevezi meg a globalista, nagytőkés világhoz köthető embereit, ami veszélyt jelent Magyarország szuverenitására – derül ki a Magyar Nemzet összefoglalójából.